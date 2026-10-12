Panamá

Cerca del epicentro: Un bebé nació de madrugada en las carpas del Hospital Cecilio Castillero tras el terremoto en Panamá

El parto ocurrió cerca de las 2:00 del lunes, durante la tercera noche de contingencia, mientras el centro médico mantenía buena parte de sus prestaciones fuera de su edificio principal

Vista a través de la ventana circular de una incubadora de la mano de un bebé con brazalete blanco sobre mantas y un monitor al fondo.
Un recién nacido reposa sobre mantas dentro de una incubadora neonatal equipada con brazalete de identificación e instrumental médico al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cerca del epicentro del terremoto de magnitud 7.5 que afectó a Panamá, un bebé nació durante la madrugada de este lunes en medio de las carpas instaladas para atender a los pacientes en la emergencia en el Hospital Dr. Cecilio Castillero de Chitré, en la provincia de Herrera.

El parto ocurrió cerca de las 2:00 de la madrugada, en un momento en que el centro médico sostiene buena parte de sus servicios fuera del edificio principal. La infraestructura hospitalaria continúa bajo evaluación tras el sismo, por lo que pacientes, personal sanitario y familiares fueron trasladados a espacios temporales dentro del predio.

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La madre quedó internada en una de las carpas modulares habilitadas por las autoridades. El nacimiento tuvo lugar durante la tercera noche de atención de emergencia en el hospital, donde médicos, enfermeros y otros trabajadores reorganizaron los servicios para atender a los pacientes afectados por la situación.

Un reporte desde el Hospital Cecilio Castillero en Chitré, donde se han instalado carpas modulares y climatizadas para atender a los pacientes hospitalizados tras el sismo que afectó la región. Familiares expresan su gratitud por la mejora en las condiciones.

Según informó Telemetro Reporta, la mujer permanecía en una carpa con aire acondicionado, junto a otra persona hospitalizada. La climatización forma parte de los cambios introducidos durante las últimas horas en las estructuras temporales, ante las temperaturas de la región de Azuero y la necesidad de mantener condiciones adecuadas para pacientes internados y recién nacidos.

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Tres módulos reemplazan las carpas iniciales del hospital

El Hospital Dr. Cecilio Castillero cuenta con tres carpas modulares que sustituyen parte de las tiendas de campaña instaladas durante las primeras horas posteriores al terremoto. Estos nuevos espacios reciben a pacientes mientras continúan las revisiones sobre las condiciones del edificio hospitalario.

Al momento del reporte, había 23 personas hospitalizadas en el centro médico. Parte de los pacientes fue trasladada a los módulos que ya están operativos, mientras otra de las estructuras todavía se encontraba en proceso de acondicionamiento.

Las carpas iniciales comenzaron a desmontarse a medida que se habilitaron los módulos. Las nuevas instalaciones disponen de mayor capacidad para camas y áreas de atención, además de sistemas de aire acondicionado en algunos sectores.

Valentín Nieto Arena, familiar de una paciente con una afección pulmonar, indicó que su hija había pasado una mejor noche tras su traslado a uno de los espacios acondicionados. También señaló que la lluvia registrada en la zona no afectó de forma grave el mobiliario y los equipos, debido a que el proceso de traslado ya estaba en marcha.

Una barbería móvil en Chitré, provincia de Herrera, fue ofrecida para proteger a recién nacidos evacuados del Hospital Cecilio A. Castillero, después del terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Panamá. Captura de video de Instagram
Una barbería móvil en Chitré, provincia de Herrera, fue ofrecida para proteger a recién nacidos evacuados del Hospital Cecilio A. Castillero, después del terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Panamá. Captura de video de Instagram

La atención obstétrica sigue en espacios provisionales

El nacimiento de este lunes se suma a otros casos atendidos desde el inicio de la emergencia. TVN había informado que el hospital registró cinco partos con resultados favorables, entre ellos los de dos bebés prematuros que permanecían estables.

La atención de ginecología y obstetricia continúa en áreas temporales. Los partos se realizan en una carpa destinada a ese servicio, mientras que las pacientes que requieren una cesárea de urgencia son trasladadas al quirófano. La recuperación posterior se cumple en otro espacio instalado de manera provisoria.

El personal sanitario también recibe consultas habituales de ginecología y obstetricia. Los equipos realizan un proceso de clasificación previo para establecer la prioridad de cada paciente y determinar el lugar en el que recibirá atención.

El Sistema Nacional de Protección Civil y otras entidades ya revisaron el hospital, aunque las evaluaciones siguen en curso. Las autoridades mantienen los servicios en carpas y módulos hasta que exista una confirmación sobre la seguridad de las instalaciones principales.

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