Cultura

De Luján al Vaticano: quién es la artista seleccionada para realizar un regalo oficial al Papa León XIV durante su visita

Mariana Fadon supo que su obra había sido seleccionada el 24 de septiembre y la entregó formalmente el 1 de octubre. Detrás del trabajo hay años de investigación artística centrada en espacios y símbolos de su entorno.

Mariana Fadon (Pehuajó, provincia de Buenos Aires, en 1976), artista visual y diseñadora radicada en Luján
Mariana Fadon (Pehuajó, provincia de Buenos Aires, en 1976), artista visual y diseñadora radicada en Luján
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Una artista de Luján entregará una obra al Papa León XIV, quien visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, en lo que será su primer viaje apostólico al país.

La obra es un dibujo en tinta que representa la llegada del Sumo Pontífice a la Basílica de Nuestra Señora de Luján fue seleccionado como uno de los regalos oficiales que recibirá el Papa y tiene como destino final el Vaticano.

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La pieza, titulada La Llegada (2026), fue realizada por Mariana Fadon (Pehuajó, provincia de Buenos Aires, en 1976), artista visual y diseñadora radicada en Luján. Ejecutada en tinta sobre papel en formato A3, retrata la escena de la llegada del Papa al templo con foco en la arquitectura de la Basílica.

Fadon recibió la confirmación de la selección el jueves 24 de septiembre. Siete días después, el 1 de octubre, realizó la entrega oficial de la obra al rector del Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján, el presbítero Lucas García.

La pieza "La Llegada" (2026), ejecutada en tinta sobre papel en formato A3, retrata la escena de la llegada del Papa al templo con foco en la arquitectura de la Basílica
La pieza "La Llegada" (2026), ejecutada en tinta sobre papel en formato A3, retrata la escena de la llegada del Papa al templo con foco en la arquitectura de la Basílica

La galería que representa a la artista, ARTE[FACTO] de Luján, informó que el proceso completo —desde la selección hasta la entrega formal— se concretó en menos de una semana. Además, le solicitaron a Fadon sus datos de contacto ante la posibilidad de que el Papa se comunique con ella una vez que reciba la obra.

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El trabajo se inscribe en la investigación artística que Fadon desarrolla a través del dibujo, centrada en la representación de espacios, símbolos e imágenes vinculados con su entorno. La Basílica de Luján, uno de los centros de peregrinación más visitados de Argentina, ocupa un lugar recurrente en esa búsqueda.

Para la artista, La Llegada reúne dos dimensiones de su práctica: la representación de la arquitectura y la posibilidad de convertir un acontecimiento en una imagen que permanezca en el tiempo.

Fadon también desarrolla su práctica a través del bordado y distintas formas de exploración visual, con trabajos que abordan la trama, la repetición y la construcción minuciosa de la imagen.

El proceso completo —desde la selección hasta la entrega formal— se concretó en menos de una semana
El proceso completo —desde la selección hasta la entrega formal— se concretó en menos de una semana

Fadon desarrolló una formación que cruza la disciplina técnica del diseño gráfico —egresó de la Universidad de Buenos Aires— con una exploración persistente en artes visuales que incluye el dibujo, el bordado y la producción de objetos.

Su trabajo parte de una pregunta visual que ella misma describe con precisión: la atención sobre lo imperceptible. “Siempre me fascinó detenerme en aquello que pasa inadvertido”, señala la artista. “Podía pasar horas buscando figuras en un piso de granito o recorriendo con la mirada las tramas de los moldes de bordado”.

“Dibujo lentamente, como quien recorre una superficie en busca de algo que aún no conoce”, explica Fadon. “A través de la repetición de la línea construyo tramas donde el dibujo deja de describir para convertirse en una forma silenciosa de escritura”.

Esa concepción del dibujo como escritura —y no como representación— es el núcleo de su lenguaje visual. La línea deja de ser descriptiva para operar como un gesto de permanencia: una forma de inscribir la memoria en la materia y de registrar el paso del tiempo sin nombrarlo directamente.

Tres paneles verticales con trazos florales en rosa, una figura estilizada sobre fondo ajedrezado y una cuadrícula gris con letras
Tres obras de Mariana Fadon

La referencia al tejido no es metafórica sino estructural en su producción. Las tramas que construye remiten a patrones textiles; el proceso de ejecución lenta replica la experiencia física de entrelazar hilo por hilo. Soportes sencillos —papel de 29,7 x 21 centímetros en la mayoría de sus piezas— y tinta como único medio sostienen obras que acumulan sentido a través de la insistencia del gesto mínimo.

Su trayectoria expositiva incluye dos muestras individuales: “El punto me dio una vida”, en Estudio A (2022), y “La espera secreta”, presentada en el Espacio de Arte Gontran Cherrier y PAN Comunidad de Artes (2021). En el circuito colectivo, participó en el Museo de Bellas Artes Fernán Félix de Amador en tres ocasiones distintas —2022, 2024 y una muestra proyectada para 2026— y expuso en el Palacio Legislativo en 2023 con la muestra “El tiempo recobrado”.

En 2025 fue convocada al Salón Provincial de Artes Visuales “Florencio Molina Campos” en el Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettorutti”. Tres años antes había participado en el 66° Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano en el Museo Sívori. Su historial en concursos se extiende hasta 2008, cuando obtuvo una mención en el Concurso Premio Estímulo del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

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