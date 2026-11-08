Cultura

Miguel Monforte, premiado con el Leonardo Favio a la Trayectoria en el Festival de Cine de Mar del Plata

Desde 1986, este cineasta construyó una carrera singular entre la docencia, la investigación y la preservación audiovisual. Sus documentales sobre excombatientes y soldados caídos forman parte de su legado más emotivo

Un hombre con camisa oscura y las manos juntas mira al frente, sentado en una sala con filas de butacas vacías
Miguel Monforte posa sentado en la platea de un teatro frente a filas de butacas vacías.
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La ACCA distinguirá al realizador, docente e investigador Miguel Monforte con el Premio Leonardo Favio a la Trayectoria el 10 de noviembre a las 14 h, en el Espacio Chauvín de Mar del Plata. La entrega se realizará durante el 41.º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

En el mismo encuentro se anunciarán los ganadores de los Premios Cóndor de Plata 2025. La actriz Paula Carruega y el cineasta marplatense Leo Damario también informarán quiénes recibirán los premios María Luisa Bemberg y Salvador Sammaritano, además del resultado de la categoría Mejor Maquillaje y Peluquería en una Serie.

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La ciudad ocupa un lugar central en la trayectoria de Monforte: allí comenzó a estudiar cine en 1986 y desarrolló tareas de realización, docencia y preservación audiovisual durante cuatro décadas. La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina también reconoce sus investigaciones sobre la producción cinematográfica local y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Cuatro personas con ropa de abrigo de pie junto a un trípode en un camino de tierra al lado de un muro de hormigón
La ciudad ocupa un lugar central en la trayectoria de Monforte: allí comenzó a estudiar cine en 1986 y desarrolló tareas de realización, docencia y preservación audiovisual durante cuatro décadas

En 1993, Monforte reunió testimonios de excombatientes marplatenses en Malvinas, historias de la Historia. Más tarde abordó las consecuencias de la guerra en Héroe corriente, sobre la restitución de la identidad de los soldados caídos, y en Los sueños de Elma. Historia de una Madre de Malvinas, centrada en la experiencia de una madre.

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Monforte escribió libros sobre el cine de Mar del Plata junto con otros investigadores, creó el festival Cinencuadre y fue programador y productor del MARFICI. También enseña montaje y edición en la Universidad Nacional de Mar del Plata y trabaja en la recuperación de películas en el Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili.

El acto será en el Espacio Chauvín, ubicado en San Luis 2849, Mar del Plata. Las nominaciones de Mejor Maquillaje y Peluquería en una Serie quedaron pendientes de difusión.

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