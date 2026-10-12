Cultura

La Camerata Bariloche se presenta en el Teatro Broadway

La formación, fundada hace 59 años por intérpretes del Colón y la Sinfónica Nacional Argentina, se presenta el 14 de octubre en la sala porteña bajo la dirección musical y el concertino Freddy Varela Montero

Camerata Bariloche
La Camerata Bariloche se presenta en el Teatro Broadway
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La Camerata Bariloche se presentará el 14 de octubre en el Teatro Broadway, como parte de una trayectoria iniciada hace 59 años por músicos del Teatro Colón y la Sinfónica Nacional Argentina.

El conjunto recibió el Premio Konex de Platino al mejor conjunto de cámara en la historia de la música en Argentina. Su director musical y concertino es actualmente Freddy Varela Montero, después de las etapas encabezadas por Alberto Lysy, Rubén González, Elías Khayat y Fernando Hasaj.

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La agrupación ofreció miles de conciertos y realizó 30 giras internacionales por 35 países, con actuaciones en festivales y salas de América, Europa y Asia. Entre esos escenarios figuran el Carnegie Hall de Nueva York, el Kennedy Center de Washington, la Salle Pleyel de París, la Sala Tchaikovsky de Moscú, la Musikverein de Viena, el Teatro Colón de Buenos Aires y el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

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La agrupación ofreció miles de conciertos y realizó 30 giras internacionales por 35 países (Cristina Sille)

A lo largo de su recorrido actuaron junto a la Camerata músicos como Astor Piazzolla, Martha Argerich, Yehudi Menuhin, Mstislav Rostropovich, Maxim Vengerov, Jean-Pierre Rampal y Frederika von Stade. El conjunto también cuenta con registros discográficos realizados en Argentina, Estados Unidos y Europa.

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La Camerata Bariloche participó en películas argentinas como “Argentinísima”, “El Canto Cuenta su Historia”, “El Hombre Olvidado”, “Un Lugar en el Mundo”, “Vidas Privadas” y “Manuel de Falla, músico de dos mundos”.

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