AFFAIR llegó con 34 galerías de 6 provincias y 3 países: arte, DJs y un programa para quienes quieren comprar su primera obra

Obras de Sandro Pereira en The White Lodge

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Tras el paso de Pinta BAphoto, la Semana del Arte porteña continúa con la apertura de la cuarta edición de AFFAIR, en su ya clásica sede de Galerías Larreta, a pasitos de Plaza San Martín.

Con entrada gratuita y hasta el domingo, el evento continúa creciendo en participantes: desde aquel romántico debut en Saldías, donde se presentaba descontracturada, rebelde con la escena como la conocíamos y de la que participaron 12 espacios, pasando a 17 en su arribo a Larreta, pero aún manteniendo ese espíritu original, a las 30 del año pasado, a este AFFAIR#4, con 34, todo gracias al sistema de que dos galerías compartan un mismo stand, lógica “importada” de la Microferia rosarina.

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Este crecimiento impuso cambios con respecto a la laberíntica propuesta original y, en ese sentido, se gentrificó o centrificó. Y es lógico, ya que CENTRAL AFFAIR, el sistema de galerías que funciona allí el resto del año, se convirtió en un polo de atracción que resucitó una zona que supo tener, en el siglo pasado, el pulso del arte contemporáneo, con galerías y el mil veces nombrado Instituto Di Tella. Hoy, el Microcentro, esa zona que los libros, memoriosos y enamorados de las luces pretéritas llaman “La Manzana Loca”, continúa creciendo: cada vez más galerías abren en torno a las Larreta (y no solo dentro de la gale), sino a la menor cantidad de cuadras posibles. Sin dudas, estos movimientos marcan que hay un consenso sobre que es el lugar para estar.

Esta edición, además de un mayor número de galerías (provenientes de CABA, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes y de países como Uruguay, Chile y Brasil), también trae una propuesta de agenda más cargada de actividades, no solo de charlas y recorridos guiados, sino que también incluyen sets de DJs a partir de las 20, todos los días (Ver abajo).

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Una serie de diez pinturas del artista Guillermo Fernández Toledo en Nilo Galpón de Arte

“La palabra AFFAIR contiene una tensión que me interesa: aventura, deseo, complicidad y riesgo. Un affair, como una obra de arte, nos atrae, nos saca de un lugar conocido, nos inquieta, nos produce placer”, afirmó el crítico, gestor cultural y curador invitado Marcelo Dansey, quien definió la propuesta como “sofisticada, accesible, intensa: un lugar para mirar, conversar, descubrir, conocer y comprar”.

Bajo esta lógica de “residentes + invitados”, entre las participantes figuran AnTnA, Nilo Galpón de Arte, Lorena del Pilar Art; Vasari Sur, Black Gallery; TIEMPO Galería, The White Lodge; FAN, FAN ediciones; HIPHiP, Espaço Escada; TOKONOMA, Galería Van Riel; Oficina de Proyectos, Galería Del Paseo; Wunsch Gallery, Aura Gallery; ALMACÉN |arte contemporáneo|, YuVa; Sasha D., Julia Baitalá Arte Contemporáneo; Casa Equis, Muda Espacio; Gabelich Contemporáneo, CONTEXT. Gachi Prieto; ODA arte, aARCHI; Tierra Arte Contemporáneo, Blanqo; LUOGO, Ankara Arte Contemporáneo; Acéfala, INTEMPERIE y Fondo Fluido como proyecto invitado.

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En el ingreso, se observa a la cordobesa Nilo con unas piezas paisajísticas, con casas como protagonistas, de Guillermo Fernández Toledo y cerámicas de Carolina Moreno, junto a las pinturas de las jóvenes Lucía Erijimovich, Victoria Renzo y Belén López de Carlo en “Donde habita lo mágico”, en Lorena del Pilar Art.

A pocos metros, en Vasari Sur surgen las imponentes esculturas de Lorena Guzmán, junto a pinturas y textiles de Pati Fernández Graña y María Maggiori, artistas de la invitada Black Gallery, de Uruguay.

