¿Qué nos dice Pinocho hoy?: Una muestra con casi 200 afiches reinterpreta al famoso muñeco de madera

La muestra "Pinocchio: una metáfora contemporánea" reúne casi 200 obras gráficas inéditas en Buenos Aires para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Carlo Collodi

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A dos siglos de que Carlo Collodi imaginara a un muñeco de madera que mentía y soñaba con ser niño, ¿qué queda de aquella historia en el imaginario contemporáneo? Buenos Aires tiene una respuesta: casi 200 interpretaciones gráficas inéditas, reunidas por primera vez en la ciudad para celebrar el Bicentenario del Nacimiento de Carlo Collodi (1826-2026), autor de Las aventuras de Pinocchio. La muestra Pinocchio: una metáfora contemporánea inauguró el miércoles 28 de octubre a las 18:30 en el Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires.

La exposición llega a la capital argentina en el marco de la XXVI Semana de la Lengua Italiana en el Mundo y reúne piezas gráficas originales de artistas y diseñadores de distintos países, seleccionadas a través de un concurso internacional.

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Profesionales del diseño y la comunicación visual de diversos países reinterpretaron la figura de Pinocho en obras gráficas

Un concurso mundial reinterpretó al muñeco de madera

Las obras surgieron del Concurso Internacional de Diseño de Afiches, convocado por el Museo MAGMA (Museo Archivio Grafica e Manifesto) y CARTACANTA APS con motivo del bicentenario de Collodi. La convocatoria invitó a artistas, diseñadores y profesionales de la comunicación visual de todo el mundo a reinterpretar libremente la figura de Pinocchio –tal como se lo conoce en su idioma original– a través del lenguaje gráfico contemporáneo.

Lejos de limitarse a ilustrar al personaje literario, las obras proponen nuevas lecturas sobre su significado y vigencia. Cada afiche ofrece una mirada singular sobre una figura que, a casi un siglo y medio de su creación, continúa dialogando con las inquietudes del presente. Un jurado internacional integrado por profesionales del diseño, artistas y especialistas del ámbito cultural estuvo a cargo de la selección final.

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La llegada del proyecto a Buenos Aires fue impulsada de forma conjunta por Livia Raponi, directora del Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires, y Enrico Lattanzi, director del Museo MAGMA.

El recorrido arranca con un pedazo de madera

Las obras seleccionadas proponen lecturas sobre la vigencia del muñeco de madera en el imaginario actual

La exposición se despliega en dos espacios conectados por un mismo hilo conceptual: la Sala Roma del Istituto Italiano di Cultura y el Teatro Coliseo. Allí, los afiches se distribuyen entre las paredes y una serie de instalaciones suspendidas que generan una experiencia inmersiva para quien recorre la muestra.

El itinerario comienza de manera simbólica con un fragmento de madera, en alusión directa a la frase con la que Collodi abre su relato: “Había una vez un pedazo de madera”. A partir de ese punto de partida, la propuesta traza un recorrido desde el origen literario del personaje hasta sus múltiples reinterpretaciones contemporáneas. En el Teatro Coliseo, la transformación de la madera en el célebre muñeco adquiere una dimensión simbólica y visual que completa el relato expositivo.

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El Museo MAGMA ya tiene antecedentes con Pinocho

El Teatro Coliseo completa el relato expositivo con el abordaje de la transformación de la madera en el célebre muñeco

El Museo MAGMA, con sede en Civitanova Marche, Italia, se dedica a la conservación, valoración y difusión del diseño gráfico y del afiche como expresión artística y medio de comunicación visual. La institución ya había trabajado sobre la figura de Pinocho en la muestra Corri, Pinocchio, corri…, realizada en 2021.

Con el bicentenario del nacimiento de Collodi, esa línea de trabajo se amplió a través de este nuevo concurso internacional. Las obras seleccionadas pasarán a formar parte del Archivo Gráfico del Museo, que suma así un nuevo capítulo a su colección dedicada al célebre muñeco de madera.

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Información para el público

Sede 1 - Sala Roma, Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires: Marcelo T. de Alvear 1119, C. A. B. A, PB/subsuelo. La muestra puede visitarse del 28 de octubre de 2026 al 28 de enero de 2027, de lunes a jueves de 10:00 a 18:00, y los viernes de 9:00 a 13:00.

Sede 2 - Teatro Coliseo: Marcelo Torcuato de Alvear 1125, C. A. B. A., del 28 de octubre al 30 de noviembre de 2026.

Entrada: libre y gratuita.

Más información: www.museomagma.com.

Fuente y fotos: gentileza prensa Istituto Italiano di Cultura.