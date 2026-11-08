Pamela Stupia y su salto al dark romance: una periodista, un mafioso y una historia que juega con los límites

Pamela Stupia publicó la novela de mafia romance Persuasiva y poética, su primera obra concebida dentro del dark romance - (Gentileza editorial Urano World)

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“Dentro del dark romance hay un espectro muy grande, hay libros en los cuales se saltan un montón de límites que yo no saltaría”. Así definió Pamela Stupia los márgenes que se trazó al escribir Persuasiva y poética, su nueva novela de mafia romance protagonizada por una periodista decidida a exponer a un capo mafioso del que, sin buscarlo, termina enamorada.

Este libro tiene una cuota especial ya que, por primera vez, Stupia construyó una protagonista periodista, inspirada en su propia trayectoria profesional. Estudió la carrera desde muy joven, trabajó once años en medios de tecnología y combinó esa tarea con coberturas freelance para revistas y viajes a conferencias internacionales de marcas. “Yo decidí estudiar periodismo siendo muy chiquita y fui feliz cuando iba a la facultad y trabajaba para poder pagármela, porque yo quería trabajar de eso”, relató en charla con Infobae.

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Dejó la rutina de redacción cuando la escritura de novelas empezó a demandarle más tiempo del que le permitía un empleo de nueve a seis, aunque sostiene que nunca abandonó la profesión: la sigue ejerciendo en sus redes y en su canal de YouTube. “El disparador fue que me gustaba mucho la idea de una protagonista periodista, que nunca había escrito, y que estaba bueno que fuera en un dark romance donde tenemos un mafioso”, explicó sobre el origen de Petra.

Los protagonistas Petra y Vitto sostienen un vínculo basado en fuerzas equivalentes y conductas moralmente grises

Su acercamiento al dark romance tuvo un origen puntual. Hace algunos años, cuando compró su Kindle, encontró en Kindle Unlimited una saga autopublicada en España llamada Bajo el cielo púrpura de Roma. Nunca había leído el género y la historia la atrapó por una característica que después trasladó a su propia escritura: “Me gusta mucho ese libro de romance que tiene una cuota de otra cosa, que la trama tenga de repente algo de acción, que los personajes se encuentren pero que en el medio haya otras cosas”.

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Esa búsqueda de un segundo plano narrativo, ajeno al vínculo romántico, es sello de Stupia a la hora de contar historias. Sin embargo, fue en Mi deseo es odiarte y Donde las mentiras sean eternas, que la autora estableció ya dentro de la litertura adulta.

“Cuando escribí Mi deseo es odiarte me quedó medio en el medio, porque yo venía de juvenil en ese momento, y dijimos vamos a buscarle un lado más oscuro, con más acción, para que se sienta que es un libro más adulto”, explicó Stupia sobre ese punto de inflexión.

En "Mi deseo es odiarte" estamos hablando de un intenso romance de enemies to lovers lleno de intriga y peligro. Entre secretos inconfesables, traiciones y una atracción innegable, los protagonistas deberán descubrir si el odio que sienten es real o solo una fachada para ocultar un deseo mucho más profundo

Sin embargo, Persuasiva y poética representa un paso adicional en esa dirección: se trata de su primer libro concebido explícitamente dentro del dark romance. Este subgénero combina la trama romántica tradicional con elementos de tono más sombrío: violencia, personajes moralmente ambiguos y dinámicas de poder marcadas. A diferencia del romance convencional, el conflicto no se limita al plano sentimental entre los protagonistas, sino que incorpora una trama paralela de acción o peligro que atraviesa la historia de principio a fin.

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El proyecto surgió casi por descarte. Stupia escribía en paralelo Donde las mentiras sean eternas cuando le propuso a su editor, Leo Teti, dos ideas distintas: continuar con ese manuscrito o avanzar con la historia de una periodista que intenta desenmascarar a un mafioso. “Me parecía divertido que ella lo esté intentando mandar al frente, que lo esté intentando denunciar o exponer”, explicó la autora sobre el disparador que terminó definiendo el rumbo del libro.

