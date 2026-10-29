Guatemala

Guatemala deberá reformar 20 leyes y crear cinco normas para cumplir el acuerdo con Estados Unidos

El pacto suscrito el 30 de enero de 2026 contempla 145 acciones y cinco ratificaciones internacionales, con más de 77 compromisos identificados por Economía y unos 72 contabilizados por el sector empresarial

Varias personas sentadas tras una mesa con micrófonos y la bandera de Guatemala frente a un mural y una pantalla con un ternero
Guatemala debe reformar 20 leyes y ratificar cinco tratados internacionales para cumplir el Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos. (Congreso de la Repúbllica de Guatemala)
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Guatemala deberá reformar 20 leyes, crear cinco normas y ratificar cinco tratados internacionales para cumplir el Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Estados Unidos el 30 de enero de 2026, un proceso que coincide con aranceles aún vigentes para parte de sus exportaciones agrícolas y con los efectos de El Niño sobre las cosechas.

El pacto comercial involucra 145 acciones que requieren seguimiento entre el Estado y el sector privado. El Ministerio de Economía identificó más de 77 compromisos, mientras que el análisis empresarial contabilizó unos 72.

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La Comisión Empresarial de Negociaciones Comerciales Internacionales, integrada por Agexport, Asazgua, la Cámara del Agro, la Cámara de Comercio, la Cámara de Finanzas de Guatemala y la Cámara de Industria, solicitó una audiencia con la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso para revisar las obligaciones pendientes y las medidas que requieren respaldo legislativo.

Entre las disposiciones que podrían modificarse figuran el Código de Salud, la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Simplificación de Trámites. Los empresarios también propusieron una ley de protección de datos personales y avanzar con la aprobación del Protocolo de Madrid.

Varias personas sentadas tras una mesa con micrófonos y la bandera de Guatemala frente a un mural y una pantalla con un ternero
Guatemala debe reformar 20 leyes y ratificar cinco tratados internacionales para cumplir el Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos. (Congreso de la Repúbllica de Guatemala)

Aranceles del 10% y riesgos para el empleo rural

El 75% de las exportaciones guatemaltecas hacia Estados Unidos mantiene arancel cero, aunque parte de ese beneficio depende de decisiones del gobierno estadounidense que pueden cambiar. Los vegetales, las frutas no tradicionales, algunas manufacturas y otros bienes agrícolas y pesqueros aún pagan un gravamen de hasta el 10% para ingresar a ese mercado.

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Claudia de Del Águila, directora de Incidencia Entorno Exportador de Agexport, afirmó que la medida afecta la competitividad de los pequeños productores de distintas regiones. El rubro de hortalizas y vegetales genera entre USD 250 millones y USD 300 millones en exportaciones y agrupa a unos 30.000 pequeños productores, principalmente en Chimaltenango, Quiché, Quetzaltenango y San Marcos.

El sector de frutas genera unos ocho millones de jornales temporales por año. En conjunto, las actividades afectadas por los aranceles representan alrededor de USD 1.500 millones en exportaciones.

Las exportaciones de vegetales cayeron 23%, mientras que las del sector agrícola y pesquero retrocedieron 7%. Los representantes empresariales señalaron que esos resultados también responden a problemas de infraestructura, logística y competitividad.

Unas 25.000 familias dependen de estas actividades y se estima que 29.000 empleos permanentes podrían quedar comprometidos. La competencia con productos mexicanos agrava la situación, ya que ingresan a Estados Unidos con condiciones arancelarias más favorables.

Agexport indicó que el sector mexicano de hortalizas y vegetales representa entre USD 250 millones y USD 300 millones en exportaciones y reúne a unos 30.000 pequeños productores. Para los empresarios guatemaltecos, diversificar los envíos hacia Canadá o Europa no constituye una alternativa inmediata por las limitaciones logísticas, sobre todo para productos perecederos.

El Niño, etanol y controles sobre trabajo forzoso

La Cámara del Agro expuso ante los diputados los efectos de El Niño sobre las cosechas, el abastecimiento alimentario y el empleo rural. Carla Caballeros, directora ejecutiva de la entidad, y José González, su vicepresidente, presentaron una propuesta de diez acciones para fortalecer la agricultura comercial.

Los representantes advirtieron que las exenciones arancelarias otorgadas por Estados Unidos ofrecen menor estabilidad cuando no están garantizadas por instrumentos comerciales bilaterales. Esa incertidumbre afecta a los productores que dependen del mercado estadounidense.

También permanece pendiente la implementación del uso de etanol en combustibles. El plazo inicial estaba previsto para el 30 de noviembre, aunque el sector privado manifestó preocupación por una posible prórroga hasta octubre de 2027, que todavía no fue confirmada oficialmente.

Para el 16 de noviembre está prevista la publicación de una lista de entidades estadounidenses que Guatemala deberá reconocer para impedir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. La medida exige coordinación entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Administración Tributaria.

En el área sanitaria, los empresarios señalaron que falta una matriz de análisis de riesgo que permita reducir inspecciones innecesarias a productos congelados importados.

El diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, propuso instalar una mesa técnica con el Ministerio de Economía para evaluar los avances del acuerdo, identificar tareas pendientes y coordinar apoyos al sector productivo. Los empresarios pidieron que también participen diputados y asesores legislativos para preparar las iniciativas de ley necesarias.

En la audiencia participaron además los diputados Karina Paz, Mynor de la Rosa, José Carlos Sanabria, Luis Rodríguez, Javier López, Laura Marroquín y Lourdes De León.

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