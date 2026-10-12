Cultura

Ortografía y redacción: electrificación, uso válido

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

PUBLICIDAD

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

El término electrificación es adecuado para aludir al proceso de sustitución de los combustibles fósiles por electricidad como fuente de energía.

En las informaciones sobre cambio climático y geopolítica es frecuente encontrar frases como « Los impactos del calentamiento impulsan el debate sobre la electrificación de la economía global», «El presidente de la compañía pide a Europa más electrificación para reducir su dependencia del petróleo y del gas» o «Economía plantea acelerar la electrificación del parque automotor».

El Diccionario de la lengua española define electrificación como ‘acción y efecto de electrificar’ , al tiempo que señala que este último verbo es ‘hacer que algo funcione por medio de la electricidad’ o ‘proveer de electricidad a un lugar’. Como extensión del significado general que tiene el término a una circunstancia concreta, es frecuente su uso en relación con las políticas que impulsan la transición de las fuentes con combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) a alternativas basadas en la energía eléctrica, por lo general de origen renovable.

Se trata de una especialización válida de su sentido y, por tanto, los ejemplos citados son adecuados, sin que sean necesarias comillas.

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De “Romeo y Julieta” a “Los Bridgerton”: por qué el amor romántico no siempre fue lo que el cine nos hizo creer

La historia de las emociones demuestra que los afectos se aprenden y se transforman según la sociedad que los rodea. Desde los neandertales hasta Jane Austen, el camino hacia la intimidad moderna estuvo lleno de giros inesperados

De “Romeo y Julieta” a “Los Bridgerton”: por qué el amor romántico no siempre fue lo que el cine nos hizo creer

La agenda de una mujer muerta desata preguntas sobre la fe y el misticismo en pleno Constitución

Infobae Cultura publica un fragmento de “Hotel Cosmos”, la tercera novela de Carla Maliandi, en la que construye una historia sobre la incertidumbre, los vínculos y los misterios que nadie logra descifrar del todo

La agenda de una mujer muerta desata preguntas sobre la fe y el misticismo en pleno Constitución

La belleza de la semana: la conquista de América según fue pasando el tiempo

Pinturas renacentistas, frescos, tablas con nácar, performances irónicas y estatuillas antropomorfas han reconstruido la colonización desde ángulos opuestos. Cada época eligió sus héroes, sus víctimas y sus silencios para contar la misma historia

La belleza de la semana: la conquista de América según fue pasando el tiempo

Pastores que votan a Trump, hamburguesas de 20.000 calorías y Alaska: el Estados Unidos que nadie cuenta

“Estados Unidos por dentro”, de Massimo Gaggi y Tamara Jadrejcic, reúne veinte años de crónicas que recorren todo el territorio norteamericano para retratar una sociedad que parece haberse partido

Pastores que votan a Trump, hamburguesas de 20.000 calorías y Alaska: el Estados Unidos que nadie cuenta

La Feria del Libro de Rosario transita su tramo central con más de 350 actividades, autores, editoriales y propuestas para todas las edades

El Cultural Fontanarrosa es sede hasta el 18 de octubre de once jornadas con entrada gratuita, homenaje a Jorge Luis Borges a 40 años de su fallecimiento, espacio de infancias con más de 50 actividades y la visita diaria de más de 700 estudiantes de escuelas de la ciudad y la región

La Feria del Libro de Rosario transita su tramo central con más de 350 actividades, autores, editoriales y propuestas para todas las edades

DEPORTES

Estuvo entre las mejores 100 jugadoras de tenis, superó una dura enfermedad y ahora afrontará un nuevo desafío en India

Estuvo entre las mejores 100 jugadoras de tenis, superó una dura enfermedad y ahora afrontará un nuevo desafío en India

Crece la interna en Ferrari: Lewis Hamilton ignoró una orden del jefe de equipo en el GP de Singapur de F1

Nació en Nueva Zelanda, llegó a Argentina sin hablar español, eligió Vélez por sobre River y Boca y fue citado a la Selección: “Mi ídolo es Messi”

Alpine atraviesa el momento más crítico del año en la Fórmula 1: cómo buscará recuperarse y la clave para Franco Colapinto

Tres rojas, caída de una camilla, golpes e intervención policial: los videos de los incidentes en una semifinal del fútbol argentino

TELESHOW

La palabra de Paula Trápani apenas quedó eliminada de Masterchef Celebrity: “Me sentí abandonada”

La palabra de Paula Trápani apenas quedó eliminada de Masterchef Celebrity: “Me sentí abandonada”

“Tan incondicional no era”: el ácido remate de Lizy Tagliani a Luck Ra que incomodó a todos en MasterChef

Carito Müller, antes de su debut en Dale Match con Marcelo Tinelli: “Esto va a ser muy grande”

La foto que disparó el insólito piropo de Marta Fort a su novio: “No sé si cruzarme de vereda o enamorarme”

Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity tras un desafío de arroz con calamares

INFOBAE AMÉRICA

Qué factores empujan a uno de cada cuatro trabajadores cubanos hacia la economía informal sin garantías laborales

Qué factores empujan a uno de cada cuatro trabajadores cubanos hacia la economía informal sin garantías laborales

Costa Rica comprará 40 ambulancias para Bomberos y destinará USD 3.2 millones a la Cruz Roja

Uruguay busca equiparar a ciudadanos naturales y legales por ley: “Que el país termine de abrazarte”

Los municipios aledaños envían 713 mil vehículos diarios a la Ciudad de Guatemala y agravan la congestión vial

¿Por qué Estados Unidos puede y debe ganar la carrera de la inteligencia artificial?