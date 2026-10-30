8 libros que BTS convirtió en fenómenos globales: de un clásico que marcó sus canciones a un Nobel de Literatura

La banda surcoreana transformó grandes lecturas en piezas musicales profundas, desde la célebre novela de Hermann Hesse que definió uno de sus discos hasta textos filosóficos sobre la identidad humana y los dilemas existenciale - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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BTS completó en octubre de 2026 su regreso a los escenarios sudamericanos con tres noches agotadas en el Estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata, dentro de la gira mundial ARIRANG, tras pasar por Colombia, Perú y Chile.

En suelo criollo, las funciones del 21, 23 y 24 de octubre marcaron la primera vez que los siete integrantes se presentaron juntos en Buenos Aires, después de trece años de espera y tras el regreso del grupo completo una vez finalizado el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

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El show del 24 de octubre, además, se transmitió en vivo a salas de cine de todo el mundo, la primera emisión de ese tipo realizada por la banda desde Sudamérica. La gira continúa ahora su recorrido por la región y cerrará esta etapa sudamericana en Brasil.

BTS completó su regreso a los escenarios de Sudamérica con tres conciertos en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata dentro de la gira ARIRANG - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el tour avanza hacia su siguiente destino, los ARMY tienen una tarea pendiente más allá del baile y las canciones: conocer la faceta lectora del grupo.

A lo largo de más de una década de carrera, los integrantes de BTS citaron, recomendaron o mostraron en cámara libros que terminaron por convertirse en parte de su identidad pública.

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Ocho títulos de nueve países aparecen ligados de manera documentada a la banda, y varios de ellos movieron algo más que la curiosidad de sus fans: dispararon ventas, generaron agradecimientos públicos de sus autores y hasta motivaron libros derivados sobre el propio grupo.

“Demian”, de Hermann Hesse, inspiró el álbum WINGS

La novela Demian de Hermann Hesse sirvió como hilo conductor conceptual para el álbum WINGS de la banda de pop surcoreana

El vínculo más documentado entre BTS y la literatura arranca en octubre de 2016, cuando el líder del grupo, RM (nombre artístico de Kim Namjoon), confirmó en la conferencia de prensa oficial del álbum WINGS que Demian, la novela de formación del escritor suizo Hermann Hesse publicada en 1919, sirvió como hilo conductor del proyecto.

Pasajes completos de la obra fueron leídos por RM como voz en off en los siete cortometrajes oficiales del álbum, publicados en YouTube por HYBE. El disco, de hecho, volvió a hacerse presente en las funciones de Buenos Aires: entre las canciones sorpresa del repertorio, dos pertenecieron a WINGS, “LOST” y “Cypher Pt. 4”, un gesto que el público local recibió como un guiño a la etapa más literaria de la discografía del grupo.

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La novela narra el proceso de autoconocimiento de Emil Sinclair, un adolescente alemán que oscila entre el mundo de la luz, asociado a los valores burgueses de su familia, y el mundo de la oscuridad, territorio de la verdad interior. El misterioso Max Demian irrumpe en su vida para subvertir la lectura convencional del relato bíblico de Caín y Abel, y propone adorar a Abraxas, una deidad gnóstica que unifica el bien y el mal. La obra está atravesada por la psicología analítica de Carl Jung y el concepto de individuación, el proceso de convertirse en uno mismo al abrazar la dualidad de la naturaleza humana.

“El mapa del alma según Jung” acompañó el lanzamiento de Persona

Big Hit Entertainment sumó el libro El mapa del alma según Jung de Murray Stein a su tienda oficial antes del lanzamiento de Map of the Soul: Persona

Big Hit Entertainment incluyó El mapa del alma según Jung, del analista estadounidense Murray Stein, en su tienda oficial Weverse Shop como lectura preparatoria para el lanzamiento de Map of the Soul: Persona, en 2019. El libro no es una novela, sino una introducción sistemática al pensamiento junguiano, que recorre el ego, los complejos, los arquetipos, la sombra, el ánima y el ánimus, y el proceso de individuación.

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Stein explica que el ego es el centro de la conciencia, pero no gobierna todos los procesos psíquicos, que los complejos son entidades autónomas capaces de generar reacciones emocionales incontrolables, y que la persona, la máscara social, coexiste con la sombra, el conjunto de rasgos reprimidos que el individuo no reconoce en sí mismo. El propio autor publicó después un libro dedicado al impacto del grupo, titulado Map of the Soul – 7: Persona, Shadow, Ego in the World of BTS.

RM leyó “Almendra” junto a Suga durante el rodaje de In the SOOP

RM y Suga leyeron la novela Almendra de la autora Sohn Won-pyung durante los capítulos del programa In the SOOP

En los episodios dos y tres de la primera temporada de In the SOOP, RM fue filmado junto a Suga (Min Yoongi) con Almendra, la novela de debut de la escritora surcoreana Sohn Won-pyung, ganadora del Premio de Literatura de Changbi en 2017. La historia sigue aYunjae, un adolescente diagnosticado con alexitimia, la incapacidad de identificar o expresar emociones, debido al subdesarrollo de su amígdala cerebral.

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Un ataque armado deja a la madre de Yunjae en coma y provoca la muerte de su abuela, pero el joven no llora en el funeral. En el instituto, un compañero violento llamado Gon comienza a acosarlo, frustrado por la imposibilidad de provocarle una reacción emocional, hasta que esa incapacidad se convierte, de manera paradójica, en el punto de partida de una amistad que transforma a ambos. La novela plantea que la empatía no es condición necesaria para el amor ni para la conexión humana.

