Cultura

Llega NODO Neuquén, el circuito de arte que conecta galerías, museos y talleres de la Patagonia en tres jornadas gratuitas

Del 13 al 15 de noviembre, Meridiano lanza su primera edición nacional con inauguraciones, conversatorios y recorridos por el Alto Valle. Artistas regionales, coleccionistas y curadores de todo el país se darán cita para debatir el futuro del mercado del arte argentino

Llega NODO Neuquén, el circuito de arte que conecta galerías, museos y talleres de la Patagonia en tres jornadas gratuitas
Llega NODO Neuquén, el circuito de arte que conecta galerías, museos y talleres de la Patagonia en tres jornadas gratuitas
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Del 13 al 15 de noviembre, Meridiano, la cámara de galerías argentintas, realizará la primera edición nacional de NODO Neuquén, un circuito de arte contemporáneo que reunirá galerías, museos, espacios independientes y talleres de artistas de Neuquén y el Alto Valle. La programación será gratuita y abierta al público, con actividades destinadas a ampliar la circulación y comercialización de obras de la región.

La agenda incluirá inauguraciones, recorridos, conversatorios y encuentros en Neuquén, Cipolletti, Plottier y San Patricio del Chañar. Los espacios abrirán entre las 14:00 y las 20:00 h durante las tres jornadas.

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El domingo 15, a las 10:00 h, la historiadora del arte Marisa Baldasarre, directora del Centro de Estudios Espigas, ofrecerá una conferencia sobre los orígenes y la consolidación del mercado del arte moderno en Argentina, sus protagonistas y sus principales transformaciones.

El lanzamiento institucional de NODO Circuito Neuquén 2026 se realizará el viernes 13 de noviembre a las 11:00 h en el Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en Isla 132, Paseo de la Costa, en la ciudad de Neuquén. Participarán autoridades, aliados públicos y privados y referentes de la comunidad artística.

El lanzamiento institucional de NODO Circuito Neuquén 2026 se realizará el viernes 13 de noviembre en el Centro de Convenciones Domuyo
El lanzamiento institucional de NODO Circuito Neuquén 2026 se realizará el viernes 13 de noviembre en el Centro de Convenciones Domuyo

La apertura presentará obras de Ana Zitti, de Neuquén; Jimena Croceri, de Cutral Có y Buenos Aires; Ariel Mora, de Neuquén y Buenos Aires; y Joaquín Fargas, de Buenos Aires.

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El recorrido abarcará el Centro Cultural Provincial Alberdi, el Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén, el Centro de Convenciones Domuyo, la Sala de Arte Emilio Saraco, LaFuente Taller/Espacio, Corredor del Viento y aRRiba + Nivell Cero.

También integrarán el circuito TANDEM Art Gallery, Cupé, Artesanías Neuquinas, Q Gallery, Espacio Cubo, la Feria COPA | Contemporáneo Patagónico y el Mercado de Creadores en Bodega MALMA. La propuesta permitirá visitar exposiciones, dialogar con artistas regionales y conocer proyectos dedicados a la comercialización de arte contemporáneo.

NODO Circuito Neuquén cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultural de la Provincia de Neuquén y el Centro de Convenciones Domuyo.

Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén
Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén

Debates sobre mercado, coleccionismo y residencias artísticas

El primer conversatorio será el viernes 13 a las 12:30 h en el Centro de Convenciones Domuyo. Bajo el título “El mercado del arte hoy: contextos, escenas y oportunidades”, reunirá a Andrei Fernández, curadora e investigadora del noroeste argentino; Carlos Stia, coleccionista de Rosario; y Diego Obligado, galerista y presidente de Meridiano, también de Rosario.

Gonzalo Lagos, director ejecutivo de Meridiano, moderará la conversación sobre el presente del mercado del arte argentino y las posibilidades de desarrollo de las escenas regionales.

El sábado 14 a las 10:00 h, el Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén será sede de “Circulación, públicos y coleccionismo”. Participarán Diego Stagnaro, artista y gestor de Espacio Cubo, de Neuquén; Laura Valdivieso, artista, curadora, gestora y docente de Mendoza; y Pablo Montini, historiador, curador y director del Museo MARC, de Rosario.

Analía Solomonoff, directora del Programa NODO, moderará el intercambio sobre la circulación de obras, la formación de nuevos públicos y las distintas formas de acercamiento al coleccionismo.

La programación continuará el sábado a las 17:00 h en el Centro de Convenciones Domuyo con “Territorio y proyección patagónica: Residencias”. Valeria Conte Mac Donell, artista y gestora de Residencia Otro Lado, de San Martín de los Andes; Andrés Zerneri, artista, gestor y docente de Residencia C421, de Villa La Angostura; y Suyai Otaño, artista y gestora de Residencia Manta, de San Martín de los Andes, abordarán las residencias artísticas como ámbitos de creación, investigación e intercambio ligados al territorio.

El encuentro será moderado por Marcelo F. A. del Hoyo, artista, curador, docente e investigador de Neuquén.

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