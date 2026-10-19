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El Jardín Japonés como nunca lo viste: dos jornadas imperdibles de cosplay, manga y animé

El encuentro será el 24 y 25 de octubre e incluirá concursos, música, gastronomía japonesa y un viaje a Japón como premio principal

Cosplay - Jardin Japones
El Jardín Japonés como nunca lo viste: dos jornadas imperdibles de cosplay, manga y anime
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El Jardín Japonés de Buenos Aires realizará el sábado 24 y el domingo 25 de octubre las Jornadas de Cosplay, Manga y Anime, una programación que incluirá concursos, charlas, música, propuestas escénicas y gastronomía japonesa.

La actividad, organizada por la Fundación Cultural Argentino Japonesa, se desarrollará de 11:30 a 18. Durante ambas jornadas, el predio de la avenida Casares, entre Figueroa Alcorta y Del Libertador, recibirá a aficionados al manga, el anime y el cosplay.

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El domingo 25, a las 16, se llevará a cabo la segunda instancia del Concurso Extraordinario de Cosplay, Manga y Anime Taikai. El desfile y la competencia ofrecerán un viaje a Japón como primer premio, según informó la organización. El Jardín Japonés pondrá sus senderos y espacios a disposición de los asistentes que quieran realizar fotografías con sus caracterizaciones.

Cosplay - Jardin Japones
El encuentro será el 24 y 25 de octubre e incluirá concursos, música, gastronomía japonesa y un viaje a Japón como premio principal

El cosplay consiste en representar a un personaje, real o ficticio, mediante vestuario e interpretación. La práctica suele estar asociada a personajes de manga, anime, cine, literatura, videojuegos y música. Su expansión internacional se vinculó con encuentros de aficionados en Japón desde la década de 1970. El programa contempla trivias, charlas, canciones de anime o anisong, bandas en vivo y teatro.

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La agenda también incluirá la Gastro Japo Street Food, con puestos de comida japonesa que funcionarán de 12 a 18 en el Damero y el Patio Magnolias. Entre las opciones anunciadas figuran sushi, ramen, yakitori, kushikatsu, sando, mochi, mochi dango, dorayaki y galletas de matcha. Además, el Espacio Arte Culinario Jardín Japonés ofrecerá su propuesta habitual de sushi, entradas y platos calientes durante el evento.

El Jardín Japonés abrirá todos los días de 10 a 18:45. Para las jornadas, la entrada tendrá un valor de $ 8.000 para argentinos residentes con DNI y de $ 24.000 para no residentes.

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