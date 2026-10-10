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Penélope Cruz presenta ‘La bola negra’ en Londres y podría hacer historia en los Oscar: ninguna otra intérprete lo ha conseguido hasta la fecha

La actriz podría convertirse en la primera persona en estar doblemente nominada en la misma categoría, por ‘La invitación’ además de la película de los Javis

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.
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La fiebre por La bola negra hace tiempo que comenzó, pero ahora está pegando más fuerte que nunca fuera de nuestras fronteras. Ante el inminente estreno de la película en Estados Unidos, que se producirá el próximo 16 de octubre, el equipo de la película está realizando una gran gira por distintos sitios destacados dentro de la ambiciosa campaña que está realizando Netflix y con la que espera tener una gran presencia en los Oscar. Pero si hay alguien que realmente puede hacer historia en los premios de la Academia de Hollywood, esa es Penélope Cruz.

La actriz española, que ya ganó el premio a Mejor actriz de reparto en 2009 por Vicky Christina Barcelona de Woody Allen, es ahora mismo seria contendiente a hacer auténtica historia. La madrileña podría estar nominada a esta categoría de nuevo por La bola negra, pero también podría estarlo por La invitación, la película dirigida por Olivia Wilde en la que acompaña a Seth Rogen, Edward Norton y la propia Wilde, quien adapta la obra original Sentimental de Cesc Gay. De ser nominada por ambas, Penélope Cruz se convertiría en la primera persona en tener una doble candidatura en la misma categoría.

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Tiene algo de trampa, puesto que en realidad este es el primer año en el que se autoriza esto. Hasta el momento, las normas de la Academia impedían que una persona tuviera dos candidaturas en la misma categoría, aunque sí podía ser en categorías distintas. Por ejemplo, Julianne Moore -quien podría repetir este año por El debut- estuvo en 2002 nominada tanto por Las horas a Mejor actriz de reparto como por Lejos del cielo a Mejor actriz protagonista. Lo mismo ha sucedido en casos contados, como Al Pacino (Esencia de mujer y Glengarry Glenn Rose), Sigourney Weaver (Gorilas en la niebla y Armas de mujer) o Jessica Lange (Tootsie y Frances). La más reciente fue Scarlett Johansson en 2019, nominada por Historia de un matrimonio a Mejor actriz protagonista y a Mejor actriz de reparto por Jojo Rabbit.

Penélope Cruz en 'La bola negra'
Penélope Cruz en 'La bola negra'

Su amiga también podría hacer historia

En cualquier caso, Penélope Cruz se desmarcaba en la presentación de La bola negra en el Festival de cine de Londres de esta carrera para la que habrá que esperar al menos hasta el 21 de enero de 2027. “Estoy muy agradecida por haber tenido estas oportunidades y por recibir tanto cariño a cambio… No debería pensar en nada más", zanjaba la actriz, cuya segunda película llegará a España esta misma semana, el próximo 16 de octubre. Una película en la que acampaña a Olivia Wilde, actriz y directora de películas como Súper empollonas o No te preocupes, querida. Cruz no es la única que podría hacer historia, ya que Wilde también podría hacer lo propio con La invitación.

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Wilde está ante la posibilidad de ser la primera mujer nominada en dirigirse y obtener una nominación como actriz al Oscar. Es algo que ha sucedido en muchas ocasiones para los hombres, pero nunca hasta ahora en el caso femenino. A lo largo de la historia de los Oscar hay ejemplos de actores que ganaron el Oscar dirigiéndose a sí mismos, como Laurence Olivier por Hamlet o Roberto Benigni por La vida es bella, aunque ambos no obtuvieron el Oscar a Mejor dirección. Por otro lado, hay quienes han obtenido el Oscar a Mejor dirección o incluso película en películas que ellos mismos protagonizaban, como Woody Allen con Annie Hall, Kevin Costner con Bailando con lobos o Clint Eastwood con Sin perdón y Million Dollar Baby. ¿Será el 2027 el año en que Penélope Cruz y Olivia Wilde rompan barreras y hagan historia’

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