Guatemala

El guatemalteco Mauro Morales Martínez alias “Melito” es extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico transnacional

El acusado, conocido como “Melito”, quedó bajo jurisdicción del Distrito Sur de Florida tras ser entregado por Guatemala, donde la fiscalía lo vincula con envíos de cocaína realizados entre 2012 y 2023

Un guardia armado con pasamontañas y uniforme de camuflaje coloca esposas a un hombre sentado en una hilera de sillas
Morales Martínez enfrenta cargos federales en el Distrito Sur de Florida por conspiración para ingresar cocaína a Estados Unidos. (Dirección del Sistema Penitenciario de Guatemala)
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Mauro Ismael Morales Martínez, alias “Melito”, fue extraditado desde Guatemala a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por su presunta participación en una red que distribuyó cocaína entre cinco países latinoamericanos durante más de una década. El hombre, de 51 años, quedó a disposición del Distrito Sur de Florida, donde podría recibir desde una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión hasta cadena perpetua si es declarado culpable.

La acusación sostiene que Morales Martínez conspiró con otras personas para distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína, con conocimiento o motivos razonables para creer que la droga sería introducida ilegalmente en territorio estadounidense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la investigación abarca operaciones realizadas entre 2012 y 2023.

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La estructura criminal señalada por las autoridades tenía presencia en Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala y México. Según los registros judiciales citados por el Departamento de Justicia, el ahora extraditado habría intervenido en una organización dedicada al traslado de cargamentos de cocaína a través de distintos países de la región.

Un guardia armado con pasamontañas y uniforme de camuflaje coloca esposas a un hombre sentado en una hilera de sillas
Morales Martínez enfrenta cargos federales en el Distrito Sur de Florida por conspiración para ingresar cocaína a Estados Unidos. (Dirección del Sistema Penitenciario de Guatemala)

Una red activa entre 2012 y 2023

El cargo contra Morales Martínez es conspiración para distribuir cocaína con conocimiento de que la sustancia tendría como destino final Estados Unidos. La fiscalía federal del Distrito Sur de Florida indicó que la red manejaba cinco kilogramos o más de la droga.

El Ministerio Público de Guatemala sostuvo, después de su arresto, que Morales Martínez fue uno de los principales líderes al servicio de traficantes guatemaltecos. También afirmó que coordinaba el transporte terrestre de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia Guatemala.

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La Policía Nacional Civil de Guatemala había detenido a “Melito” el 27 de agosto en Teculután, una localidad del departamento de Zacapa, en el este del país. Tras la captura, comenzó el proceso para entregarlo a las autoridades estadounidenses.

La extradición fue ejecutada por la Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala. Su Fuerza Élite trasladó al detenido hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca, desde donde quedó bajo custodia para su envío al Distrito Sur de Florida.

La institución penitenciaria señaló en una comunicación difundida en redes sociales que el operativo se realizó “en estricto cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales”. El procedimiento involucró a autoridades guatemaltecas y estadounidenses.

Tres agentes de policía armados con uniforme negro custodian a un hombre detenido con rostro difuminado ante una camioneta azul
Mauro Ismael Morales Martínez fue detenido en Teculután, Zacapa, con fines de extradición a Estados Unidos por un caso de narcotráfico. (Ministerio Público de Guatemala)

El proceso judicial en el Distrito Sur de Florida

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia gestionó el trámite de extradición desde Guatemala. La dependencia estadounidense agradeció la colaboración del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil durante las actuaciones que llevaron a la entrega del acusado.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, junto con Miles Aley, agente especial a cargo de la División de Campo de Miami de la Administración para el Control de Drogas. La fiscal adjunta Lynn Kirkpatrick quedó asignada al caso.

Reding Quiñones vinculó la extradición con la cooperación entre autoridades de distintos países. El fiscal afirmó: “A través de la estrecha coordinación entre el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y nuestros socios internacionales, continuaremos persiguiendo a quienes se benefician del tráfico transnacional de drogas y amenazan la seguridad de nuestras comunidades”.

La condena definitiva dependerá de un juez federal de distrito, que deberá considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores previstos por la legislación. La pena contemplada para el delito atribuido oscila entre 10 años de prisión y la cadena perpetua en una cárcel federal.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala celebró la cooperación bilateral que permitió el traslado de Morales Martínez. La sede diplomática publicó tras la extradición: “No hay refugio para los narcoterroristas. Quien trafique drogas hacia nuestro país responderá ante la justicia estadounidense”.

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