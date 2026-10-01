Día de los Museos: el monte santiagueño, el archivo inédito de un fotógrafo del rock, 25 años de artesanos y otras propuestas

Los museos porteños inauguran octubre con exposiciones imperdibles ("Bosque nativo")

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La Red de MuseosBA inaugurará tres exposiciones durante octubre en el marco del Día de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires, que se conmemora cada 6 de octubre. Las propuestas se distribuirán entre el Museo de Arte Popular José Hernández, el Museo de la Ciudad y el Museo de Arte Español Enrique Larreta, con artesanías, fotografía, pintura y escultura como ejes.

La programación comenzará el miércoles 7, a las 17, en el Museo de Arte Popular José Hernández, ubicado en Avenida del Libertador 2373. Allí abrirá “La riqueza del monte”, una muestra centrada en los vínculos entre el monte santiagueño, las prácticas culturales de la región y sus representaciones artísticas.

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La exposición reunirá cerámicas, hilados, tejidos, piezas de madera, instalaciones y materiales audiovisuales. También incluirá un biombo inspirado en la flora del monte y contenidos sobre la tarea de la Asociación Adobe, entidad que trabaja desde hace 25 años en la preservación del patrimonio cultural de esa zona y en el acompañamiento a artesanos.

Máscara realizada en cerámica (Adobe)

El jueves 22, a las 17, el Museo de la Ciudad inaugurará “El otro Perotta”, dedicada al fotógrafo José Luis Perotta. La exhibición recuperará material inédito de su archivo, luego de un proceso de investigación, recuperación y catalogación realizado por la institución.

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La muestra abordará aspectos menos difundidos de la producción de Perotta, conocido por su vínculo con el rock argentino. El recorrido incluirá imágenes de moda, publicidad, retratos de figuras de la cultura y fotografías personales, con el propósito de ampliar la mirada sobre su trayectoria profesional y su archivo.

En paralelo, el museo renovó su exposición general en la sede de Altos de Elorriaga, en Defensa 187. El recorrido incorpora más de 100 piezas inéditas de su colección y propone una lectura de las transformaciones urbanas, sociales y culturales de Buenos Aires desde la segunda mitad del siglo XX.

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José Luis Perotta, autorretrato, 1974

La nueva propuesta incluye un sector sobre el patrimonio arqueológico del Casco Histórico porteño y otro dedicado a los cambios posteriores a 1950. Allí se analizan la consolidación de nuevos barrios, el crecimiento edilicio en altura y los procesos de modernización que modificaron la vida cotidiana de la ciudad.

El viernes 23, a las 17, el Museo de Arte Español Enrique Larreta, en Avenida Juramento 2291, abrirá “Árboles”, una exposición de Martín Reyna con curaduría de Santiago Bengolea. La selección abarcará trabajos realizados desde 1990 hasta la actualidad.

El árbol funciona como eje de la muestra y permite seguir distintas etapas de la obra de Reyna, vinculadas con la naturaleza, la representación y la pintura. Las obras se instalarán en las salas temporarias, el pasillo, el baño patrimonial y el escritorio de las salas permanentes.

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"Árboles"

El Día de los Museos recuerda la apertura, el 6 de octubre de 1921, del primer museo de la entonces Municipalidad de Buenos Aires. La conmemoración fue establecida formalmente en 1974 mediante la Ordenanza 30.435.

Los museos funcionarán de lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19; y sábados, domingos y feriados, de 11 a 20. Los martes permanecerán cerrados. La entrada general cuesta $ 10.000, mientras que residentes argentinos y extranjeros con DNI abonan $ 2.000. Los miércoles el acceso es gratuito para residentes argentinos, al igual que para jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios acreditados, personas con discapacidad con acompañante, menores de 12 años y grupos de escuelas públicas.

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