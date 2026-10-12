Política

Comenzó el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz: “Descomprimiría casi 700 presos”, afirmó el jefe de Gabinete porteño

El operativo comenzó con el traslado de 334 detenidos y continuará por etapas hasta vaciar la cárcel de Villa Devoto, que funciona desde 1927. Gabriel Sánchez Zinny, estimó que el proceso permitirá liberar plazas en las alcaidías de la Ciudad

El Gobierno porteño inició el traslado de 334 detenidos desde la cárcel de Villa Devoto hacia el complejo de Marcos Paz
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Durante casi un siglo, la cárcel de Villa Devoto formó parte del paisaje del barrio y de la trama penitenciaria de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el acuerdo firmado entre la Ciudad y la Nación empezó a modificar esa postal: los primeros detenidos ya salieron de Devoto con destino al complejo penitenciario de Marcos Paz, en el inicio de un operativo que prevé vaciar el penal y redefinir el uso de sus 35 hectáreas.

El jefe de Gabinete de Ministros porteño, Gabriel Sánchez Zinny, confirmó que la primera etapa se puso en marcha durante el fin de semana. “Ya se trasladaron 334 presos”, afirmó en Infobae A las Nueve al referirse al movimiento inicial, que forma parte del plan para cerrar la última cárcel que aún funciona dentro de los límites de la ciudad.

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Según explicó, la tarea continuará de manera escalonada. Mientras se completaban los primeros traslados, equipos de la Ciudad seguían trabajando en el operativo. “Están actualmente trabajando”, señaló, y anticipó que las próximas salidas podrían involucrar grupos de entre 100 y 150 detenidos.

Así fue el traslado de los primeros presos de Devoto a Marcos Paz
El nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz cuenta con cuatro institutos y una capacidad para 2.420 detenidos (X: @AleMonteoliva)

Marcos Paz recibirá a los detenidos de Devoto y de las alcaidías

El destino de los presos es el nuevo complejo de Marcos Paz, que cuenta con cuatro institutos y capacidad para 2.420 detenidos. “Son cuatro institutos, 2.420 detenidos”, detalló Sánchez Zinny al describir la infraestructura que permitirá avanzar con la desocupación de Devoto.

La previsión de la Ciudad es trasladar a los cerca de 1.500 detenidos que permanecen alojados en el penal de Devoto. Sin embargo, el complejo también podrá recibir a personas que hoy están en alcaidías porteñas, donde la permanencia debería ser transitoria. “Seguramente algunos más”, dijo el funcionario al explicar que los movimientos no se limitarán exclusivamente a la cárcel del barrio.

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La desocupación de Devoto, sostuvo, tendrá un efecto directo sobre esos establecimientos. “Descomprime las alcaldías”, afirmó. La expectativa oficial es que el esquema habilite cerca de 700 plazas, una cifra que aliviaría la situación de los lugares de detención de la Ciudad.

Así fue el traslado de los primeros presos de Devoto a Marcos Paz
El proceso de desocupación del penal permitirá liberar cerca de 700 plazas en las alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires (X: @AleMonteoliva)

Descomprimiría casi 700 presos”, calculó Sánchez Zinny. Las alcaidías, explicó, tienen una capacidad aproximada de mil detenidos por mes, pero su función no es la de una cárcel de alojamiento permanente. “Es tránsito”, resumió.

El penal de Devoto lleva 99 años dentro de la Ciudad

La cárcel de Villa Devoto comenzó a funcionar en 1927 y acumula 99 años de historia en la Ciudad de Buenos Aires. Para Sánchez Zinny, esa trayectoria y el cambio en el sistema de alojamiento vuelven inminente el cierre. El penal es “la última cárcel que queda en la ciudad”, definió.

La salida de la cárcel del barrio fue motivo de discusión entre distintos gobiernos a lo largo de los años. “Hace décadas que se estaba tratando de sacarla”, recordó el jefe de Gabinete porteño. El acuerdo con la Nación volvió a poner ese objetivo en un cronograma concreto, con el traslado de los detenidos como primer paso.

El funcionario señaló que el convenio fijó expresamente la obligación de desocupar el penal. “Era el compromiso de desalojar Devoto”, explicó. Por eso, el operativo comenzó allí antes de extenderse a otros movimientos dentro del sistema penitenciario.

La construcción del complejo de Marcos Paz había quedado detenida y la Ciudad retomó las obras para contar con la capacidad necesaria. “Había quedado interrumpida desde 2018”, dijo Sánchez Zinny sobre ese proyecto. A esa situación se sumaron las condiciones edilicias del establecimiento de Devoto: “Devoto tampoco está en las mejores condiciones”, afirmó.

Así fue el traslado de los primeros presos de Devoto a Marcos Paz
La cárcel de Villa Devoto comenzó a funcionar en 1927 y es el último establecimiento penitenciario dentro de la Capital (X: @AleMonteoliva)

La visita del Papa y el operativo

El calendario de traslados tendrá una pausa por la visita prevista del Papa a la cárcel de Devoto. El funcionario indicó que el pontífice llegaría al país un domingo y que la visita al penal podría realizarse el martes siguiente por la mañana.

Una vez que concluya la visita, la Ciudad y la Nación prevén retomar el movimiento de detenidos hacia Marcos Paz. “Ahí retomamos los trabajos”, dijo el jefe de Gabinete. La fecha exacta de la reanudación todavía no fue confirmada.

El cálculo oficial es que la desocupación de Devoto y los traslados vinculados a las alcaidías puedan completarse antes del cierre del año. “Debería llevar de acá a fin de año”, estimó Sánchez Zinny, sin establecer un día definitivo para la finalización de todo el proceso.

En ese contexto, también destacó las conversaciones mantenidas con el Gobierno nacional, Córdoba y la provincia de Buenos Aires en torno a la visita papal. “Estamos trabajando muy bien”, sostuvo al referirse a esa coordinación.

La Legislatura deberá definir qué ocurrirá con las 35 hectáreas

El cierre de la cárcel abrirá otra discusión: el destino del terreno que ocupa. El predio pertenece al Estado nacional y está bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. “Es un predio del Gobierno nacional”, explicó Sánchez Zinny.

Aunque la propiedad sea nacional, los usos futuros requerirán la intervención de la Legislatura porteña. “La Legislatura tiene que aprobar los usos”, afirmó el funcionario. Esa discusión, anticipó, demandará varios meses y todavía no hay una definición final sobre el proyecto.

Entre las alternativas que circulan figura la creación de espacios verdes para el barrio y la instalación de un sitio de memoria. “Seguramente un espacio de memoria también”, dijo Sánchez Zinny.

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