La historia transcurre en Nueva York, ciudad que la autora conoce de manera directa, con escenas ambientadas también en los Hamptons, el destino de verano asociado a series como Gossip Girl, Sex and the City y Revenge. El escenario eligió reforzar un contraste entre el mundo de elite neoyorquino y los negocios del mafioso protagonista, sin requerir una investigación adicional sobre locaciones específicas.

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La lectura de la saga Bajo el cielo púrpura de Roma impulsó el acercamiento de la autora hacia las tramas con dosis de acción y peligro - (Ediciones Urano)

El proceso de escritura tuvo también una dimensión personal. Stupia contó que, pese a saber que su madre no disfruta de las escenas explícitas, nunca consideró ocultarle el libro. “Yo todo el tiempo estaba pensando que mi mamá lo iba a leer, porque mi mamá lee todos mis libros”, relató, y agregó que fue su pareja, Juani, quien la impulsó a sostener el tono que el género exige: “Dejá de pensar en quién lo va a leer, el libro es de ese género, tiene que tener ese tipo de escenas, escribilo y punto”, le había cometado él según relato la autora.

Esa búsqueda de autenticidad se trasladó a la construcción de los personajes. Stupia decidió que la protagonista femenina, Petra, no fuera sumisa y que el vínculo con Vitto, el mafioso, se sostuviera sobre una dinámica de pesos equivalentes. “Para mí en este libro el personaje más fuerte es la protagonista femenina, que es algo que a mí me gusta mucho”, sostuvo, y remarcó que buscó un diseño de personajes con muchas capas y matices: “Si vamos a tener personajes moralmente grises, que sean los dos”.

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"Donde las mentiras sean eternas" es un oscuro thriller donde los secretos familiares y las verdades ocultas salen a la luz. La historia teje una red de engaños en la que confiar en la persona equivocada puede tener consecuencias mortales - (Ediciones Urano)

Entre la escritora y su creación hay más de un punto de contacto. Stupia reconoció una ambición compartida con Petra y trasladó al libro una mirada crítica sobre su propio oficio, forjada en años de trabajo en redacciones de tecnología dominadas por hombres. Recordó un episodio ocurrido durante una entrevista a una empresa del sector, cuando un entrevistado le explicó un concepto técnico antes de responder sus preguntas, delante de otros colegas varones: “El tipo se me puso a explicar lo que era antes de responderme las preguntas, yo le dije que no hacia falta, que yo ya sabía, y que por eso le estaba preguntando tal cosa”.

Esa misma experiencia alimentó una reflexión más amplia sobre la responsabilidad del periodismo actual, que considera erosionada por la falta de rigor y la proliferación de contenido generado sin verificación: “Para ser periodista tenés que ser muy responsable, vos tenés que tener en mente que la gente va a ir a leer lo tuyo y se va a quedar con eso, porque tu trabajo es contarle a la gente las cosas”.

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La escritora firmará ejemplares de su nuevo libro durante la feria literaria Amabook Fest en Buenos Aires - (Ediciones Urano)

De cara a lo que viene, la autora adelantó que ya trabaja en un boceto de romance contemporáneo ambientado en un pueblo real de Estados Unidos, sin conflicto externo del tipo mafioso que caracteriza a su último título, aunque aclaró que el proyecto todavía depende de la aprobación de su editorial. También dejó abierta la posibilidad de desarrollar una historia centrada en uno de los personajes secundarios de Persuasiva y poética, que “no estaba tan desarrollado” al momento de escribir pero que, según la autora, “tiene vida propia desde el primer momento”.

La autora también confirmó que se presentará y firmará ejemplares en la Amabook Fest. El evento se realizará el 15 de noviembre, de 12:00 a 16:30 horas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entradas para el evento están a la venta a través de Eventbrite.

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