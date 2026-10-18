Marco Aurelio, filósofo y emperador romano: “Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella”

Estatua de Marco Aurelio ubicada en Roma (Italia).

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En sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Nicolás Maquiavelo afirmó que todos los emperadores romanos que llegaron a serlo por herencia fueron malos, mientras que aquellos que fueron elegidos por sus capacidades y virtudes morales fueron buenos. El último que encajaba en esta categoría para el famoso filósofo fue Marco Aurelio, quien, a pesar del difícil momento en el que gobernó, logró defender con éxito las fronteras, gestionó grandes epidemias y administró la justicia con una enorme ética, convirtiéndose en el gran modelo del emperador filósofo.

Más allá de su gobierno, Marco Aurelio dejó también un importante legado intelectual plasmado en sus famosas Meditaciones, una recopilación de reflexiones escritas durante sus campañas militares. El emperador no concibió este texto para ser publicado, sino como un diario de introspección personal, en cuyas páginas reflexiona sobre la naturaleza humana, la brevedad de la existencia, el deber moral y la necesidad de mantener el autocontrol y la serenidad frente a la adversidad.

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Por eso, una de las citas que más se le atribuyen es que “nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella”. Unas palabras que, si bien no aparecen como tal en su obra, sí han pasado a la posteridad por sintetizar buena parte de sus ideas y resumir a la perfección el núcleo del estoicismo, corriente con la que se le vincula y que profundizaba en la noción de que el bienestar depende principalmente de la interpretación mental que hacemos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor.

'Marco Aurelio distribuyendo pan a la gente', cuadro de Joseph-Marie Vien

El significado de la frase de Marco Aurelio

La filosofía estoica se basa en el principio de que las circunstancias objetivas siempre son neutras y es nuestra mente la que se encarga de otorgarles un valor positivo o negativo. “Si te afliges por alguna causa externa, no es ella la que te perturba, sino tu juicio sobre ella”, escribía el emperador romano. Así, todo el control reside en la actitud con la que abordamos cada experiencia cotidiana.

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Marco Aurelio invitaba a cultivar una fortaleza interior inexpugnable, basada en el principio de aceptar lo que nos sucede y no podemos cambiar, pero también en el de conservar la libertad absoluta para decidir cómo reaccionamos ante las cosas que nos ocurren. “Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza”.

Casi 2000 años después, la sociedad nos sigue poniendo ejemplos cada día de cómo, ante una misma situación, el ser humano puede reaccionar de formas muy distintas. La desesperación y la parálisis que esta provoca son opuestas al sentimiento de oportunidad que muchos encuentran frente a los desafíos y las dificultades. Por ello, para Marco Aurelio esto sería la prueba definitiva de que la diferencia siempre estará en la perspectiva que adoptemos, no en los hechos en sí mismos.

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El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Ecos del estoicismo en la historia

El estoicismo ha tenido un gran recorrido desde la Antigüedad y fue muy influyente en el desarrollo de la filosofía moderna. René Descartes, en su célebre Discurso del método, adoptó una postura cercana a algunas de sus líneas al asegurar que una de sus máximas era “vencerme siempre a mí mismo antes que a la fortuna, y alterar mis deseos antes que el orden del mundo”.

Siglos después, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche profundizó en esta autonomía del pensamiento para transformar el sufrimiento. En La gaya ciencia, enunció su famoso concepto del amor fati (traducido como “amor al destino”) con estas palabras: “Quiero aprender cada vez más a ver como bello lo que hay de necesario en las cosas”.

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Como vemos, las reflexiones de Marco Aurelio no fueron una excepción en la historia del pensamiento. Comprender que la mente moldea la realidad nos da la llave para gestionar algunos de los momentos más difíciles de nuestra vida y encontrar serenidad cuando todo es incertidumbre. Al final, no somos dueños de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí que tenemos el derecho a elegir cómo queremos escribir nuestra propia historia.