RM calificó a “Nacida en 1982, Kim Ji-young” como “profunda e impactante”

RM describió la novela Nacida en 1982, Kim Ji-young de Cho Nam-joo como profunda e impactante en una transmisión en vivo

En un stream de V-Live en 2018, RM citó Nacida en 1982, Kim Ji-young, de la escritora surcoreana Cho Nam-joo, y describió la historia como “profunda e impactante”. La novela, publicada en 2016, ya había vendido más de un millón de ejemplares y se convirtió en un punto de inflexión del debate sobre el feminismo en Corea del Sur antes de que RM la mencionara.

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El libro sigue a Kim Jiyoung, una mujer de 33 años que, tras el nacimiento de su hija, comienza a hablar con la voz de otras mujeres de su entorno sin recordarlo después, lo que lleva a su marido a consultar a un psiquiatra. El relato retrocede hasta la infancia de Jiyoung para documentar cada forma de discriminación de género que enfrentó, y el último capítulo revela que quien narra es el propio psiquiatra, cuya conclusión final reproduce, sin saberlo, la misma lógica sexista que documentó.

RM fue fotografiado con “Actos humanos”, de la Nobel Han Kang

RM recomendó Actos humanos de Han Kang, escritora surcoreana que recibió el Premio Nobel de Literatura en 2024

RM recomendó Actos humanos, de Han Kang, en entrevistas de 2017 y fue fotografiado con el libro en los pasillos de Music Bank, de la cadena surcoreana KBS. La autora recibió el Premio Nobel de Literatura en 2024. La novela reconstruye la masacre de Gwangju de mayo de 1980, cuando el ejército surcoreano reprimió un levantamiento estudiantil que reclamaba democracia.

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Han Kang no narra el evento de frente: lo rodea a través de siete perspectivas que abarcan desde el estudiante secundario Dong-ho, que ayuda a clasificar cadáveres en una morgue improvisada y es asesinado esa misma noche, hasta su madre, décadas después, que aún lo busca entre los transeúntes de la ciudad. La novela explora la violencia de Estado, el trauma generacional y la pregunta sobre qué queda de la humanidad cuando el cuerpo fue destruido.

“1Q84″, de Haruki Murakami, inspiró la canción oculta Sea

La trilogía 1Q84 del escritor Haruki Murakami inspiró la temática de la canción oculta Sea del álbum Love Yourself: Her

En la conferencia de prensa de Love Yourself: Her (2017), RM explicó que la canción oculta Sea fue inspirada por los conceptos de mar y desierto presentes en 1Q84, la trilogía del escritor japonés Haruki Murakami publicada entre 2009 y 2010. La novela transcurre en un Tokio de 1984 desdoblado en dos realidades paralelas.

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Aomame, entrenadora física y asesina clandestina de hombres violentos, cruza a una realidad alternativa que ella llama “1Q84”, donde el cielo tiene dos lunas. Tengo, profesor de matemáticas y escritor frustrado, reescribe la novela de una adolescente que resulta ser el testimonio verídico de su vida en una secta, y ambos, que se conocieron a los diez años, han pensado el uno en el otro durante dos décadas. La trama explora la soledad, la violencia doméstica y el control religioso, con ecos explícitos de 1984, de George Orwell.

Paulo Coelho envió ejemplares firmados a BTS tras la recomendación de Suga

El grupo surcoreano provocó un furor editorial imprevisto al mostrar diversos títulos en pantalla, logrando que escritores reconocidos como Paulo Coelho enviaran ejemplares dedicados y varias publicaciones multiplicaran sus tiradas en el mercado internacional

Suga recomendó El alquimista, del escritor brasileño Paulo Coelho, a través del Fancafe oficial del grupo y de la cuenta de Twitter @BTS_twt. Coelho, al enterarse, envió ejemplares firmados a los integrantes en 2020. La fábula sigue a Santiago, un pastor andaluz que abandona su rebaño para buscar un tesoro soñado al pie de las pirámides de Egipto.

En el camino trabaja con un comerciante de cristales en Tánger, cruza el desierto del Sahara con una caravana, se enamora de Fátima en un oasis y aprende del alquimista a escuchar al corazón y al “Alma del Mundo”. Al llegar a las pirámides, Santiago es asaltado, y uno de los ladrones le cuenta que soñó con un tesoro enterrado bajo un árbol en una iglesia en ruinas de España, exactamente el lugar donde el propio Santiago tuvo su primer sueño.

Jungkook disparó las ventas de “Decidí vivir como yo” en Bon Voyage

Una cámara captó el volumen casi por accidente durante el rodaje de Bon Voyage en Malta. Lo que vino después superó cualquier campaña editorial: dos millones de ejemplares vendidos en Corea y traducciones a más de una docena de idiomas

Jungkook (Jeon Jungkook) apareció con Decidí vivir como yo, de la escritora surcoreana Kim Su-hyun, en la mesita de noche de su habitación durante la tercera temporada de Bon Voyage, filmada en Malta. Las ventas del libro se dispararon en Corea del Sur y Japón tras la emisión del episodio. El volumen, publicado en 2016, se tradujo a más de una docena de idiomas y superó los dos millones de ejemplares vendidos en Corea a 2025, según el medio Korea Herald.

Kim Su-hyun lo escribió a finales de sus veinte años, tras no conseguir el empleo que buscaba, y lo estructuró como una lista de aproximadamente setenta tareas divididas en seis partes, con el punto de partida de dejar de compararse con otros. Jungkook también citó en transmisiones en vivo El principito, la novela corta del aviador francés Antoine de Saint-Exupéry publicada en 1943, como uno de sus libros favoritos de infancia, la historia de un piloto varado en el Sahara que conoce a un niño llegado de un asteroide lejano.