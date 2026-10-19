“Semana Charly”: la Usina del Arte celebra los 75 años de Charly García con tres jornadas musicales

La Usina del Arte celebra los 75 años de Charly García con tres jornadas musicales

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La Usina del Arte dedicará tres jornadas a la obra de Charly García con conciertos y una propuesta para público familiar, en el marco de la celebración por los 75 años del músico argentino. Las actividades se realizarán del viernes 23 al domingo 25 de octubre, con entrada gratuita y reserva previa.

El ciclo, llamado Semana Charly, reunirá a intérpretes de distintas generaciones alrededor de canciones que forman parte del repertorio del artista. La programación combinará relecturas de sus composiciones, homenajes y un espectáculo que vincula el rock con la ficción.

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La primera función será el viernes 23 de octubre a las 20 en la Usina del Arte. La cantante Marina Wil presentará Las canciones más lindas de Charly García, acompañada por un cuarteto de cuerdas.

Marina Wil abrirá el ciclo con un cuarteto de cuerdas

Ian Schifres estará a cargo del piano, los arreglos y la dirección musical. El concierto contará además con la participación de Pablo Granados como invitado.

El sábado 24 de octubre, también a las 20, Mery Granados y Joaco Burgos ofrecerán Mery Granados y Joaco Burgos le cantan a Charly. El encuentro estará centrado en obras de García y se sumará a las actividades previstas por su aniversario.

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La programación concluirá el domingo 25, a las 18, con Charly en el país de las maravillas, una obra dirigida al público familiar y presentada por Vanessa Alanís.

Mery Granados

El espectáculo propone un recorrido por canciones de Charly García en diálogo con el universo de Alicia en el país de las maravillas. La puesta combina música, personajes y elementos de fantasía.

Los tres conciertos serán sin costo y requerirán reserva previa a través del sitio web de la Usina del Arte.

Joaco Burgos (Gentileza Verbo)