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Egipto enviará a Roma parte de su colección de retratos funerarios grecorromanos después de restaurar una obra única del siglo II

El Tondo de los Dos Hermanos, una pieza excepcional por su formato circular y su doble figura, fue recuperada gracias a un acuerdo bilateral que incluye una exposición con más de 110 piezas

Unas manos sostienen un teléfono inteligente para fotografiar el retrato antiguo de una mujer sobre un panel
Un visitante fotografía un retrato de momia de Fayum restaurado en Egipto antes de su primera gira internacional - AP
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Por primera vez, los retratos de El Fayum —una de las colecciones más importantes del Egipto grecorromano— viajarán al exterior tras la restauración del “Tondo de los Dos Hermanos”, una pintura del siglo II recuperada gracias a la colaboración entre conservadores egipcios e italianos.

El Museo Egipcio de la plaza de Tahrir, en El Cairo, alberga habitualmente la colección. Durante tres semanas, especialistas llegados desde Roma trabajaron junto a los conservadores locales para devolver al óleo su estado original. La obra llama la atención por su formato circular y por representar a dos figuras —una rareza en este tipo de piezas—, y está considerada entre los retratos mejor preservados de la época romana en Egipto.

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La restauración recuperó el rostro del hermano derecho tras siglos de deterioro

Los retratos de El Fayum fueron concebidos como parte de las tradiciones funerarias del Egipto antiguo: pintados sobre delgados paneles de madera, se colocaban sobre el rostro de los difuntos dentro de las vendas de la momia, y reflejan la fusión entre las costumbres locales y la influencia artística del mundo grecorromano. La técnica utilizada en el Tondo consiste en pigmentos mezclados con cera fundida, lo que otorga a las figuras una vivacidad poco habitual para su época.

Una pintura circular sobre madera dividida en dos partes que representa a dos hombres jóvenes con túnicas
Un retrato doble sobre madera procedente de El Fayum integra la serie de obras egipcias que se exhibirá en el extranjero tras su restauración - AP

Aly Abdel Halim, director general del Museo Egipcio de Tahrir, explicó a la prensa que la intervención fue particularmente delicada: el soporte de madera había sufrido daños causados por termitas y la superficie pintada se encontraba en estado frágil. El trabajo de restauración permitió recuperar los rasgos del hermano representado en el lado derecho de la composición.

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La colección viajará a Roma entre noviembre y mayo de 2027

Sherif Fathy, ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, subrayó el valor simbólico del proyecto. “La restauración del Tondo de los Dos Hermanos es un ejemplo importante de lo que puede lograrse mediante la cooperación internacional en la preservación y el estudio del patrimonio cultural”, declaró en la conferencia de prensa. “Egipto e Italia comparten vínculos históricos y culturales profundos, y este proyecto reúne la experiencia egipcia e italiana para preservar una obra excepcional para las generaciones futuras”, añadió.

La exhibición, organizada por MondoMostre, reunirá más de 110 piezas: paneles pintados, mortajas funerarias, máscaras, retratos en mármol, moldes de yeso y joyería antigua. Tomaso Radaelli, presidente de la firma organizadora, confirmó que la muestra se extenderá entre noviembre de 2026 y mayo de 2027 en la capital italiana.

Un artista barbudo en ropa romana pinta un retrato en un caballete; el taller tiene estatuas egipcias, hornillo con cera caliente, pinceles y tablillas.
Una pintura circular del siglo II, recuperada luego de tres semanas de trabajo conjunto entre conservadores de El Cairo y Roma, abre el camino para que la colección debute en Europ - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panel mide 62 centímetros de diámetro y tiene menos de un centímetro de espesor

El Tondo de los Dos Hermanos es una rareza material además de artística. El panel circular de madera tiene aproximadamente 62 centímetros de diámetro y menos de un centímetro de grosor, lo que lo convierte en una pieza de extrema fragilidad. Según informó Al-Ahram en inglés, una infestación antigua de insectos xilófagos —probablemente termitas— separó partes de las dos figuras y dejó secciones de la superficie pintada en estado crítico. Intervenciones anteriores también habían colocado fragmentos pertenecientes a la boca y el mentón de la figura derecha en posiciones incorrectas, un error que la restauración actual corrigió.

El equipo de Fabrica Conservazione e Restauro, la firma romana que lideró la intervención, adoptó un enfoque de mínima intervención para preservar la autenticidad de la obra. Los conservadores reforzaron las áreas de pintura en riesgo, introdujeron un relleno liviano del color de la madera para estabilizar zonas vulnerables y recolocaron los fragmentos desplazados con soportes de madera de balsa. Tras la limpieza y consolidación, la superficie pictórica recuperó continuidad visual. Un examen con luz ultravioleta reveló, además, trazos en el cabello de ambas figuras que podrían corresponder a un barniz antiguo transparente utilizado para intensificar los tonos oscuros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una colaboración entre especialistas de ambos países devolvió la obra a su estado original, y abre paso a una muestra que reunirá antigüedades funerarias del Egipto grecorroman - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muestra en el Museo Ara Pacis reunirá casi 60 retratos pintados de Egipto

La exposición “The Power of the Portrait: Egypt and Rome, Faces of Fayum”, que se inaugurará el 5 de noviembre de 2026 en el Museo Ara Pacis de Roma, presentará cerca de 60 retratos pintados procedentes de Egipto, junto al resto de las más de 110 piezas confirmadas. Las obras provendrán de tres instituciones: el Museo Egipcio de Tahrir, el Museo de Kom Aushim y el Museo de Hurghada. Según Radaelli, la muestra abordará los retratos de El Fayum no como un fenómeno artístico aislado, sino dentro del entorno cultural más amplio en que surgieron: una sociedad donde las tradiciones funerarias egipcias, la cultura artística griega y las formas de representación romanas interactuaron y se transformaron mutuamente.

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