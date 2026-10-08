Cultura

'Shana', una comedia francesa sobre jóvenes en los suburbios de París, fue elegida mejor película internacional en el FIC.UBA 2026

La ópera prima de la directora Lila Pinell, también premiada en la Quincena de Cineastas de Cannes, fue distinguida en la cuarta edición del certamen que concluyó este miércoles

Seis mujeres descansan sobre una plataforma de madera en un espacio exterior rodeado de vegetación
Fotograma de la película "Shana", dirigida por Lila Pinell, consagrada mejor película internacional de la edición 2026 de FIC.UBA
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Shana, una comedia francesa que retrata los suburbios multiculturales de París con una protagonista al límite, se consagró como la mejor película internacional del Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires (FIC.UBA) en su edición 2026. La cinta, ópera prima de la directora Lila Pinell, ya había cosechado reconocimiento en el Festival de Cannes, donde participó en la sección Quincena de Cineastas y obtuvo el Premio SACD.

Además, el jurado de la Competencia Internacional de Largometrajes, compuesto por Daniel Rosenfeld, Diego Cagide, Filippo Fabbri, María de los Ángeles Guadalupe Castro Gurría y Mónica Acosta, otorgó menciones especiales a Pedro en el país, de María Alché y Benjamín Naishtat; La noche de la infancia, de Xisi Sofia Ye Chen; y La hija cóndor, de Álvaro Olmos Torrico.

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En los márgenes de París

Shana sigue a una joven de casi treinta años que vive en los suburbios multiculturales de París y enfrenta varias crisis al mismo tiempo. Su pareja, una figura de control y violencia, acaba de salir de la cárcel y le dejó cocaína para vender. Su abuela falleció y le legó un anillo que, según la tradición familiar, protege del mal de ojo. Mientras tanto, su media hermana celebra su bat-mitzvá y ella no sabe si asistir. Pinell construye el relato desde una familia judía marroquí y retrata la relación tensa entre Shana y su madre, marcada por la obsesión con las apariencias y las marcas. Con 83 minutos de duración, el filme combina comedia y drama para mostrar cómo la protagonista transita el duelo, las deudas y el peso de una relación destructiva.

Una mujer con chaqueta oscura y vestido anaranjado permanece sentada en una silla verde
La realizadora Lila Pinell estudió filosofía antes de cursar un máster de realización documental en Lussas (Foto: Festival de Cannes)

El personaje central está interpretado por Éva Huault, quien ya había trabajado con Pinell en el mediometraje Le Roi David (2021), que obtuvo el Gran Premio de Clermont-Ferrand y el Premio Jean Vigo. El elenco se completa con Noémie Lvovsky, en el rol de Yolande, la madre de Shana, e Inès Gherib y Anaïs Monah como parte de la banda de amigas que rodea a la protagonista.

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Lila Pinell llegó al cine desde la filosofía y el documental

La directora Lila Pinell estudió filosofía antes de cursar el máster de realización documental en Lussas, Francia. Su primer largometraje de ficción, Shana, es la expansión de aquel mediometraje previo y fue producido por Ecce Films y CG Cinéma. La cineasta también codirigió Kiss and Cry junto a Chloé Mahieu. Shana se estrenó comercialmente el 17 de junio de 2026 en salas francesas, y acumuló puntajes favorables tanto de la prensa especializada como del público, según registra el sitio AlloCiné.

El FIC.UBA, organizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), se consolidó en su cuarta edición como un espacio de encuentro entre el cine universitario, el cine iberoamericano y la producción internacional de autor.

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