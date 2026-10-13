El cine del alemán Wim Wenders llega a la Sala Lugones con 10 de sus grandes películas

El ciclo En las rutas de Wim Wenders exhibirá diez películas restauradas del cineasta alemán en el Teatro San Martín

Guardar

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín proyectará dos veces, el 17 y el 30 de octubre, la versión del director de Hasta el fin del mundo, de 288 minutos, casi cinco horas de duración. La película, protagonizada por William Hurt, Solveig Dommartin, Sam Neill y Jeanne Moreau, se había estrenado en 1991 en una edición de 179 minutos que Wim Wenders aceptó por obligaciones contractuales, mientras el montaje que él concibió originalmente llegaba a las ocho horas. La proyección integra el ciclo En las rutas de Wim Wenders, que del 15 al 30 de octubre repasa diez películas del director alemán en copias restauradas, la mayoría en 4K, en el marco de la 22.ª edición del Encuentro de Cine Europeo en Argentina.

El ciclo, organizado por el Complejo Teatral de Buenos Aires junto con la Delegación de la Unión Europea en Argentina, la Embajada de Alemania en Argentina, el Goethe-Institut Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina, se exhibe en la sala ubicada en avenida Corrientes 1530.

PUBLICIDAD

Un director formado entre la posguerra alemana y la fascinación por Estados Unidos

Wenders nació en 1945, el año en que terminaba la Segunda Guerra Mundial, y se formó en la Alemania de la posguerra junto a Rainer W. Fassbinder y Werner Herzog, figuras centrales del Nuevo Cine Alemán. Esa generación heredó el impulso renovador de las vanguardias cinematográficas europeas surgidas del neorrealismo italiano.

Esa tensión entre Europa y Estados Unidos atraviesa buena parte de la selección. Películas como Alicia en las ciudades (1974) y En el curso del tiempo (1976), filmadas con escaso presupuesto y guiones abiertos durante los rodajes, conviven en el programa con producciones realizadas ya en el circuito de Hollywood, como Paris, Texas (1984), escrita junto al dramaturgo Sam Shepard. “Viajé por Texas durante un par de meses y me di cuenta de que él tenía razón. Todo lo que yo quería estaba allí, en Texas: América en miniatura”, recordó Wenders sobre la elección de locaciones de ese film, según consta en el material del ciclo.

PUBLICIDAD

La Sala Leopoldo Lugones proyectará la versión del director de Hasta el fin del mundo con una duración de 288 minutos

Un ángel sobre Berlín y un documental sobre Ozu, entre los títulos centrales

Entre los títulos con mayor peso en la filmografía del director figura Las alas del deseo (1987), con Bruno Ganz, Peter Falk y Solveig Dommartin, la historia de dos ángeles que sobrevuelan un Berlín dividido por el muro. Wenders describió el origen de esa película como un impulso casi intuitivo: “Lo que yo deseé y lo que vi brillar fue un film en y sobre Berlín”, señaló, de acuerdo con el texto de difusión del ciclo.

El programa también incluye Tokyo-Ga (1985), documental en el que Wenders viaja a Japón en busca del legado del cineasta Yasujiro Ozu, veinte años después de su muerte. “Las películas de Ozu, tan japonesas, son al mismo tiempo universales. He podido reconocer en ellas a todas las familias del mundo entero y también a mi propia familia”, afirmó el director sobre ese trabajo.

PUBLICIDAD

La faceta documental de Wenders se completa con Buena Vista Social Club (1999), registro del viaje a La Habana junto al músico Ry Cooder para grabar con Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo y otros músicos cubanos.

Dos de las funciones incorporan, además, conversatorios posteriores a la proyección: el miércoles 21, tras El estado de las cosas (1982), con el crítico Diego Lerer, y el viernes 23, luego de Alicia en las ciudades, con el periodista cultural Javier Diz.

Wim Wenders se formó durante la posguerra dentro del movimiento del Nuevo Cine Alemán junto a Fassbinder y Herzog

Programación completa

Jueves 15 de octubre : Las alas del deseo , a las 20:30 (127′).

Viernes 16 de octubre : El miedo del arquero al tiro penal , a las 18:00 (101′); El amigo americano , a las 20:30 (127′),

Sábado 17 de octubre : Hasta el fin del mundo (versión del director), a las 14:30 (288′); Paris, Texas , a las 20:30 (148′).

Domingo 18 de octubre : Buena Vista Social Club , a las 21:00 (105′).

Martes 20 de octubre : Buena Vista Social Club , a las 18:00 (105′); Alicia en las ciudades , a las 21:00 (110′).

Miércoles 21 de octubre : El estado de las cosas , a las 17:30 (121′, con conversatorio de Diego Lerer ); El miedo del arquero al tiro penal , a las 21:00 (101′).

Jueves 22 de octubre : El amigo americano , a las 17:00 (127′); En el curso del tiempo , a las 20:00 (176′).

Viernes 23 de octubre : Alicia en las ciudades , a las 17:30 (110′, con conversatorio de Javier Diz ); Tokyo-Ga , a las 21:00 (92′).

Sábado 24 de octubre : Las alas del deseo , a las 17:00 (127′); En el curso del tiempo , a las 20:00 (176′).

Domingo 25 de octubre : Tokyo-Ga , a las 15:00 (92′); Paris, Texas , a las 17:30 (148′); El estado de las cosas , a las 21:00 (121′).

Viernes 30 de octubre: Hasta el fin del mundo (versión del director), a las 18:00 (288′).

Más información en el www.complejoteatral.gob.ar.

Fuente y fotos: gentileza prensa CTBA (PeterLindbergh2015); cortesía de la Fundación Wim Wenders – Argos Films.