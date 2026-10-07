Cultura

La octava edición de MUTEK.AR reúne a 29 artistas de nueve países en una semana de creación digital y música electrónica

Del subsuelo experimental del Colón a la bóveda hemisférica del Planetario, la programación del festival distribuye conciertos audiovisuales, performances y sesiones de baile durante cinco jornadas

Tres personas operan computadoras portátiles frente a la audiencia, bajo una cúpula con varias imágenes proyectadas
MUTEK.AR celebra su octava edición del 7 al 11 de octubre en seis espacios culturales de Buenos Aires.
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MUTEK.AR llega a Buenos Aires con su octava edición: cinco días de creación digital contemporánea en seis espacios culturales de la ciudad, con artistas de Argentina y del circuito internacional. Del 7 al 11 de octubre, el festival despliega conciertos audiovisuales, performances, obras audiolumínicas, sesiones de música bailable y exploraciones sonoras en el Teatro San Martín, el Teatro Colón, el Planetario Galileo Galile y las salas Artlab, Deseo Club y La Nube. La propuesta atraviesa formatos, escalas y geometrías: desde el subsuelo del CETC del Colón hasta la bóveda hemisférica de 20 metros del Planetario, cada espacio establece condiciones específicas de escucha, visión y presencia corporal.

El miércoles 7 de octubre, el programa A/Visions inaugura la edición en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. La noche reúne dos propuestas: la formación histórica de la electrónica argentina Klauss junto a Martín Huberman & El Estudio Normal, que estrenará La Joya —una instalación lumínica compuesta por 60 ópticas de automóviles que reflejan y multiplican la luz mediante secuencias programadas—; y la artista digital canadiense Myriam Bleau, que presentará Hypermobility, una performance audiolumínica con proyecciones láser volumétricas que extienden haces de luz sobre la sala y el público.

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El jueves 8, el programa Experimenta Lab ocupa el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC). Allí se presenta el dúo Heidi Giel & Manu Schaller, que trabaja con piano, Rhodes, acordeón procesado, theremin y sintetizadores, y cruza registros analógicos y digitales en tiempo real: el theremin puede disparar samples tomados del flujo de redes sociales, mientras el acordeón oscila entre la sonoridad de un armonio y el procesamiento electrónico. Esa misma noche, el Side Programme lleva la programación al espacio Comité 357 (Tres Sargentos 357) con Simposio V, una activación del espacio que reúne obras de Arturo Peruzzotti, Constanza Schwartz y Matías Kroitor —con diseño sonoro de Francisco Rousset— en torno al arte lumínico y la relación entre luz, objeto y espacio.

Una persona sentada frente a una consola bajo un abanico de rayos láser azul y la palabra trazada hypermybioity
Festival Internacional de Creatividad Digital y Música Electrónica 2026, del 7 al 10 de octubre

El viernes 9, el programa Play convierte Artlab en el espacio central del festival durante casi diez horas consecutivas. La programación arranca con Drune —con visuales de Hernán Roperto— y avanza por Ana Vojnov, que presenta material de su EP Eléctrica; el italiano 555n / Gadi Sassoon, con un live A/V ligado a su álbum debut; y Koiwa, con síntesis y electrónica en vivo. La noche gira hacia la pista de baile con un DJ set de la berlinesa Dana Ruh, acompañada por los visuales de Dana Cozzi, y cierra con SKSSS en formato live.

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El sábado 10, Nocturno traslada la programación a Deseo Club (Av. Chorroarín 1040). Durante siete horas, la pista de baile recibe a Carlos Alfonsín, a la suiza NVST —que se presenta por primera vez en Argentina con un live que cruza breakbeat, techno, acid e industrial—, a Dana Ruh nuevamente en DJ set, y a Satoshi Tomiie, figura del house japonés, que ofrece una performance modular live con sintetizadores e instrumentos electrónicos. La instalación La Joya, de Martín Huberman & El Estudio Normal, también se traslada al espacio industrial para la ocasión.

El cierre de la edición arranca el domingo 11 en el Planetario Galileo Galilei con el programa Domo. La bóveda hemisférica de 20 metros alberga cuatro obras en formato fulldome: Manami Sakamoto & Yuri Urano presentan la première sudamericana de Metaract; Studio Lemercier —el dúo francés integrado por Joanie Lemercier & Juliette Bibasse— trae también en première sudamericana Nebulae; Motia & Nait Saves regresan con Log in to your Life, versión fulldome desarrollada en MUTEK Montréal; y el dúo Qoa & Joaquina S. ofrece la première mundial de una obra concebida específicamente para el domo.

Simultáneamente, el programa Experience ocupa La Nube, un predio a cielo abierto de Costanera Norte. Primeiro abre la tarde con material de su álbum Music for Horses; la chilena Paula OS presenta un live atravesado por Image, su primer álbum solista; el dúo DIOM conecta el IDM con el trance y el jungle; Satoshi Tomiie regresa en DJ set; y Barem, referente internacional del minimal techno vinculado históricamente al sello Minus de Richie Hawtin, cierra la madrugada.

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