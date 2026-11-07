Cartago destaca como una de las dos municipalidades de Costa Rica en alcanzar la máxima calificación de la Contraloría

La Municipalidad de Cartago fue reconocida entre las instituciones públicas con mejores resultados en el Índice de Cumplimiento para la Mejora Pública 2026. Crédito: Municipalidad de Cartago

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La Municipalidad de Cartago alcanzó la máxima calificación en el Índice de Cumplimiento para la Mejora Pública (ICM) 2026, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), convirtiéndose junto con Santa Ana en los únicos dos gobiernos locales que obtuvieron el nivel más alto dentro de la evaluación institucional.

Según informó el municipio cartaginés, los resultados fueron presentados durante noviembre de 2026 y reflejan avances en áreas como planificación, gestión de datos, liderazgo, transparencia y fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios públicos.

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El análisis contempló 81 instituciones públicas, entre ellas 27 municipalidades, con el propósito de valorar las prácticas implementadas para mejorar el funcionamiento de las organizaciones estatales.

Dentro de esta evaluación, Cartago obtuvo la categoría “Optimizando”, correspondiente al nivel más alto de madurez institucional del índice.

Además, el gobierno local aseguró que registró mejoras en todas sus calificaciones respecto a evaluaciones de años anteriores.

¿Qué aspectos destacó la Contraloría?

El reconocimiento está relacionado con las acciones desarrolladas para fortalecer el funcionamiento interno de la municipalidad y mejorar la administración de los recursos disponibles.

Entre los aspectos evaluados figuran la eficacia, eficiencia, estrategia, gestión de datos, cultura organizacional y liderazgo.

Según el municipio, Cartago sobresalió particularmente por la aplicación de buenas prácticas en estrategia, utilización de información institucional y desarrollo de capacidades dentro de su personal.

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La Contraloría también reconoció las iniciativas dirigidas a mejorar la integridad en el ejercicio de las funciones públicas.

Entre las acciones señaladas se encuentran la implementación de planes de capacitación, programas de fortalecimiento de conocimientos administrativos y formación de funcionarios en el Modelo de Gestión para Resultados.

Asimismo, se destacaron los esfuerzos orientados a mejorar los procesos financieros, con el objetivo de fortalecer el uso de los recursos y la toma de decisiones institucionales.

La Municipalidad de Cartago destacó por sus iniciativas de capacitación, fortalecimiento del personal y mejora de los procesos administrativos y financieros. Crédito: Municipalidad de Cartago

Alcalde destaca avances en transparencia y administración

El alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, celebró los resultados y aseguró que representan el trabajo realizado durante los últimos años para fortalecer la administración municipal.

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“La Municipalidad de Cartago mejora en todos los indicadores: planificación, transparencia y gestión”, manifestó el jerarca.

Redondo señaló que el objetivo es contar con una institución capaz de aprovechar adecuadamente los recursos públicos y responder a las necesidades de los habitantes del cantón.

“La buena administración es imprescindible para que la gente pueda ver que los recursos que aporta la municipalidad están siendo bien utilizados”, agregó.

El alcalde también atribuyó los resultados al trabajo de los funcionarios municipales y aseguró que el reconocimiento debe servir para continuar mejorando los servicios.

Para el jerarca, la capacitación del personal y el fortalecimiento de las prácticas administrativas constituyen elementos fundamentales para ofrecer una atención más eficiente a la ciudadanía.

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El alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, destacó los avances del municipio en planificación, transparencia y aprovechamiento de los recursos públicos. Crédito: Municipalidad de Cartago

Cuatro de cada diez acciones de mejora siguen pendientes en el país

Los resultados de Cartago contrastan con los desafíos identificados en otras instituciones públicas.

De acuerdo con los datos de la Contraloría, aproximadamente cuatro de cada diez acciones de mejora permanecen pendientes a nivel nacional.

Además, cerca de la mitad de las instituciones evaluadas requiere plazos adicionales para completar los compromisos establecidos.

Estas cifras evidencian las dificultades que enfrentan diferentes entidades para implementar cambios destinados a fortalecer sus procesos administrativos y mejorar el cumplimiento de sus objetivos.

Buscan mejorar los servicios para los habitantes

La Municipalidad de Cartago sostiene que los avances institucionales permitirán fortalecer la atención al público, mejorar los procesos internos y aprovechar los recursos de manera más eficiente.

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El gobierno local destacó que continuará promoviendo la capacitación de sus funcionarios y la incorporación de herramientas para facilitar la planificación y la evaluación de resultados.

Con la calificación “Optimizando”, Cartago y Santa Ana se posicionan como referentes municipales dentro de esta medición, mientras el resto de las instituciones enfrenta el desafío de completar sus acciones de mejora.