En el centro de la sala, “El sacrificio de la paloma” de Lorena Guzmán

La pieza, en el centro de la sala, “El sacrificio de la paloma” , explica a Infobae Cultura que “reúne una experiencia de su infancia, cuando durante una enfermedad sus padres recurrieron a un brujo para sanarla y en un ritual que se le quedó grabado en las retinas “mató una paloma delante de ella”.

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La obra, que contiene tanto “referencias rituales como una búsqueda visual entre lo barroco y lo precolombino”, con la figura central de un chamán, que sobre un huevo que puede abrirse (en el que en el interior hay una serpiente y que refiere a lo espiritual), surgió de un viaje extenso por Ecuador, donde encontró “representaciones vinculadas con el momento en que un chamán se ubica junto a un animal para realizar una acción”. Por sobre la cabeza del brujo, una paloma es tironeada por dos puttis, “que son como los ignorantes, llevando al ave que está en la nube”, afirmó.

En otra pieza, construyó una liebre albina parada, que en su interior, recrea un paisaje de caza dispuesto como un diorama dentro de la figura que funciona como presa.

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Mariela Scafati, con la instalación "Latente" en la que un bastidor rojo de acrílico permanece suspendido en FAN

Un poco más allá, en FAN, se presenta “Pruebas de color” de Mariela Scafati, con la instalación Latente en la que un bastidor rojo de acrílico permanece suspendido del techo mediante sogas y herrajes.

Sobre uno de los laterales, sobre la pared y en una vitrina surgen pruebas de color, bocetos y maquetas elaborados en distintos momentos y lugares, todos registros previos a la materialización de las obras, que funcionan como guías para observar el uso de los círculos cromáticos y su catálogo de pigmentos carmesíes.

Casi enfrentada, aparece la asociación de Acéfala + Intemperie, donde se puede ver una propuesta muy interesante, con artistas que dialogan desde los intereses. Por un lado, Lucía López y Sofía Goldemberg, cuya obra “Aves del paraíso” fue adquirida por el MACBA para su colección expandida, orientada a artistas jóvenes, y que tendrá una muestra en el museo de San Telmo en 2027.

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Obras de Lucía López y Sofía Goldemberg en Acéfala

En este contexto celebratorio, Bárbara Echevarría, directora de Acéfala y una de las fundadoras de la feria, comentó a este medio sobre el lanzamiento de Plataforma, un espacio online dentro del sitio de la galería, que apunta a artistas que terminan su formación y necesitan herramientas para vender, presentar y difundir sus obras. “Allí se ofrece un perfil individual para cada uno y el objetivo es que puedan contactar galerías, instituciones y otros actores del circuito, además de vender alguna obra en el proceso”, dijo.

En el caso de Intemperie se reunieron obras de Julieta Barderi y Julián Astellara a partir de una afinidad entre sus trabajos: la búsqueda sobre restos, fragmentos y capas de tiempo. El proyecto nómade, que representa a diez artistas, ya lleva 8 años con exhibiciones en distintos lugares", comentó Gustavo Maggi, su director.

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Astellara emplea la técnica del fresco sobre cemento, lienzo o madera, en lugar del soporte tradicional de yeso, en piezas en las que recurre a “la idea arqueológica de las capas” y reúne imágenes que parecen pertenecer a distintos estratos. Mientras que Barderi se presentó un conjunto de maderas concebidas como exvotos, junto con una pintura donde propone “un mundo casi distópico donde quedan los restos de humanidad” y disecciona lo que permanece.

Ennio Iommim León Ferrari y Edgardo Antonio Vigo en la unión entre Van Riel y Tokonoma

La propuesta de TOKONOMA y Galería Van Riel se posa entre lo histórico, quizá la que más apunta a ese segmento, complementada con lo contemporáneo, con dos esculturas de Ennio Iommi del ’46 y grafismos de León Ferrari y en la pared opuesta, una abundante cantidad de obra de Edgardo Antonio Vigo, artista que rara vez se suele ver (aprovechen) junto a Mariano Vilela, Jorge Sarsale, Irene Banchero, Alberto Méndez y Camila Lamarca.

