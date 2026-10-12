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Crece la interna en Ferrari: Lewis Hamilton ignoró una orden del jefe de equipo en el GP de Singapur de F1

El piloto británico no ingresó a boxes para cambiar los neumáticos cuando la escudería se lo pidió

Lewis Hamilton no siguió una orden del equipo durante el GP de Singapur (REUTERS/Edgar Su)
Lewis Hamilton no siguió una orden del equipo durante el GP de Singapur (REUTERS/Edgar Su)
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Ferrari lamentó que Lewis Hamilton ignorara la orden de entrar a boxes durante el Gran Premio de Singapur, una decisión que hizo caer al piloto británico hasta la sexta posición y le impidió luchar por subirse al podio en el circuito de Marina Bay. El equipo atribuyó la pérdida a una elección tomada por el siete veces campeón desde el cockpit, pese a la instrucción del muro de boxes.

El resultado permitió que Andrea Kimi Antonelli aprovechara la falta de agarre del Ferrari durante la resalida y superara a Hamilton y a Lando Norris, de McLaren, para quedarse con el último lugar del podio. Hamilton permaneció en pista con neumáticos degradados mientras su compañero Charles Leclerc terminó segundo, detrás de Max Verstappen.

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El director de Ferrari, Fred Vasseur, confirmó después de la carrera que no hubo un fallo de comunicación dentro del equipo. “Fue enteramente decisión de Lewis. Lo llamamos a boxes, pero no entró”, dijo Vasseur al sitio especializado Motorsport.

Según la información de Ferrari, el ritmo del SF-26 y la diferencia de rendimiento entre los neumáticos habrían permitido a Hamilton conservar su posición si hubiera cumplido la indicación. “Es una verdadera lástima porque habría terminado tercero. Estoy decepcionado porque podríamos haber tenido ambos coches en el podio, pero en cambio terminamos sextos”, afirmó Vasseur.

El director del equipo adelantó que hablarán con Hamilton antes del próximo Gran Premio de los Estados Unidos, en el circuito de Austin, aunque valoró el trabajo general realizado durante la carrera.

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Fred Vasseur (REUTERS/Edgar Su)
Fred Vasseur (REUTERS/Edgar Su)

Hamilton asumió la responsabilidad por la estrategia que lo llevó a no entrar en boxes durante un período del Virtual Safety Car y perdió aproximadamente 41,5 segundos frente a su compañero Leclerc. La dirección de carrera activó el VSC en la vuelta 39, después de que Lance Stroll se detuviera junto a la pista por un supuesto problema con el embrague. El piloto monegasco aprovechó la neutralización para realizar su segunda parada, mientras el británico permaneció en pista y completó una tanda de 44 vueltas con neumáticos blandos.

La decisión de Hamilton hizo que cayera detrás de Oscar Piastri, quien tuvo que detenerse después del VSC por un pinchazo lento. El siete veces campeón del mundo terminó casi 46 segundos por detrás de Leclerc y reconoció por radio: “Perdón, chicos. Hoy les fallé con esa estrategia. Fue mi decisión y nos hice perder puntos valiosos. Intentaré compensarlo en la próxima. De todos modos, hicieron un gran trabajo con la parada en boxes”.

El jefe de Ferrari explicó a F1 TV que el equipo había indicado a sus dos pilotos que entraran en boxes durante el VSC. “La indicación era que los dos entraran en boxes y Lewis decidió quedarse en pista”, afirmó Vasseur. El francés añadió: “Creo que, en general, fue un error. Hoy podríamos haber terminado segundo y tercero, pero él se disculpó en la vuelta de regreso a boxes por la decisión estratégica que le pedimos que tomara y que no tomó”.

Tuve una buena segunda tanda y recuperé el ritmo, pero no pude avanzar lo necesario. Durante la salida del coche de seguridad virtual, el equipo me pidió que entrara en boxes, pero fallé la entrada. Después de eso, decidí quedarme en pista e intentar mantener la posición hasta el final, pero en las últimas vueltas sufrí muchísimo con el desgaste de los neumáticos y perdí tres puestos. Terminé sexto, lo que no refleja el ritmo que teníamos hoy con el coche”, asumió la culpa Hamilton tras su decisión durante la carrera.

Tras la competencia, el siete veces campeón se descompuso y recibió atención del equipo médico de la FIA. Un portavoz de Ferrari comunicó a los medios: “Hamilton se sintió indispuesto tras la carrera y fue atendido por el equipo médico de la FIA y se le concedió permiso para no acudir a la zona de prensa tras la carrera”.

La victoria de Max Verstappen en Singapur redujo a ocho puntos la ventaja de Hamilton sobre el neerlandés (229 a 221), cuarto en el campeonato de pilotos.

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