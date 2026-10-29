Cultura

Trescientos años de 'Los viajes de Gulliver', una obra escrita para incomodar al poder que terminó siendo leída como cuento infantil

El Trinity College de Dublín celebra el aniversario con una muestra de más de cien ediciones e ilustraciones, buscando recuperar la dimensión política de la novela más célebre de Jonathan Swift

A la izquierda un hombre gigante yace atado al suelo rodeado de personas diminutas; a la derecha un hombre con peluca escribe con una pluma
La biblioteca de Trinity College de Dublín conmemora el tricentenario de Los viajes de Gulliver con una muestra de más de cien ediciones en la sala Long Room.
Guardar

El 28 de octubre de 1726, un anuncio en un periódico londinense informaba la publicación de Viajes a varias naciones remotas del mundo, por Lemuel Gulliver, primero cirujano y después capitán de varios barcos. Trescientos años después, la Universidad de Trinity College de Dublín celebra ese aniversario con una exposición de más de un centenar de ediciones, adaptaciones e ilustraciones del libro que cambió la historia de la sátira política.

Jonathan Swift fue contundente cuando le confesó en privado a un amigo, en 1725, su verdadera intención: escribió Los viajes de Gulliver para “irritar al mundo, no para entretenerlo”. La aclaración no era retórica. El manuscrito original tardó nueve años en publicarse tal como lo concibió su autor, porque Benjamin Motte, el editor londinense que lo imprimió, censuró los pasajes más incisivos por temor a represalias del poder establecido. Swift era ya entonces un agitador de tiempo completo bajo seudónimos múltiples —Gulliver entre ellos— que firmaba panfletos sobre la corrupción política, la opresión británica en Irlanda y la hipocresía moral de su época. De día, ocupó durante 32 años el cargo de deán de la catedral de San Patricio, en Dublín. En sus horas libres, construyó uno de los corpus satíricos más filosos del siglo XVIII.

PUBLICIDAD

Una muestra sobre los cuatro libros de Gulliver

La exposición, instalada en la histórica sala Long Room de la biblioteca del histórico Trinity College —institución de la que Swift fue alumno— organiza su recorrido en torno a las cuatro partes de la novela. Para seleccionar los ejemplares, los comisarios revisaron y analizaron todas las copias conservadas en la biblioteca universitaria, con el objetivo de mostrar la diversidad de formatos, estilos e interpretaciones que acumuló la obra a lo largo de tres siglos.

Vista aérea de edificios universitarios de piedra alrededor de patios adoquinados y jardines verdes rodeados por calles urbanas
Una toma aérea presenta los edificios históricos, las áreas verdes y el campanario central del campus de Trinity College de Dublin, donde estudió Jonathan Swift

Entre las piezas destacadas figura una edición publicada en Dublín en 1761, de la que se conserva el único ejemplar conocido de esa versión abreviada. La muestra también pone en valor el trabajo de los grabadores e ilustradores que reinterpretaron el libro en cada era, dando cuenta de cómo la recepción visual de la obra transformó su significado tanto como su texto.

PUBLICIDAD

Cada uno de los libros de Los viajes de Gulliver construye un mundo distinto para interrogar el mismo objeto: la vanidad, la guerra, el colonialismo y la arrogancia del conocimiento. En el primero, Lemuel Gulliver despierta encadenado entre los liliputienses, criaturas de apenas seis pulgadas que reproducen con minuciosidad las disputas, protocolos y pompas del poder europeo. En el segundo, los papeles se invierten: Gulliver es ahora el diminuto, una rareza doméstica en la tierra de los gigantes de Brobdingnag, cuyas imperfecciones físicas ampliadas resultan tan perturbadoras como reveladoras.

El tercer libro lo lleva a la isla flotante de Laputa, sátira explícita de la Royal Society inglesa y de la ciencia que, absorbida en especulaciones abstractas, pierde contacto con la realidad concreta. El cuarto —y más perturbador— transcurre en el país de los Houyhnhnms, caballos racionales y virtuosos que conviven con los Yahoos, seres físicamente repugnantes que son, en el fondo, seres humanos sin barniz civilizatorio. Gulliver, que se identifica con los primeros, es expulsado por ellos: no es suficientemente racional para pertenecer a su sociedad, pero tampoco puede ya tolerar la de sus semejantes.

Un hombre de gran tamaño acostado en el pasto mientras decenas de figuras diminutas caminan sobre su ropa y a su alrededor entre árboles
Las cuatro partes del libro abordan temas como la vanidad del poder europeo, la guerra, el colonialismo y los excesos de la especulación científica.

La paradoja de un clásico que el tiempo volvió inofensivo

El destino cultural de Los viajes de Gulliver encierra una paradoja que la exposición del Trinity College se propone discutir de manera directa. El evento académico que acompaña la muestra —parte de la serie Libraries for Democracy— plantea la pregunta con precisión: ¿cómo una de las sátiras políticas más corrosivas de la literatura occidental terminó siendo leída principalmente como cuento infantil?

