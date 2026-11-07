El mensaje de Miguel Merentiel que hizo emocionar a Leandro Paredes en medio de las finales que afrontará Boca Juniors

Miguel Merentiel le brindó unas conmovedoras palabras a Leandro Paredes y no pudo contener la emoción

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Miguel Merentiel hizo emocionar a Leandro Paredes en la previa de la final de la Copa Sudamericana, que tendrá a Boca Juniors como uno de sus protagonistas frente al Atlético Mineiro de Brasil. El delantero uruguayo aprovechó una producción difundida por las redes oficiales del certamen para agradecerle al mediocampista por su regreso al club y por la influencia que ejerce sobre sus compañeros dentro del vestuario.

El mensaje, que se hizo viral, derivó en un momento de cercanía entre dos futbolistas que, según reflejan las imágenes de la convivencia del plantel, consolidaron una amistad que excede el vínculo profesional. Paredes intentó responder con humor ante las palabras de Merentiel, pero la emoción terminó por imponerse y el capitán xeneize no pudo contener las lágrimas frente a las cámaras.

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“Le agradecemos nomás porque vino a estar con nosotros acá y sabemos que hace un montón de tiempo no veníamos consiguiendo cosas y que él haya venido para nosotros es un plus. Todos los días, nos guía a mí, a los chicos, a los más grandes también. Siempre tiene una palabra más para nosotros, así que quería agradecérselo, ya que estamos acá y se dio la oportunidad”, comenzó Merentiel.

Miguel Merentiel describió el rol de Leandro Paredes desde su llegada a Boca Juniors (AP Photo/Gustavo Garello)

La respuesta de Paredes dejó en evidencia el impacto de la declaración. “Me vas a hacer emocionar”, agregó el capitán conmovido por las palabras que le compartió su compañero. El uruguayo profundizó su mensaje y remarcó el valor que el mediocampista tiene para el grupo más allá de su aporte en el campo de juego, en una señal de reconocimiento a su lugar como capitán.

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“No, es agradecerte, porque sabés que sos un pilar fundamental para nosotros y sabés que más allá de lo futbolístico, sabés que te quiero”, manifestó Merentiel, a lo que el capitán le agradeció. El vínculo entre ambos aparece como uno de los aspectos que fortalecieron la convivencia del equipo en un tramo de la temporada en el que Boca tendrá compromisos determinantes en más de una competencia.

El mediocampista respondió al elogio con una definición personal sobre su relación con el atacante. “Sí pero es verdad, yo digo siempre más allá de lo que se ve fuera, tenemos una relación muy linda y es un amigo que encontré en el fútbol, que no es fácil hacer amistades en esta profesión, pero es uno de ellos”, completó el campeón del mundo con la selección argentina.

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Las declaraciones del delantero uruguayo volvieron a exponer la cercanía con el capitán (REUTERS/Rodrigo Valle)

El delantero ya había remarcado en otras oportunidades la función que cumple el mediocampista en el grupo: “Lea es para nosotros nuestro líder, nuestro capitán”, expresó al referirse al lugar que ocupa dentro del vestuario. La valoración de Merentiel también coincide con la percepción de los hinchas de Boca, que celebran la jerarquía y la rápida adaptación de Paredes desde su llegada. El mediocampista asumió una función de conducción dentro de un equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que atraviesa un cierre de temporada con objetivos abiertos en los torneos que disputa.

El Xeneize afrontará una serie de encuentros que pueden incidir en su posición en la Tabla Anual, su recorrido en la Copa Argentina y su campaña internacional. El resultado ante Defensa y Justicia este sábado será determinante para conservar el primer puesto de la clasificación general y obtener el título de la Copa de la Liga, ya que una victoria le asegurará esa ubicación.

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Cualquier otro resultado dejará a Boca pendiente de lo que ocurra con Argentinos Juniors y Rosario Central, aunque el equipo cuenta con una diferencia de gol favorable. Después de ese compromiso, el plantel deberá enfocarse en la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, que se jugará el 14 de noviembre a las 19.00 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El vencedor de esa llave se medirá con Platense, que accedió a la siguiente ronda luego de eliminar a Atlético Tucumán en una definición por penales.