Arden las posiciones del Clausura y de la Tabla Anual: cómo está la pelea por el ingreso a copas internacionales

¿Quiénes serán los clasificados para disputar la Libertadores y la Sudamericana? (Créditos: EFE/ Nathalia Aguilar POOL)

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La última fecha del Torneo Clausura ya resolvió la mitad de los encuentros estipulados, en una jornada que será crucial para determinar los 16 equipos que lucharán por el título y los clasificados a copas internacionales vía Tabla Anual. Tras el arranque en el día jueves con los triunfos de River Plate y Gimnasia La Plata, el viernes se definieron los últimos puestos de la zona A.

La máxima categoría del fútbol argentino ya tiene a Belgrano de Córdoba como primer clasificado a la Copa Libertadores del próximo año por ser el campeón del Torneo Apertura y restará saber los siguientes equipos que lo acompañarán. Serán los tres mejores ubicados en la Tabla Anual, más el campeón de la Copa Argentina y el Torneo Clausura. A estos se le suma la chance de que Boca Juniors acceda al torneo internacional si vence en la final de la Sudamericana al Atlético Mineiro. Lo mismo puede ocurrir con Estudiantes de La Plata en caso de consagrarse ante Palmeiras. Es decir, que podría haber ocho conjuntos argentinos en la máxima competición de Conmebol.

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Hasta el momento, Boca Juniors y Argentinos Juniors lideran la Tabla Anual con 60 puntos, aunque el Xeneize tiene mejor diferencia de gol. Rosario Central se ubica tercero con 59 unidades. Hasta ahí los clasificados por esta vía a la Copa Libertadores. En puestos de Sudamericana, al día de la fecha, están ingresando: Gimnasia y Esgrima La Plata (57), Vélez (56), Independiente Rivadavia (56), River Plate (55), Instituto (54) y Lanús (49).

Además de definir los últimos cupos de la zona A, los partidos del viernes fueron claves para la pelea por el ingreso a la Copa Sudamericana. En caso de que Boca o Estudiantes se impongan en las finales internacionales, se liberarán dos cupos para los equipos que finalicen 11° y 12° —Belgrano (10°) ya está en Libertadores por el Apertura—. Hasta el momento, Defensa y Justicia y Barracas Central se estarían quedando con los hipotéticos lugares.

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En cambio, si tanto el Xeneize como el Pincha caen en la definición, solo se abriría un cupo si se consagra campeón del Torneo Clausura un equipo que termine 9° o más arriba. El Halcón de Varela visitará a Boca el domingo, mientras que Estudiantes se medirá contra Talleres en Córdoba. Lanús chocará con Central Córdoba el lunes. Barracas Central venció 2-0 a Racing en el arranque del viernes.

En cuanto al descenso, Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría luego de su caída ante River Plate en el Monumental y volverá a disputar la Primera B Nacional el año siguiente. El otro equipo que acompañará al León del Imperio será Aldosivi, luego de su derrota ante Racing en Avellaneda.

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Así quedarían los octavos de final del Torneo Clausura hasta el momento

Instituto vs. Sarmiento

Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza

Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia

Argentinos Juniors vs. Newell’s

Defensa y Justicia vs. Barracas Central

Gimnasia La Plata vs. Independiente

Vélez vs. Belgrano

River Plate vs. Lanús

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

La agenda completa de la fecha 16

ALDOSIVI 0-2 RIVER PLATE

GIMNASIA (LP) 2-1 BELGRANO

Viernes 6 de noviembre

BARRACAS CENTRAL 2-0 RACING

SAN LORENZO 0-2 PLANTESE

INDEPENDIENTE 2-1 DEPORTIVO RIESTRA

UNIÓN 2-0 VÉLEZ

22:00 - Tigre vs. Sarmiento

22:00 - Banfield vs. Atlético Tucumán

Sábado 7 de noviembre

15:00 - Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

15:00 - Talleres vs. Estudiantes

17:30 Argentinos Juniors vs. Huracán

17:30 Rosario Central vs. Estudiantes (Río Cuarto)

17:30 - Boca vs. Defensa y Justicia

22:00 - Instituto vs. Newell’s

Domingo 8 de noviembre

19:30 - Central Córdoba vs. Lanús