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La sensualidad se hace presente en Wunsch Gallery con Daniel Romano, Ramiro Smith Estrada y Manuel Jindra, quien en su serie Paraísos frustrados explora “los desencuentros que surgen cuando personas que se conocen en redes sociales se encuentran cara a cara y no aparece el deseo o la conexión esperada”, a partir de escenas que revelan situaciones torpes o cómicas entre personas que “planeaban iniciar una relación sexual, pero finalmente no logran concretarla”. Mientras que del lado de Aura Gallery, Marina Ercole, Germán Wendel y Juan Giribaldi.

Por su parte, en Sasha D se produce una conexión interesantísima entre artistas de procedencias y generaciones distintas: el riojano Miguel Ángel Rodríguez, quien vive en Córdoba desde hace cincuenta años, y el joven salteño Mauri Molina a partir de “una propuesta que cruza sus obras y sus referencias a lo autóctono y que trabajan con madera y materiales encontrados”.

Mauri Molina y Miguel Ángel Rodríguez, en un juego generacional en Sasha D

La obra de Molina se nutre tanto de la fauna salteña, como del misticismo familiar, con “una formación atravesada por rituales, creencias paganas y cristianas”, además de experiencias que identifica con lo espiritual y que se revela en sueños, para confluir en personajes híbridos que, cuenta, “habitan planos y tiempos distintos”.

“Yo me crié ahí en el medio de una familia que celebraba el Día de los Muertos y la Pachamama, mientras otra parte estaba ligada al cristianismo, los milagros, los sueños y las visiones. Yo por ahí siempre creo más que soy una especie de vidente, porque eso es algo que veo, como un testigo, y empiezo a bajar a la obra”, sostuvo.

En el stand también surgen los témpanos de papel de Vane Amenabar y por el lado de la galería Julia Baitalá, las geometrías de Iliana Regueiro, la escultura de Mariángeles Blanco y la siempre potente pintura de Miguel Ángel Lorenzio.

La muestra de Casa Equis y Muda pone en relación pinturas, dibujos, esculturas textiles y una fotografía sobre biomaterial, a partir de obras de Dante Zaballa, Roberta Di Paolo, Christian Riffel, Sebastián Báez, Robin Baena, Delfina Tesoro y Mariela Paz Izurieta.

Hasta el domingo, la feria colaborativa porteña abre su cuarta edición en Galerías Larreta

Así, el recorrido abarca 18 obras, donde el acrílico, el óleo y el grafito conviven con el terciopelo bordado, la seda modelada, el vidrio líquido y una impresión con tintas ecológicas sobre una base de almidón.

De la asociación entre ALMACÉN (San Nicolás) y YuVa Arte y Diseño (Santiago del Estero) salen textiles, fotografía analógica, cerámica, dibujo y acuarela que se articulan en tres ejes: trama e inscripción; huella, cuerpo y territorio; símbolo y visión, a partir de los trabajos de Leo Mayer, María Paz Secundini, Ramiro Pasch, María Daud, Paula Rojas y Sol Diví.

En Gabelich Contemporáneo se pueden recorrer los trabajos de Maximiliano Romero Almenar, Luisina Bulssico, Brenda Frank, Sandra Guascone y Alejandro Gómara junto a una pared al mejor estilo de los antiguos salones con muchas obras del staff de Gachi Prieto, que durante la feria lanzó su store digital CONTEXT.GP, que reúne obras y objetos de diseño de más de 60 artistas, mientras espera, en 2027, la reapertura de su nueva sede en Palermo.

Oda galería se presenta con Irreductible de Odell Pasi que explora la transformación de la materia y desborda las categorías tradicionales del dibujo, el grabado, la pintura, el collage y el objeto con una práctica que construye un lenguaje propio a partir de la experimentación técnica y del vínculo con materiales como papel, barro, trapos, alambres, pintura y objetos. En el caso de aARCHI, propuesta nómade de origen chileno, participan Dominique Schwarzhaupt, Javier Otero y Jerónimo Veroa.

AFFAIR#4 reúne a 34 espacios entre galerías y proyectos

Otra de las propuestas diferenciales es la del proyecto invitado Fondo Fluido, que funciona como Galería Cooperativa y trabaja en todo el territorio nacional con la venta de obras de artistas argentinos de trayectoria. La propuesta busca desarrollar un sistema artístico basado en una economía solidaria y cooperativa.

