Cultura

Los Renoir robados en Francia: un rasgón en el lienzo, seis detenidos y un escondite detrás de un muro de hormigón

Dos óleos del pintor impresionista desaparecieron del museo de Cagnes-sur-Mer en cuestión de minutos. Un mes después, las autoridades los hallaron a 400 kilómetros del lugar del robo, ocultos de forma casi imposible de detectar

Nicolas Bessone, fiscal del Tribunal Judicial de Marsella, habla durante una conferencia de prensa sobre el robo y la recuperación de dos cuadros de Renoir del museo Renoir en Cagnes-sur-Mer, en la Riviera francesa, en Nanterre, cerca de París (Francia), el 12 de octubre de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)
Nicolas Bessone, fiscal del Tribunal Judicial de Marsella, habla durante una conferencia de prensa sobre el robo y la recuperación de dos cuadros de Renoir del museo Renoir en Cagnes-sur-Mer, en la Riviera francesa, en Nanterre, cerca de París (Francia), el 12 de octubre de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)
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Los dos cuadros hallados tras ser robados hace un mes en el museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia, están más bien “en buen estado” pero una de las obras tiene “un rasgón”, informaron el lunes las autoridades francesas.

El 8 de septiembre, dos ladrones irrumpieron en el museo y lograron huir rápidamente con dos obras del pintor impresionista Auguste Renoir, casi un año después del sonado robo de joyas en el Louvre en París.

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Los cuadros robados eran los óleos “Madame Colonna Romano” y “Jeune femme au puits”.

“Las dos obras presentaban deterioros. El marco de ‘Jeune femme au puits’ estaba ligeramente dañado, pero solo se trataba del marco. En cambio, el lienzo de ‘Madame Colonna Romano” tenía un rasgón”, explicó el fiscal de Marsella, Nicolas Bessone, en una rueda de prensa en París.

Un cartel indica la entrada al Museo Renoir después de que cuatro cuadros fueran robados por ladrones en un allanamiento de morada al amanecer, y dos fueran recuperados en las inmediaciones, en Cagnes-sur-Mer, en la Costa Azul, Francia, el 8 de septiembre de 2026. REUTERS/Manon Cruz
Un cartel indica la entrada al Museo Renoir después de que cuatro cuadros fueran robados por ladrones en un allanamiento de morada al amanecer, y dos fueran recuperados en las inmediaciones, en Cagnes-sur-Mer, en la Costa Azul, Francia, el 8 de septiembre de 2026. REUTERS/Manon Cruz

La rasgadura en este retrato se sitúa a la altura del vestido, precisó el fiscal. Los cuadros “requerirán intervenciones de restauración”, añadió.

Las dos obras fueron trasladadas a un centro de conservación y restauración en Marsella, antes de su retorno al museo, indicó por su parte el Ministerio de Cultura francés.

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Las telas fueron halladas el 8 de octubre en la localidad de Clermont-l’Hérault, a cerca de 400 km al oeste de donde fueron robadas, durante un registro de un domicilio, dijo Bessone.

“Los cuadros estaban ocultos detrás de un muro de bloques de hormigón. Era totalmente indetectable”, añadió. El hallazgo fue posible gracias a un interrogatorio.

Los cuadros de Renoir valen una fortuna, pero no cuando son robados
La obra "Madame Colonna Romano (City of Cagnes-sur-Mer via AP)

Una operación el 7 de octubre propició la detención de seis personas, entre ellos un hombre de 29 años considerado el principal sospechoso.

El hallazgo se produce cuando está a punto de cumplirse un año del robo de joyas valoradas en casi 100 millones de dólares en el museo del Louvre, el más visitado del mundo, a la luz del día y en pleno centro de París.

Este robo de joyas, que siguen sin aparecer, puso de relieve los temores sobre la seguridad de los museos franceses.

Fuente: AFP

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