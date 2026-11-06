Jorge “Corcho” Rodríguez lanzó La Roca Records, con el disco de Peyceré Trío

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El productor Jorge “Corcho” Rodríguez presentó en Buenos Aires su propio sello discográfico, La Roca Records, con “Carcamán”, el álbum del Peyceré Trío, un trabajo que reúne composiciones originales y versiones de clásicos del jazz en un mismo volumen. El disco llegó a las plataformas digitales el último martes y, a partir de este viernes, también está disponible en formato vinilo. La distribución mundial quedó a cargo de Sony Music.

La Roca Records nació como un sello sin fines de lucro, con una premisa clara: brindar respaldo a artistas y sostener proyectos de alta calidad musical. La iniciativa lleva la firma de Rodríguez como productor, una figura con trayectoria en la industria que decidió canalizar ese recorrido en una estructura propia orientada al desarrollo artístico antes que al rédito comercial. “Carcamán” es, en ese marco, el primer título que lleva el nombre del sello.

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El trío que encabeza el álbum está formado por Sebastián Peyceré en batería, Gustavo Silva en piano y Víctor Sanders en contrabajo. Peyceré, con una trayectoria consolidada en la escena local del jazz y la música contemporánea, lidera el conjunto y fue figura central tanto en la concepción como en la grabación del material. Su impronta artística atraviesa el disco de principio a fin.

“Carcamán” reúne 10 composiciones en total: cinco originales del trío y cinco versiones de estándares del género. Entre los clásicos reinterpretados figuran “Blackbird”, de Lennon-McCartney; “One Finger Snap”, de Herbie Hancock; “Evidence”, de Thelonious Monk; “Bolivia”, de Cedar Walton; y la canción “I’ll Catch You”, de John Scofield. La selección combina piezas de distintas épocas y estilos dentro del jazz, lo que da cuenta de la amplitud de referencias del trío sin abandonar la coherencia del conjunto.

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La Roca Records nació como un sello sin fines de lucro para brindar respaldo a artistas y sostener proyectos de alta calidad musical

El proceso técnico del álbum involucró nombres de peso en la industria. La grabación tuvo lugar en La Roca Power Studio, bajo la responsabilidad de Álvaro Villagra. La mezcla estuvo a cargo de Eddie Kramer, productor y técnico de sonido con décadas de trabajo junto a artistas como Jimi Hendrix y Led Zeppelin. La masterización fue realizada por Bernie Grundman, referencia ineludible del audio de alta fidelidad a nivel mundial. Las fotografías del proyecto fueron tomadas por Nora Lezano, artista visual con un reconocido paso por la escena musical argentina.

El tracklist completo del disco es el siguiente. Lado A: “La Roca” (Peyceré-Silva-Sanders), “Miraditas” (Silva), “Carcamán” (Peyceré-Silva-Sanders), “Bolivia” (Cedar Walton) e “I’ll Catch You” (John Scofield). Lado B: “Evidence” (Thelonious Monk), “Respiro” (Silva), “Papers” (Silva), “One Finger Snap” (Herbie Hancock) y “Blackbird” (Lennon-McCartney).

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