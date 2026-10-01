Cultura

El Prado y el Rijksmuseum se unen para rescatar a las mujeres que gobernaron Europa: tres siglos de poder olvidado y una exposición en 2029

La colaboración entre los museos de Ámsterdam y Madrid examinará a artistas, mecenas y figuras de poder vinculadas a España y los Países Bajos, con actividades académicas y muestras futuras

Edificio de ladrillos con torres a la izquierda y edificio de piedra con columnas a la derecha, separados por una línea blanca vertical.
El Rijksmuseum y el Museo del Prado organizarán una exposición en 2029 sobre las gobernadoras de los Países Bajos
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El Rijksmuseum de Ámsterdam y el Museo Nacional del Prado de Madrid unen fuerzas para investigar el papel de las mujeres en el arte y la historia compartida de España y Países Bajos, una colaboración que culminará en 2029 con una exposición sobre tres mujeres que gobernaron Países Bajos durante buena parte del siglo XVI.

“Tenemos una historia compartida”, explicó este jueves a esta agencia Marion Anker, copresidenta del proyecto Mujeres del Rijksmuseum, quien señaló que uno de los objetivos de la iniciativa es “devolver a las mujeres el lugar que les corresponde en la historia”.

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La alianza entre dos de los principales museos europeos busca ir más allá de recuperar a mujeres artistas y estudiará también a aquellas que ejercieron el poder, financiaron y coleccionaron arte o participaron de otras formas en la construcción de la historia cultural europea.

El Rijksmuseum trabaja desde 2021 para aumentar la presencia de las mujeres en la narración de su colección, y ese año, por primera vez, incorporó obras realizadas por mujeres a su Galería de Honor, donde se encuentran algunas de las piezas más importantes del museo.

El Prado desarrolla, por su parte, El Prado en femenino, un programa que analiza el papel de las mujeres vinculadas a su colección desde una perspectiva más amplia que la autoría de las obras, prestando igualmente atención a figuras como promotoras, coleccionistas y mecenas.

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El museo madrileño ha recuperado figuras como Clara Peeters, Sofonisba Anguissola, Isabel Clara Eugenia, Cristina de Suecia e Isabel de Farnesio. Y en diciembre inaugurará una exposición dedicada a Mariana de Austria, reina consorte (por su matrimonio con Felipe IV) y regente (durante la minoría de edad de su hijo, Carlos II) de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII.

Para Anker, la cooperación permitirá ampliar ese trabajo más allá de las fronteras de cada institución. “La cuestión de incorporar a más mujeres al museo es más grande que nosotros mismos”, afirmó.

Gobernadoras de Países Bajos

El Rijksmuseum incorporó obras realizadas por mujeres a su Galería de Honor en el año 2021
El Rijksmuseum incorporó obras realizadas por mujeres a su Galería de Honor en el año 2021

Además de intercambiar investigaciones, organizarán encuentros entre especialistas y pondrán en marcha un programa internacional de investigación posdoctoral, centrado en el papel, el gobierno y la representación de las mujeres en el Imperio de los Habsburgo.

El Rijksmuseum prevé inaugurar en 2029 una exposición sobre Margarita de Austria, María de Hungría y Margarita de Parma, tres mujeres de la dinastía de los Habsburgo que ejercieron sucesivamente el gobierno de los Países Bajos durante gran parte del siglo XVI.

En aquella época, los Países Bajos no correspondían únicamente al actual Estado neerlandés, sino a un conjunto de territorios que incluía buena parte de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, integrados en los dominios de los Habsburgo.

“Fuimos gobernados por mujeres. Convenientemente olvidamos ese hecho”, señaló.

Las tres ejercieron el gobierno como representantes de los soberanos Habsburgo, pero, según Anker, reducir su papel al de simples delegadas de hombres de la dinastía tampoco refleja la realidad del poder que ejercieron.

“Ellas tenían muchas responsabilidades propias. Realmente gobernaron los Países Bajos”, explicó.

El caso de Margarita de Parma ilustra ese poder: hija de Carlos V, fue nombrada gobernadora de los Países Bajos en 1559 y ejerció el cargo durante los primeros años de la revuelta contra el dominio de los Habsburgo, que décadas después desembocaría en la independencia de las provincias del norte y el surgimiento de la República neerlandesa.

“Tener ya un referente en el siglo XVI nos dice más sobre cómo la historia también está llena de historias de mujeres, de mujeres fuertes y poderosas”, afirmó.

Relato permanente

La escalera y puerta de Goya del Museo del Prado
El Museo del Prado inaugurará una exposición dedicada a la reina Mariana de Austria

Uno de los retos de la iniciativa será conseguir que los resultados de la investigación no desaparezcan cuando cierre la exposición de 2029.

“Podemos hacer exposiciones, pero las exposiciones al final desaparecen”, señaló Anker, que subrayó que es “muy importante tener una visibilidad permanente”.

Ambos museos llevan años investigando la presencia y el papel de las mujeres en sus colecciones, como artistas, protagonistas de la historia y promotoras del arte, y trasladan los resultados a exposiciones, publicaciones y otras iniciativas.

La intención es aplicar la misma lógica a las tres gobernadoras de los Habsburgo una vez concluya la futura exposición.

“No puede ser que tengan un escenario durante unos meses y después vuelvan a desaparecer”, afirmó.

Para Anker, el desafío no consiste simplemente en añadir nombres femeninos a un relato histórico ya existente, sino en modificar la forma en la que se interpreta el papel de las mujeres en las sociedades del pasado.

“Sigue siendo difícil, e interesante, mirar a las mujeres como personas activas en la sociedad”, explicó, y añadió que el objetivo es mostrarlas como personas “que realmente tienen influencia en la sociedad”.

Eso tampoco significa, subrayó, sustituir la visión idealizada de los grandes hombres de la historia por otra equivalente protagonizada por mujeres. “La historia es un lugar más complejo, con más perspectivas, también perspectivas de mujeres”, agregó.

Fuente: EFE.

.REUTERS/Charlotte Van Campenhout

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