Google ingresa en Hollywood con una misión: desterrar el miedo a la inteligencia artificial

El cortometraje "Sweetwater" muestra un holograma de inteligencia artificial que interactúa con una persona en duelo

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Cada vez más, Hollywood retrata la tecnología como una cuenta regresiva hacia la catástrofe. A Google le gustaría que considerara otra posibilidad: ¿Y si el futuro tecnológico no es aterrador en absoluto?

Pensemos en Sweetwater, un cortometraje protagonizado por Kyra Sedgwick que se ha proyectado en festivales. Presenta la inteligencia artificial como una fuente de consuelo y conexión: Sedgwick interpreta el holograma de IA de una estrella de cine fallecida que se aparece ante su hijo en duelo. Google encargó la película junto con Range Media Partners, y sus investigadores de IA asesoraron sobre cómo podría funcionar de manera verosímil el fantasma digital.

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Sweetwater forma parte de 100 Zeros, una nueva alianza entre Google y Range que da al gigante tecnológico presencia en los círculos artísticos de Hollywood. La iniciativa, que opera por separado de YouTube, propiedad de Google, tiene tres objetivos: dar forma a cómo aparece la tecnología —en particular SU tecnología— en pantalla; experimentar con formas emergentes de entretenimiento; y establecer relaciones con talentos.

Una ambiciosa oferta de microdramas está diseñada para cumplir los tres objetivos. Realizados para teléfonos y desarrollados en episodios cortos y serializados, los programas comenzarán a estrenarse en diciembre en la aplicación de streaming Google TV. Son un campo de pruebas para herramientas de producción con IA y otras tecnologías de la compañía. Y los microdramas los ponen en contacto comercial con productores y actores de renombre, relaciones que espera que se extiendan mucho más allá de los propios programas.

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Una de las series de 30 episodios —Dateable, de Mike Fleiss, creador de The Bachelor— es un reality show sobre una mujer que corre contrarreloj para encontrar el amor antes de cumplir 30 años. Se grabará a sí misma con un teléfono Android. (Naturalmente). “A menudo, se ha visto la tecnología representada en pantalla de una manera que busca deliberadamente transmitir un mensaje que quizá esté un poco mal informado”, dijo Jonathan Zepp, responsable de contenido y plataformas de entretenimiento de Google. “El mundo está cambiando rápidamente”, continuó Zepp. “La tecnología está haciendo posible ese cambio, y creo que a todos nos interesa, desde una perspectiva social, que esa historia se cuente de forma precisa y auténtica”.

100 Zeros es microscópico en comparación con las operaciones de Apple y Amazon en Hollywood. Pero es otro ejemplo de los gigantes tecnológicos extendiendo su enorme alcance y, cada vez más, hacia las historias que la cultura popular cuenta sobre la propia tecnología. Este tipo de poder blando puede manifestarse de distintas maneras, como la reciente decisión de Amazon MGM Studios de no estrenar Artificial, una dramatización mordaz de OpenAI, una empresa en la que Amazon ha invertido 50.000 millones de dólares.

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Hollywood ha imaginado cada vez más la tecnología en términos distópicos. Entre los ejemplos de este año se encuentran The Audacity, de AMC; el próximo drama de CBS Cupertino; y las películas Good Luck, Have Fun, Don’t Die y Mercy. Todas retratan la tecnología y a las personas detrás de ella como, de diversas maneras, venales, imprudentes y peligrosas.

Timothée Chalamet en 'Un completo desconocido', la biopic sobre Bob Dylan (Foto: Searchlight Pictures)

Los investigadores han descubierto que la ciencia ficción puede moldear las actitudes del público hacia las tecnologías emergentes. Incluso puede influir en la propia tecnología: Anthropic, la empresa de IA respaldada por Google, reveló en mayo que las versiones de su chatbot Claude parecían haber aprendido de historias de ciencia ficción en las que la IA es malvada y busca preservarse a sí misma. En pruebas simuladas, los modelos a veces se comportaban en consecuencia, incluso chantajeando a ingenieros.

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Google solo puede presionar hasta cierto punto. Los cineastas y responsables de programas pueden molestarse ante el más mínimo indicio de injerencia creativa, y el público puede perder el interés cuando percibe una agenda corporativa. Incluso algunos de los artistas que han participado en proyectos de 100 Zeros tienen sentimientos encontrados. “Es interesado, sin duda”, dijo Sedgwick sobre la participación de Google en Sweetwater. “No hay duda de ello”. Añadió: “Las empresas tecnológicas sin duda están tratando de presentar la IA como amable, cariñosa y ligeramente humana. Creo que es problemático y cuestionable”.

Pero Sedgwick también acogió favorablemente el creciente papel de Google en la producción cinematográfica. “Tienen mucho dinero y recursos, y si quieren formar parte de contar historias —dar dinero a cineastas, guionistas y directores para hacer películas reales en lugar de alguna versión de una película hecha con IA—, entonces estoy totalmente a favor”, afirmó. “En última instancia, creo que respetan el oficio y quieren que continúe”.

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Lograr que Hollywood escuche es donde entra Range.

Fundada en 2020, Range, una empresa de representación de talentos y producción, representa a actores, guionistas y directores destacados, entre ellos Bradley Cooper, Johnny Depp, Gabrielle Union, Damon Lindelof y Halle Berry. Range ayudó a producir Un completo desconocido, la reciente película biográfica sobre Bob Dylan protagonizada por Timothée Chalamet. Entre sus otros créditos cinematográficos se encuentra Primetime, un drama de A24 protagonizado por Robert Pattinson que recaudó aproximadamente 19 millones de dólares durante el fin de semana. Range también opera en la música, los deportes, la edición y los medios en línea.

