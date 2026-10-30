Polémica medida: Uruguay estableció el 11 de diciembre como el Día del Natalicio de Carlos Gardel

Uruguay declaró el 11 de diciembre de cada año como el Día del Natalicio de Carlos Gardel

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El Parlamento de Uruguay aprobó por unanimidad una ley que declara el 11 de diciembre de cada año como el Día del Natalicio de Carlos Gardel, en reconocimiento a la documentación oficial del Estado uruguayo que registra al célebre cantor como nacido en el departamento de Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887.

El presidente Yamandú Orsi promulgó la norma —identificada como Ley N° 20.536— el pasado viernes y lo acompañaron las firmas del ministro Pablo Menoni y de la ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde. La medida reavivó de inmediato una disputa centenaria sobre el origen del artista más influyente en la historia del tango, género reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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La controversia sobre el lugar de nacimiento de Gardel tiene casi cien años de historia y enfrenta, al menos, tres versiones: la que lo sitúa en Toulouse, Francia, en 1890 —sostenida durante décadas por gran parte de la historiografía académica y respaldada por documentos franceses de nacimiento y bautismo—; la que defiende su origen en Tacuarembó, Uruguay, en 1887; y la propia figura del cantor, quien a lo largo de su vida dio versiones contradictorias sobre sus orígenes.

En 1931, Gardel firmó un documento en el que declaró ser francés, nacido en Toulouse el 11 de diciembre de 1890, hijo de Berthe Gardes. Sin embargo, en publicaciones periodísticas de la época también fue citado afirmando ser uruguayo. Esa ambigüedad alimentó décadas de debate entre investigadores de ambas márgenes del Río de la Plata.

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Lo que convirtió a este proyecto en ley fue, en gran medida, el hallazgo documental anunciado el 28 de noviembre de 2025 por la Comisión Gardel Rioplatense de la Fundación Fans de la Música. El grupo localizó en el Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay el libro oficial del Consulado uruguayo en Buenos Aires, cuyo folio 907 contiene la inscripción que el propio Gardel realizó el 8 de octubre de 1920, ante dos testigos también uruguayos: Laguisquet y José Razzano. El registro, amparado en la Ley de Organización Consular N° 3.021 del 21 de mayo de 1906, fue documentado mediante acta notarial e incorporado al Registro Civil uruguayo.

La medida se basa en el hallazgo de un documento consular que registra a Carlos Gardel como uruguayo

En ese folio, Gardel declaró haber nacido en el departamento de Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, estado civil soltero, profesión artista, domiciliado en la calle Rodríguez Peña 451 de Buenos Aires, e hijo de Carlos —uruguayo, fallecido— y de María Gardel —uruguaya, fallecida—.

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El libro donde figura esa inscripción incluye además a otros más de 1.000 uruguayos que realizaron el mismo trámite entre enero de 1915 y mediados de 1924. Para los impulsores de la iniciativa, el carácter oficial del registro y el hecho de que haya sido el propio cantor quien lo suscribió voluntariamente le otorgan un valor histórico y jurídico singular: fue a partir de esa inscripción que Gardel, hasta entonces indocumentado, pudo obtener cédula de identidad, pasaporte y tramitar la ciudadanía argentina, documentación que también utilizó para la firma de contratos y la adquisición de propiedades.

El informe de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, presentado el 9 de septiembre de 2026 con la firma del miembro informante Gustavo Guerrero y otros seis legisladores, añadió como respaldo adicional la partida de defunción expedida en Medellín, Colombia, donde Gardel falleció el 24 de junio de 1935 a consecuencia de un accidente aéreo. Según el informe parlamentario, ese documento —cuya copia formal fue solicitada a través de los canales diplomáticos correspondientes— consigna al cantante como de nacionalidad uruguaya y naturalizado en Argentina.

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La ley aprobada consta de dos artículos: el primero declara el 11 de diciembre como Día del Natalicio de Carlos Gardel; el segundo establece que toda actividad conmemorativa sobre esa fecha realizada en territorio uruguayo sea considerada de interés cultural.

Esta no es la primera vez que Uruguay legisla sobre la figura de Gardel. En 1996, la Ley N° 16.742 ya había declarado el 24 de junio —fecha de su muerte— como “Día de Carlos Gardel”, con actos centrales previstos en Tacuarembó. En 1998, la Ley 16.945 designó con su nombre a la Escuela N° 23 de Valle Edén, localidad del departamento de Tacuarembó donde, según esa norma, habría nacido en la estancia Santa Blanca. En 2002, la Ley 17.536 lo declaró “Cantor Nacional”. En 2020, el correo uruguayo emitió una hoja filatélica conmemorativa de los 100 años del registro de su nacionalidad, que reproducía un facsímil del documento cuya ubicación archivística original era entonces desconocida —precisamente el mismo que la Comisión Gardel Rioplatense localizó en 2025.

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La Fundación Internacional Carlos Gardel manifestó su desacuerdo con la flamante ley uruguaya

Desde Argentina, la reacción más articulada provino de Walter Santoro, presidente de la Fundación Internacional Carlos Gardel. En un texto difundido tras la aprobación parlamentaria en Diputados —cuando el proyecto aún aguardaba tratamiento en el Senado—, Santoro reconoció como positivo todo aquello que contribuya a celebrar y mantener viva la figura del cantor, pero cuestionó el valor probatorio que el Parlamento uruguayo le atribuye a la inscripción consular de 1920. “El registro realizado por Carlos Gardel ante el Consulado uruguayo en Buenos Aires existe desde 1920, y su autenticidad como documento consular no está en discusión”, escribió.

Sin embargo, añadió que “no corresponde transformar automáticamente su contenido en una conclusión histórica definitiva, sin estudiar las circunstancias que llevaron a Gardel, que hasta entonces atravesaba una compleja situación documental, a construir de esa manera una nueva identidad jurídica”.

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Santoro también relativizó la novedad del hallazgo: señaló que la documentación uruguaya y sus datos ya habían sido abordados décadas atrás por el periodista e investigador uruguayo Erasmo Silva Cabrera —conocido como Avlis— en trabajos publicados desde la década de 1960. “Investigar no consiste en seleccionar las piezas que confirman una hipótesis, sino en reunirlas todas, incluso aquellas que puedan contradecirla”, planteó.

En esa línea, propuso que, en lugar del nombre aprobado, hubiera sido más adecuado declarar esa fecha como el “Día de la Gesta de Carlos Gardel”, una fórmula que, en su criterio, permitiría homenajear al artista sin fijar como definitiva una interpretación sobre su lugar de nacimiento. En Argentina, el 11 de diciembre ya figura en el calendario cultural como Día Nacional del Tango, en conmemoración de los nacimientos de Gardel y del músico Julio De Caro.

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La Comisión Gardel Rioplatense, por su parte, anunció que presentará las pruebas reunidas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en San José de Costa Rica, para que el organismo se pronuncie sobre la identidad legal del cantante. El proceso de validación técnica del documento hallado en el archivo diplomático —que incluye análisis de tinta, papel, caligrafía y sellos— continuará a cargo de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, según informaron los responsables de la comisión.