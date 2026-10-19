Cultura

250 personas, 28 obras vendidas y una fiesta del arte: se realizó la subasta solidaria del Museo Sívori

La 25ª edición del remate anual de la Asociación Amigos del Sívori reunió a coleccionistas, galeristas y artistas en Galería Azur. Lo recaudado sostendrá exposiciones, restauraciones y equipamiento hasta 2027

Subasta en beneficio del Museo Sívori en Galería Azur

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La Asociación Amigos del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori vendió 28 de las 37 obras ofrecidas en su 25ª subasta solidaria anual, realizada el jueves 15 de octubre en Galería Azur, en la ciudad de Buenos Aires. Lo recaudado financiará la programación artística y educativa del museo en 2027, además de trabajos de conservación y restauración.

El Museo Sívori reúne alrededor de 4.000 obras de arte argentino de los siglos XX y XXI. Creado en 1938 como Museo Municipal de Bellas Artes, Artes Aplicadas y Anexo de Artes Comparadas, adoptó en 1946 el nombre del pintor Eduardo Sívori y, desde 1996, funciona frente al Rosedal del Parque Tres de Febrero.

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La sala de Galería Azur, ubicada en Arroyo 981, estuvo completa con 250 personas durante el remate. Las bases de las piezas comenzaron en USD 650 y la selección incluyó trabajos de Gabriel Chaile, Jorge Macchi, Fernanda Laguna y otros artistas argentinos consagrados y emergentes.

Entre las obras que encontraron comprador figuraron los Conejos de Elba Bairon y Proto, una serie de ocho pinturas de Chaile. Una pieza de Osías Yanov también concentró una puja disputada, mientras que la galería continuará ofreciendo en los próximos días los lotes que no fueron adquiridos durante la subasta.

Subasta en beneficio del Museo Sívori en Galería Azur
Se vendieron 28 de las 37 obras ofrecidas en la 25ª subasta solidaria anual

La co-curadora de la muestra y vicepresidenta de la Asociación, Carolina Pinciroli, destacó el aporte de artistas y galerías a la iniciativa: “Queremos agradecer a los artistas y a las galerías, que nos apoyan con las obras”.

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Pinciroli señaló que los recursos obtenidos en la edición anterior permitieron realizar obras, comprar mobiliario y equipamiento técnico para conservadores y restauradores. También vinculó esos fondos con las exposiciones dedicadas a Agustín Riganelli, Jorge Macchi y Alejandra Seeber.

La asociación se reactivó en 2025 por impulso de la directora del museo, Teresa Riccardi, y está presidida por Abel Guaglianone. Su primera acción consistió en financiar de manera íntegra una muestra inaugural; desde entonces, canaliza donaciones privadas para sostener la programación del museo, difundir sus actividades, sumar socios y públicos, y acompañar tareas de conservación y restauración.

El director de Galería Azur y rematador de la jornada, Lucas Kokogian, definió el encuentro como una celebración del respaldo privado a una institución pública: “Fue una fiesta del arte, que eso es lo más importante”.

Subasta en beneficio del Museo Sívori en Galería Azur
La sala de Galería Azur estuvo completa con 250 personas durante el remate

Kokogian sostuvo que el museo busca financiamiento privado para acompañar campañas de este tipo frente a instituciones con mayores recursos. También agradeció a los coleccionistas, artistas y galeristas que participaron de la convocatoria y afirmó que la galería continuará colaborando con el Sívori y otras instituciones artísticas.

La sede del Museo Sívori integra el parque mediante un patio de esculturas y presenta exposiciones temporarias de arte moderno y contemporáneo. Su patrimonio se formó a partir de los antiguos Salones de Pintura, Escultura y Grabado, además de compras y donaciones posteriores.

Galería Azur cuenta con más de 15 años de trayectoria en el mercado de arte argentino moderno y contemporáneo. En los últimos años abrió espacios expositivos en Berlín, Miami, Nueva York y Uruguay.

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