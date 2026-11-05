Buenos Aires Rojo Sangre: 11 días con estrenos internacionales, clásicos restaurados y 110 equipos en el concurso de cortometrajes

El Festival Buenos Aires Rojo Sangre celebra su vigésima séptima edición en el cine Atlas Caballito con once días dedicados al cine de género fantástico - (BARS)

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El Festival Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) presentó la programación completa de su 27.ª edición, que se desarrollará del 19 al 29 de noviembre en el cine Atlas Caballito. La conferencia de prensa incluyó la proyección de Scream con motivo de los 30 años de su estreno.

La edición reúne once días de cine de terror, fantástico y bizarro con competencias internacionales e iberoamericanas, secciones especiales, proyecciones en fílmico de los años 50 y una nueva edición del concurso de cortometrajes Fin de Semana Sangriento, que este año recibió 110 equipos de todo el país.

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La Competencia Internacional incluye nueve títulos, entre ellos el ganador de Sitges y Fantastic Fest

La sección competitiva internacional presenta nueve largometrajes. Ghost in the Cell, del director Joko Anwar, es una sátira gore indonesia que combina horror sobrenatural, violencia carcelaria y crítica social. Ganó el premio a mejor película en los festivales Sitges y Fantastic Fest. También compite el argentino Cristian Ponce, premiado como mejor director en Sitges este año, con Familia teme enfrentar una nueva noche de terror, centrada en universos televisivos analógicos.

La Competencia Internacional del certamen presenta nueve largometrajes, entre ellos la película indonesia Ghost in the Cell y el nuevo trabajo del director Cristian Ponce - (BARS)

Los otros títulos de la sección son Meat Kills, de Martijn Smits (Países Bajos), un slasher de premisa vegana; Bonded, de John Mathis, con la participación de Clara Kovacic; No duermas sola, de Talo Silveyra, sobre una maldición en la casa de la infancia; Moviedreams, de Horacio y Axel Maldonado, sobre inteligencia artificial; Jinx, de Richard Oakes, ambientada en los terrores infantiles de los años ochenta; 11, de Clàudia y Paula Serra; Yumemonogatari: The Living Dragon, con tres relatos orientales que homenajean a Bruce Lee; y Los Vampires, de Craig Mitchell, una carta de amor al viejo Hollywood.

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Fuera de competencia, el festival presenta a Jamie Lee Curtis y pre-estrenos de HBO Max

La programación internacional fuera de competencia incluye Sender, de Russell Goldman, protagonizada por Jamie Lee Curtis, Rhea Seehorn (Better Call Saul) y Britt Lower (Severance). La película sigue a una mujer que recibe misteriosos paquetes en la puerta de su casa. Black Sheeps, de Jonathan King, retoma el universo de Ovejas asesinas veinte años después de su estreno original.

La actriz Jamie Lee Curtis encabeza la programación fuera de competencia con el título Sender, en una sección que suma pre-estrenos en pantalla grande asociados con HBO Max- (BARS)

Otros títulos son No Rest for the Wicked, de Kasper Kalle, un romance vampírico queer en las islas Feroe del siglo XIX; The Shug, del Reino Unido, sobre un monstruo mitológico emparentado con el Bigfoot; y Victorian Psycho, de Zachary Wigon, terror gótico con humor negro protagonizado por Maika Monroe (It Follows). El festival incluirá también los pre-estrenos en pantalla grande de Breeder e Imposters, en acuerdo con HBO Max.

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La Competencia Iberoamericana reúne cuatro producciones de España y Argentina

Gummy, del español Javi Prada, tiene como protagonista a Javier Botet, conocido por su participación en las franquicias de [REC] y The Conjuring. Los que vienen, de Víctor Català, propone terror clásico ambientado en la Galicia rural de los años 70, con influencias de los templarios zombis.

Cuatro producciones de España y Argentina disputan la Competencia Iberoamericana con relatos sobre sectas, leyendas locales y terror rural - (BARS)

Desde Argentina, Diego Bellocchio presenta Mitra, apaga la luz para poder ver, que cruza denuncia social con una secta, mientras que Octavio Revol Molina firma El enigma de Franca Farmin, un found footage que usa las redes sociales como dispositivo narrativo para reconstruir el descubrimiento de una leyenda fantástica local.

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La sección argentina incluye un documental sobre Roger Corman y una secuela de comedia de género

La Competencia Argentina presenta Olivera & Corman, un documental sobre el vínculo entre el productor estadounidense de bajo presupuesto y el cine local. Fomento Producciones vuelve al festival con 2 locos en la mansión del terror, secuela de Agarren la pala, definida como una carta de amor al cine de género de la última década.

El documental Olivera & Corman y la comedia de género 2 locos en la mansión del terror integran las propuestas de la Competencia Argentina - (BARS)

Dos títulos argentinos de los años 50 se proyectarán restaurados gracias a Argentina Sono Film

La sección Isabel Sarli en fílmico rescata dos películas del director Armando Bo —Embrujada y Carne— en copias de 16 y 35mm, junto al documental Carne sobre carne, de Diego Curubeto. En colaboración con Argentina Sono Film, el BARS proyectará además dos títulos restaurados: El Vampiro Negro (1953), de Román Viñoly Barreto, y El Extraño Caso del Hombre y la Bestia (1951), de Mario Soffici.

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La sección Invasión Japón incluye Kaiju Heaven, de Minoru Kawasaki, y Gladio: Monster Battles in the Alternate Dimension, de Yoshikazu Ishii. El Cineclub La Cripta presenta Vampires, de John Carpenter, entre otros títulos. El Panorama Bizarro reúne Cuántica rave, de Paco L. Campano; Inferis Ostium, de Charli Sangar; y Still Standing, Still Stuffed, de Andrej Kolencik y Juro Slauka, sobre los muñecos de un programa televisivo eslovaco que salen al mundo real.

El certamen federal de cortometrajes Fin de Semana Sangriento reunió a 106 equipos que completaron sus películas en tiempo récord - (BARS)

El concurso Fin de Semana Sangriento recibió 110 equipos inscriptos, de los cuales 106 completaron el desafío

La competencia de cortometrajes mantiene su convocatoria federal. 110 equipos de distintos puntos del país se inscribieron en el Fin de Semana Sangriento, el concurso que desafía a realizadores a filmar y entregar un cortometraje en tiempo récord. 106 de ellos completaron la tarea. El espacio funciona como instancia de formación y encuentro para realizadores que dan sus primeros pasos en el cine fantástico argentino.

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La 27.ª edición del BARS cuenta con el auspicio de Dead by Daylight, Banco Ciudad, MUBI y Argentina Sono Film, entre otros, y es producida por PAN Contenidos y Film Suez.