La palabra de Paula Trápani apenas quedó eliminada de Masterchef Celebrity: “Me sentí abandonada”

Paula Trápani se sinceró luego de convertirse en la segunda eliminada del certamen culinario y confesó que se sintió "abandonada" por parte del jurado (En boca de todos - Telefe Streams)

Guardar

El domingo por la noche, Paula Trápani quedó eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe) luego de presentar un risotto rojo con calamares que el jurado consideró insuficientemente cocido. La periodista fue la segunda participante en abandonar la nueva temporada del certamen, después de que Pachu Peña se despidiera en la primera gala de eliminación. A poco tiempo de su salida, la exparticipante habló con Yanina Latorre en En boca de todos (Telefe Streams) y se refirió a las críticas que recibió su plato, a la intervención de los chefs durante la preparación y a la manera en la que vivió su última noche en el programa.

La discusión llevó a Latorre a preguntarle directamente por el jurado. “A mí (Damián) Betular me cae tan bien que no puedo criticarlo. Me cae bien de siempre”, expresó Trápani. Cuando la conductora le preguntó si Germán Martitegui y Maru Botana habían sido injustos con ella, la periodista respondió con cierta cautela, aunque terminó reconociendo su malestar: “Y qué sé yo. Estaban los tres de acuerdo, supuestamente... Muy justos no fueron”.

PUBLICIDAD

Ante la insistencia de Latorre, Trápani profundizó en su respuesta. “Sinceramente...”, dijo, antes de describir cómo se sintió durante la gala. “En toda la cocinada yo me sentí abandonada”, aseguró. “Los jurados fueron a las distintas islas, a las distintas posiciones... Con Hernán (Coronel) estuvieron un rato largo, con varios lo estuvieron”, relató, en referencia a Hernán, conocido como Mala Fama, y a los demás concursantes que recibieron devoluciones o sugerencias durante la preparación.

La periodista se convirtió en la segunda participante en quedar fuera del certamen (Gentileza Prensa Telefe)

Yanina le preguntó entonces si consideraba que Hernán había cocinado mucho peor que ella. Trápani evitó establecer una comparación tajante. “No sé si mucho peor. También es una cuestión de expectativas... Como cuando vas a ver una película y vas con mucha expectativa y se te cae”, respondió. “Yo creo que ellos pensaban que yo cocinaba mejor, quizá porque tengo hijos. Que no necesitaba tanta ayuda. Y a los que ven más débiles los ayudaban un poco más, pero me fui yo”, explicó, entre risas.

PUBLICIDAD

La conversación también giró en torno a la posibilidad de que existan preferencias dentro del certamen. Cuando Latorre le preguntó si el jurado se inclinaba por algunos participantes, Trápani respondió: “No sé si tendrán preferencias”. Sin embargo, ante la afirmación de la conductora de que todos podían tenerlas, la periodista admitió: “Yo creo que preferencias todos deben tener”. Y luego agregó: “La objetividad no existe”.

Las participantes Edith Hermida y Paula Trapani durante una preparación gastronómica en el estudio del programa MasterChef Celebrity (Gentileza de Prensa Telefe)

De todos modos, aclaró que no creía que esas preferencias fueran evidentes o deliberadas en cada decisión. “La tratarán de ocultar para ser lo más ecuánimes posible. Pero qué sé yo, alguna preferencia deben tener”, sostuvo. Consultada sobre si había sido abandonada de manera intencional, fue cuidadosa: “No, no puedo decir que haya sido a propósito, pero me abandonaron. Me sentí abandonada”.

PUBLICIDAD

Después recordó un momento específico de la preparación, cuando Martitegui se acercó a su estación. Según explicó, el chef llegó más tarde que otros jurados y ella aprovechó para consultarle una duda que tenía sobre el plato. “Cuando vino Martitegui, yo tenía una duda que le quería consultar con alguno de los chefs y me dio un consejo y después resultó que me lo recriticaron”, relató.

La periodista quedó en la cuerda floja con Mike Amigorena y terminó siendo la elegida para abandonar las cocinas (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La periodista reconoció que siguió esa indicación y que luego el resultado fue utilizado en su contra durante la devolución. “Yo estaba con la otra teoría de jugármela por lo que me dice. Cuando pasa alguien y te comenta algo, yo voy por ahí, porque después también es tu carta de defensa ante el jurado... Hice esto porque me lo aconsejó el chef. No me salió bien”, explicó, antes de admitir entre risas: “No me salió para nada bien”.

PUBLICIDAD

Sobre el final de la entrevista, Yanina le preguntó si se arrepentía de algo de lo ocurrido durante su paso por MasterChef Celebrity: de la preparación, de no haberse defendido más o de no haber disfrutado la experiencia de otra manera. Trápani respondió de forma afirmativa. “Sí. Siempre uno se queda con un poquito de ganas de haber dicho algo más”, expresó.

Así, después de despedirse del certamen, Paula Trápani dejó en claro que su eliminación no solo estuvo atravesada por la discusión sobre el punto del arroz y el calamar, sino también por la sensación de no haber recibido la misma ayuda que otros participantes y por aquello que, según reconoció, le hubiera gustado expresar antes de abandonar la competencia.

PUBLICIDAD