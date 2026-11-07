Cuba

Denuncian la detención de dos activistas cubanos tras acudir a citaciones policiales

Anthony Martínez Román y Karel Daniel Hernández Bosques permanecen bajo custodia, según alertaron familiares, colegas y organizaciones independientes

Anthony Martínez Román y Karel Daniel Hernández Bosques permanecen detenidos tras acudir a citaciones policiales en Cuba. (Cortesía: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa )
Anthony Martínez Román y Karel Daniel Hernández Bosques permanecen detenidos tras acudir a citaciones policiales en Cuba. (Cortesía: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa )
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Familiares y colegas denunciaron que los activistas cubanos Anthony Martínez Román y Karel Daniel Hernández Bosques permanecen detenidos este viernes, después de que ambos acudieran a citaciones policiales.

Martínez Román, activista cristiano residente en Guanajay, en la provincia de Artemisa, tenía una convocatoria oficial para presentarse ante la Policía. Su esposa informó en Facebook que recibió una llamada poco después de que él se dirigiera a la unidad policial. La persona que la contactó le comunicó que su esposo estaba arrestado por una presunta “desobediencia”.

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La mujer dijo que pidió precisiones sobre el supuesto hecho, pero recibió una respuesta que vinculó la detención con que Martínez Román estaba “hablando de más”.

La esposa cuestionó que esa información se transmitiera por teléfono. También manifestó preocupación por el estado de salud del activista, quien requiere tratamiento médico.

¿Una información como esa se da por teléfono? Un oficial debía presentarse en mi casa para explicarme correctamente”, escribió. La familia pidió que se garantice la atención médica que necesita durante la detención.

Las autoridades comunicaron por teléfono a la esposa de Martínez Román que el activista enfrenta cargos por presunta desobediencia. (Cortesía: Redes sociales)
Las autoridades comunicaron por teléfono a la esposa de Martínez Román que el activista enfrenta cargos por presunta desobediencia. (Cortesía: Redes sociales)

El activista David Espinosa informó que varios integrantes de la comunidad religiosa que acompañaban a Martínez Román fuera de la unidad policial de Guanajay fueron llevados al interior del edificio.

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Espinosa afirmó que las personas que intentaron comunicarse con ellos no obtuvieron respuesta. Hasta el momento de la denuncia, no habían trascendido detalles públicos sobre su situación ni sobre las razones de su ingreso a la dependencia.

El caso ocurre en una jornada en la que organizaciones y activistas reportaron operativos de vigilancia, cercos y citaciones contra periodistas independientes, opositores y creadores de contenido en distintos puntos de la isla.

Karel fue citado en la estación de Aguilera

El segundo caso denunciado corresponde a Karel Daniel Hernández Bosques, integrante del proyecto audiovisual independiente Fuera de la Caja Cuba, quienes asistieron a una citación en la estación policial de Aguilera, ubicada en el municipio Diez de Octubre, en La Habana.

Según informó el proyecto en Facebook, Hernández permanecía retenido luego de más de cinco horas dentro de la dependencia. La publicación no detalló si las autoridades formularon cargos ni si permitieron la comunicación con familiares o allegados.

Nos tratan como si fuéramos criminales solo por publicar contenido en Internet”, señaló Fuera de la Caja Cuba en su denuncia. El colectivo sostuvo que las autoridades despliegan patrullas y otros recursos por videos que consideran incómodos.

Fuera de la Caja Cuba vinculó la situación de Hernández con su actividad como creador de contenido en plataformas digitales.

El realizador Karel Daniel Hernández Bosques estuvo retenido más de cinco horas en la estación policial de Aguilera. (Cortesía: Fuera de la Caja Cuba)
El realizador Karel Daniel Hernández Bosques estuvo retenido más de cinco horas en la estación policial de Aguilera. (Cortesía: Fuera de la Caja Cuba)

El ICLEP pidió información para las familias y la liberación de ambos

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) exigió la liberación inmediata de Martínez Román y Hernández Bosques. La entidad sostuvo que ambos fueron privados de libertad por ejercer su derecho a opinar, publicar videos y expresar ideas.

El ICLEP también pidió que las autoridades informen a los familiares sobre la situación de los detenidos y que aseguren la asistencia médica requerida por Martínez Román.

Hasta el cierre de esta nota, no se conocía una versión de las autoridades cubanas sobre las denuncias difundidas por familiares, activistas y el proyecto Fuera de la Caja Cuba.

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