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100 Zeros da a Range una carta de presentación para atraer a clientes: acceso a Google en un momento en que la tecnología está cambiando rápidamente la forma en que se produce y consume el entretenimiento. “Google tiene el conjunto de herramientas más extraordinario”, dijo Peter Micelli, cofundador y director ejecutivo de Range. Las herramientas de Google incluyen Android XR, un sistema operativo para gafas inteligentes, y Flow, un software de realización cinematográfica con IA que puede generar y editar video.

Micelli citó 100 Zeros como una de las razones por las que la resistencia a la IA entre los clientes de Range estaba disminuyendo. “La marea está cambiando de manera importante, y creo que hemos desempeñado un papel saludable en ello, explicándole a la gente que hay aspectos positivos”, afirmó. “Vivimos demasiado en esta idea distópica de: ‘Oh, va a ser terrible’”.

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Zepp y Micelli se negaron a decir cuánto dinero habían comprometido Google y Range para 100 Zeros. Personas que han hecho negocios con 100 Zeros dicen que se trata de millones de dólares. La iniciativa, que tiene un año de antigüedad, está estructurada como un fondo rotatorio, cuyos ingresos de los proyectos se destinan a financiar otros nuevos. Lo que Google obtiene a cambio varía.

Google y Range Media Partners crearon la alianza 100 Zeros para dar forma a la presencia de la tecnología en la pantalla

Con algunos proyectos, 100 Zeros busca principalmente incorporar a cineastas en ascenso y estrellas consolidadas a la órbita de Google. Por ejemplo, ha respaldado películas de Neon como Sentimental Value, de Joachim Trier, y Cuckoo, de Tilman Singer. 100 Zeros también fue financiador de la reciente comedia sobre fumadores de marihuana The Wrong Girls, protagonizada por Kristen Stewart y Alia Shawkat. Próximamente llegará Family Movie, una comedia de terror dirigida por Sedgwick junto con su esposo, Kevin Bacon.

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The Wrong Girls y Family Movie también presentan personajes que usan dispositivos de Google. La compañía lleva mucho tiempo impulsando la colocación tradicional de productos a través de United Talent Agency. 100 Zeros busca ampliar ese esfuerzo participando mucho antes: ayudando a desarrollar, financiar o producir entretenimiento que incorpore tecnología, ya sea como productos o como parte central de la historia. Google y Range también están utilizando 100 Zeros para experimentar con lo que podría llegar a ser el propio entretenimiento.

Aún no ha habido un microdrama exitoso en Estados Unidos, donde un experimento anterior con entretenimiento de consumo rápido, Quibi, fracasó de manera célebre. Pero se prevé que el formato, originado en China, genere aproximadamente 14.000 millones de dólares en todo el mundo este año, un aumento del 27 % respecto de 2025, según Omdia, una empresa de investigación. Además de Dateable, 100 Zeros tiene microprogramas en camino de Kenan Thompson, de Saturday Night Live; Simon Fuller, creador de American Idol; y McG, director de Charlie’s Angels.

Fleiss dijo que el formato breve, barato de producir y libre de décadas de convenciones, ofrecía una oportunidad para replantear la televisión de realidad. “Quería eliminar la manipulación y las cualidades artificiales que provienen de un reality show sobreproducido”, dijo sobre Dateable. En un momento en que lanzar un programa es cada vez más difícil, “Google también puede generar una enorme notoriedad”, añadió Fleiss.

Google TV, donde debutarán los microdramas, tiene unos 50 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, un 9% más que hace un año, según Sensor Tower, una empresa de análisis de aplicaciones. Después, 100 Zeros planea distribuir los programas a otras plataformas. Otros experimentos se alejan más radicalmente de la televisión convencional. En el Festival de Venecia de este mes, 100 Zeros respaldó varios proyectos para gafas inteligentes que utilizan Android XR, el sistema operativo de Google para dispositivos de realidad virtual y aumentada. Nevatars, una historia animada de Andy Serkis, permite a los espectadores conversar con personajes de IA. Galápagos: The Last Eden, un documental sobre la naturaleza narrado por Margot Robbie, permite a los espectadores interactuar con un Charles Darwin digital.

100 Zeros también es socio del Future Vision XPrize, un nuevo emprendimiento de 3,5 millones de dólares para cortometrajes y tráileres que retraten futuros esperanzadores habilitados por la tecnología. El viernes pasado, The Gifted, sobre un niño que utiliza IA para reconstruir a su madre fallecida a partir de sus mensajes de texto, su voz y su diario, fue nombrado ganador. Google y Range, a través de 100 Zeros, desarrollarán y ayudarán a financiar un largometraje basado en el cortometraje ganador. “Este concurso crea espacio para un tipo diferente e igualmente esencial de narración: una que explora el optimismo complejo de un mundo en transición”, dijo Peter Diamandis, quien fundó el concurso.

Las ambiciones de Google en Hollywood se extienden más allá de 100 Zeros. Durante el verano, el laboratorio DeepMind de la empresa anunció una alianza con A24, el estudio independiente conocido por contar con seguidores ferozmente leales, para desarrollar herramientas de IA para cineastas. Google también invirtió aproximadamente 75 millones de dólares en la empresa, lo que provocó una reacción negativa entre cinéfilos preocupados por la incursión de la IA en la realización cinematográfica.

La respuesta al acuerdo con A24 mostró la desconfianza que Google debe superar entre los artistas y aficionados al cine a quienes espera atraer. Sedgwick, pese a sus reservas, ofreció el tipo de aceptación que Google espera lograr. “Hay una línea muy fina”, dijo Zepp, “entre dictar una narrativa —cuenta una historia positiva— y, con suerte, si entiendes esto, realmente vas a querer contar una historia positiva”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Jackie Russo; archivo]