La respuesta no es simple. La obra nunca dejó de imprimirse desde su primera edición. Su éxito fue inmediato y su traducción a otros idiomas, casi simultánea a la publicación original. Pero a medida que la distancia histórica fue diluyendo la legibilidad de sus referencias políticas concretas —las disputas dinásticas, las guerras de gabinete, la opresión colonial en Irlanda—, lo que sobrevivió con mayor vigor fue la dimensión fantástica: los gigantes, los enanos, los caballos filósofos. La aventura absorbió a la crítica.

Lo que la exposición dublinense propone, en definitiva, es una restitución. Devolver a Los viajes de Gulliver su filo original sin cancelar el placer de su lectura. Swift nunca separó ambas cosas: la aventura era el vehículo, no el destino. Su estilo, deliberadamente sobrio y factual, funcionaba como una trampa de credibilidad: cuanto más verosímil sonaba la voz de Gulliver, más difícil resultaba refutar sus observaciones sobre el mundo real.

La muestra permanece instalada en la Long Room del Trinity College, en Dublín, como parte de las actividades organizadas por la biblioteca de la universidad para conmemorar los 300 años de la primera edición de la obra.

Temas Relacionados

LiteraturaLiteratura infantilJonathan SwiftUltimas noticias AméricaLos viajes de Gulliver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinco años de prisión y bienes confiscados: la nueva condena al director iraní Jafar Panahi, que filmó su última película en la clandestinidad

La resolución fue dictada después de que el cineasta regresara a Irán en marzo, y todavía puede ser apelada, según un activista iraní radicado en Europa que habló con él tras el fallo

Cinco años de prisión y bienes confiscados: la nueva condena al director iraní Jafar Panahi, que filmó su última película en la clandestinidad

Cómo se escribe según la RAE: geoglifo no es lo mismo que jeroglifo ni jeroglífico

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Cómo se escribe según la RAE: geoglifo no es lo mismo que jeroglifo ni jeroglífico

AFFAIR llegó con 34 galerías de 6 provincias y 3 países: arte, DJs y un programa para quienes quieren comprar su primera obra

Hasta el domingo, la feria colaborativa porteña abre su cuarta edición en Galerías Larreta con entrada gratuita y una agenda que va más allá de los stands. Cada noche se transforma con música, performance y conversaciones

AFFAIR llegó con 34 galerías de 6 provincias y 3 países: arte, DJs y un programa para quienes quieren comprar su primera obra

Dua Lipa, la superestrella pop que se convirtió en una de las influencers literarias más poderosas del mundo

Cada título que elige para su club de lectura con millones de seguidores, se convierte en best seller. Esa influencia la llevó a dirigir el London Literature Festival, que incluye esta semana a la escritora argentina Samanta Schweblin

Dua Lipa, la superestrella pop que se convirtió en una de las influencers literarias más poderosas del mundo

La nueva mina de oro de la industria del entretenimiento: relatos cortos inéditos que se venden por millones antes de llegar a los lectores

Netflix y Amazon MGM pagan sumas de siete cifras por historias breves que nunca pasaron por una editorial. Un autor cobró un millón de dólares por un cuento, reflejo del cambio de Hollywood en busca nuevas narrativas

La nueva mina de oro de la industria del entretenimiento: relatos cortos inéditos que se venden por millones antes de llegar a los lectores

DEPORTES

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Los rumores de un triángulo amoroso entre dos figuras del tenis y una bailarina que desataron una interna en el equipo campeón de la Copa Davis

Una figura de España reveló el gesto de un jugador de la selección argentina que fue clave en el gol en la final del Mundial

La reflexión de la atleta que sufrió un accidente escatológico en un evento de Hyrox antes de volver a a competir: “He aprendido mucho de la situación”

Revelaron detalles detrás del “Balón de Oro de todos los tiempos” que Cristiano Ronaldo le ganó a Messi: la lupa sobre 5009 votos

TELESHOW

Jimena Barón habló sobre la salud de Daniel Osvaldo, quien recibió el alta médica tras una complicada internación: “Está mucho mejor”

Jimena Barón habló sobre la salud de Daniel Osvaldo, quien recibió el alta médica tras una complicada internación: “Está mucho mejor”

Murió Juan Marcelo, ícono de los 70 y voz del recordado dúo Juan y Juan

Mario Pergolini frenó su programa por un ruido en la tribuna y la explicación de la espectadora sorprendió a todos

El reencuentro de Georgina Barbarossa con su familia en Estados Unidos: postales otoñales, afectos y mucha emoción

Zaira Nara reveló el acuerdo que hizo con Jakob von Plessen para la reconciliación: “Esto no se toca”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos extraditó a El Salvador a un hombre acusado de asesinar a su expareja y abandonar a su hijo menor de dos años

Estados Unidos extraditó a El Salvador a un hombre acusado de asesinar a su expareja y abandonar a su hijo menor de dos años

La brecha entre pensiones y canasta básica en Nicaragua: un desequilibrio que presiona al sistema previsional

Organismo electoral de Guatemala solicita al Congreso un presupuesto de USD 363 millones para los próximos comicios

Tres hondureños capturados y deportados de Estados Unidos

El tráfico vehicular en Centroamérica dificulta la contratación y retención de personal en la mitad de las empresas