Cultura

Cinco años de prisión y bienes confiscados: la nueva condena al director iraní Jafar Panahi, que filmó su última película en la clandestinidad

La resolución fue dictada después de que el cineasta regresara a Irán en marzo, y todavía puede ser apelada, según un activista iraní radicado en Europa que habló con él tras el fallo

La Justicia de Irán impuso una condena de cinco años y un mes de prisión al cineasta Jafar Panahi
La Justicia de Irán impuso una condena de cinco años y un mes de prisión al cineasta Jafar Panahi
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Irán ha condenado al aclamado director Jafar Panahi a cinco años y un mes de prisión, tras su regreso al país a principios de este año, después de que comenzaran los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

El tribunal de Teherán también ordenó la confiscación de los “bienes muebles e inmuebles” de Panahi, según declaró su abogado, Mostafa Nili, al portal de noticias reformista Emtedad en una entrevista a última hora del martes.

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Nili no especificó de qué se había declarado culpable a Panahi. Sin embargo, el director, que regresó a Irán en marzo, ya había sido condenado anteriormente por “actividades de propaganda contra el sistema”.

La sentencia contra Panahi se dictó el lunes, según informó por teléfono a esta agencia un amigo y activista iraní afincado en Europa. Hossein Razzagh afirmó que había hablado con Panahi el lunes por la noche tras la sentencia y que el cineasta no había sido detenido.

El director filmó la obra 'It Was Just an Accident' de manera clandestina luego de pasar siete meses preso
El director filmó la obra 'It Was Just an Accident' de manera clandestina luego de pasar siete meses preso

La sentencia puede ser recurrida, pero “ahora todas sus cuentas bancarias han sido bloqueadas”, añadió Razzagh.

Panahi se ha pronunciado en contra de los dirigentes iraníes y ha condenado la violencia contra los manifestantes antigubernamentales en entrevistas anteriores con medios de comunicación extranjeros.

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Panahi es uno de los directores iraníes contemporáneos más aclamados y ha seguido rodando películas a pesar de haber sido encarcelado en repetidas ocasiones, de que se le haya prohibido viajar y de haber sido sometido a arresto domiciliario por las autoridades iraníes durante los últimos 20 años.

Rodó Solo fue un accidente [Was Just an Accident] de forma clandestina en Irán tras pasar siete meses en prisión, una estancia que solo terminó en 2023 cuando se declaró en huelga de hambre.

Fuente: AP.

Fotos: Europa Press y Neon vía AP.

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