En esta iniciativa, conceptualizada por Marina De Caro, quien gestiona el proyecto desde sus comienzos, los artistas reciben el 100% del valor de sus obras vendidas y deciden destinar el 20% de su trabajo a otros artistas e instituciones. Otro 10% se reserva para mantener activo el proyecto y fortalecer el sistema del arte y la cultura nacional.

Actualmente participan Elena Blasco, Virginia Buitrón, Ana Casanova, María Causa, Cristina Coll, Verónica Di Toro, Karina El Azem, Alicia Esquivel, Marcelo de la Fuente, José Garófalo, Cynthia Kampelmacher, Silvana Lacarra, Julia Masvernat, Juan Miceli, Silvina Resnik, La Lengua en la Calle, Luciana Rondolini y Pablo Sinaí. Para Affair 2026 fueron invitados especialmente Nora Iniesta, Verónica Sanes, Susana Schnell y Sofía Torres Kosiba.

Novedades y programas

Una de las grandes novedades de esta edición es la estructuración de cada jornada en tres momentos diferenciados. El primero, exclusivo para invitados especiales, va de las 13:30 a las 15 y está pensado para coleccionistas e instituciones que quieran recorrer la feria en un ambiente más íntimo.

"Mi Primer AFFAIR", una propuesta curada especialmente para nuevos compradores, con obras increíbles en pequeño formato que no superan los $1.000 USD

El segundo momento, de las 15 a las 21, abre al público general para visitar galerías, conocer artistas y tendencias. El tercero es el After AFFAIR, de las 19 a las 22, una extensión con música, DJs, performance y tragos que amplía la experiencia más allá del recorrido tradicional.

“Queremos que quien visite AFFAIR pueda comprar una obra pero que además se encuentre con algo inesperado: un artista que no conocía, una conversación, un ritmo, una atmósfera, una escena”, agrega Dansey.

Vuelve también Mi Primer AFFAIR, programa destinado a quienes deseen adquirir su primera obra de arte. Ofrece asesoramiento de galerías y expertos, con obras en un rango de precios que va de los $ 300.000 a $ 1.500.000.

Con apoyo del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, AFFAIR contará con transporte gratuito que conectará su sede con arteba.

Agenda de actividades

Affair #4 es un encuentro de artes visuales que estructura cada día en tres bloques: un recorrido guiado por un artista o curador a las 18h, una performance a las 19h y un set de DJ a las 20h. Las charlas se suman desde las 16h entre el jueves y el sábado, con paneles temáticos sobre las condiciones reales de trabajo en el campo artístico.

Dos asistentes dialogan frente a obras expuestas en una sala durante la feria de arte AFFAIR 2026.

El jueves 29 abre el ciclo de charlas con el panel “¿Hacemos Arte o hacemos lo que podemos? Producción, territorio y condiciones de trabajo”, con la participación de Lourdes Silva, Pablo Caligari, Lucas Zambrano y Carlos Gutiérrez. A las 18h, el recorrido lo conduce Zoe Di Rienzo. La performance de ese día corresponde a Nushi Muntaabski con Iemanja, y el set nocturno es de Martín Pujol.

El viernes 30 lleva la discusión hacia la visibilidad y las redes con el panel “¿Quién te conoce? Circulación, redes y construcción de escenas”, donde participan Mariana Jasper, Lucie Haguenauer, Ruth Geoffroy y Paola Junqueira. El recorrido de las 18h está a cargo de Melina Ruiz Natali, la performance es de Arturo Aguiar y el cierre musical lo pone Aixa Yael.

El sábado 31, última jornada, el debate gira hacia la economía del arte con la charla “¿Quién paga la fiesta? Mercado, coleccionismo y valor de arte”. Intervienen Maxi Jacoby, Elena Tavelli, Gimena Pino y Matilde Campodónico. A las 18h, Marcela Sinclair conduce el recorrido, la velada continúa con una performance floral y el cierre es del DJ Gogó Dansey.

*AFFAIR, del 28 de octubre al 1 de noviembre, en Galerías Larreta, San Martín 954 / Florida 971, entrepiso, Retiro. De 15 a 22 hs. Entrada gratuita.

Fotos: Gentileza Affair y Juan G. Batalla