El cine de nueve pueblos originarios llega a Buenos Aires con largometrajes y cortos inéditos

La II Muestra de Cine Indígena reúne obras de realizadores de nueve pueblos originarios en la Alianza Francesa de Buenos Aires

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Realizadores embera chamí, mapuche, maya k’iche’, baniwa, inuit, zapotecos, mixes, nahuas y ñuu davi presentarán su obra audiovisual durante tres días en la Ciudad de Buenos Aires. La II Muestra de Cine Indígena en Buenos Aires: Desde Wallmapu al Nunatsiavut reunirá largometrajes y cortometrajes que, en su mayoría, se exhibirán por primera vez en el país, del 11 al 13 de noviembre en la Alianza Francesa de Buenos Aires.

La propuesta toma su nombre de dos territorios que funcionan como puntos cardinales simbólicos: Wallmapu, denominación mapuche del territorio ancestral que se extiende por el sur de Argentina y Chile, y Nunatsiavut, nombre del territorio inuit en Canadá. Entre esos dos extremos del continente se despliega la selección de películas, que incluye tres largometrajes de ficción y dos programas de cortometrajes organizados en torno a dos ejes curatoriales: Cartografías de lo identitario y La lengua también es imagen.

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El título del encuentro une simbólicamente los territorios ancestrales de Wallmapu en el sur continental y Nunatsiavut en Canadá

La función de apertura incluye una conversación grabada con el director inuit Zacharias Kunuk

El miércoles 11 de noviembre, a las 19:00, la muestra abrirá con la proyección de Un día en la vida de Noah Piugattuk, del cineasta inuit Zacharias Kunuk. La ficción, basada en hechos reales, retoma el conflicto de los desplazamientos forzados que el Estado canadiense impuso a los pueblos inuit de Nunavut a través de una conversación entre Piugattuk y un asistente social que, según describe el texto curatorial de la muestra, “se convierte en una conversación imposible que recomienza una y otra vez”. Al finalizar la función se proyectará una conversación especial grabada con el director.

El cineasta inuit Zacharias Kunuk inaugura el festival con la proyección de su filme sobre desplazamientos forzados en el Ártico

El jueves 12, a las 18:30, se presentará el Programa de cortos 1: Cartografías de lo identitario, que reúne piezas de cine y videoarte centradas en la identidad como dimensión sensible. Entre los trabajos seleccionados figura Ty Ty. Memorias de un picaflor, del artista visual Denilson Baniwa, que interviene archivo colonial para reflexionar sobre los vestigios de la pandemia, y Piel, performance de Manuel Gabriel Tzoc Bucup sobre la dimensión sensible de un sujeto político invisibilizado. También se exhibirán Akababuru: Expresión de Asombro, de Irati Dojura Landa Yagarí, que reimagina un relato oral del pueblo emberá chamí, y Fernando y su gato, de Ange Cayuman, sobre la diáspora del pueblo mapuche durante la dictadura de Pinochet. El bloque se completa con dos trabajos de nuevas generaciones de cineastas inuit: Dialectos del* inuktitut *en el siglo XXI, de Ulivia Uviluk, y Canto de garzanta en Kangirsuk, de Eva Kaukai y Manon Chamberland.

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El primer bloque de cortometrajes aborda la identidad y el archivo colonial con obras de artistas baniwa, emberá chamí, mapuche e inuit

A las 19:30 de ese mismo jueves se proyectará Chicharras, largometraje de ficción de la cineasta oaxaqueña Luna Marán, realizado por el colectivo Yi: Hagamos lumbre. El guion se trabajó junto con la comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca, en un proceso que la organización entiende como “un modo de pensar comunal” y una forma de reflexión colectiva frente a los problemas del presente.

El cierre estará dedicado al cine en lenguas originarias de México

El viernes 13, a las 18:00, se exhibirá el Programa de cortos 2: La lengua también es imagen, realizado en colaboración con la Muestra de Cine en Lenguas Originarias del LEMI de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). El bloque reúne cuatro obras —Tejedora de destinos, de Yerid López Barrera y Arturo López Pío; Techiq, de Missael Sánchez Arce; Yaa Ye’e: Deidades de cuarzo, de Julio César Saavedra Castro; e Ilhuícatl Nextli (Lo que el cielo sueña), de Jose Angel Tomasis Briseño— que combinan ficción, documental y experimentación audiovisual para explorar los vínculos entre memoria oral, relatos de origen y lenguas indígenas.

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El ciclo La lengua también es imagen exhibe cuatro producciones de México vinculadas a la memoria oral y los relatos de origen

La función de clausura, a las 19:30, corresponde a Itu Ninu. Cumbres de maíz, dirigida por Itandehui Jansen con guion de Armando Bautista García. La película plantea una distopía futurista a partir del encuentro de dos migrantes que buscan una visa, desde donde indaga en la lengua materna como vehículo del sentido, del afecto y de un futuro posible.

La muestra está organizada por el Instituto de Estudios Filológicos Latinoamericanos (IEF.LAB) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), en colaboración con el LEMI de la UAQ de México, con el apoyo de la Alianza Francesa y de la Revista Transas. Letras y Artes de América Latina, de la Maestría en Literaturas de América Latina de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). La dirección está a cargo de Violeta Percia, junto a las programadoras Rita Palacios y Lluvia Anaïs.

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Fotos: gentileza prensa Muestra de Cine Indígena en Buenos Aires.