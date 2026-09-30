Semana de Arqueología y Paleontología en Buenos Aires: los hallazgos de la época jesuítica que se podrán ver en plena excavación

La XII Semana de Arqueología y Paleontología permite recorrer excavaciones en desarrollo y otros hallazgos

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Del 5 al 9 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a abrir sus sitios arqueológicos y paleontológicos al público con la XII Semana de Arqueología y Paleontología, un ciclo gratuito de visitas guiadas, talleres, charlas y conferencias. El atractivo mayor de esta edición es la posibilidad de recorrer una excavación en pleno desarrollo: el Sitio Arqueológico Escobar - Herrera - Blaquier, donde los trabajos vienen produciendo, según la organización, “sorpresivos hallazgos que remontan hasta la época jesuítica”. Las visitas a ese predio se realizarán el lunes 5 y el martes 6 de octubre, con turnos a las 11, las 13 y las 15 horas.

El propósito declarado de la Semana es difundir y acercar ambas disciplinas al público general, destacar su relevancia en el contexto urbano y, a partir de la interpretación de los objetos hallados, reconstruir historias perdidas de la ciudad. Según se detalla en la convocatoria, el objetivo central es “recuperar y reconstruir historias perdidas que permitan la apropiación y preservación del patrimonio”.

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El Zanjón de Granados y una barraca a la que se llega en barco

Entre los sitios con mayor peso patrimonial figura el Zanjón de Granados, definido como una de las obras de recuperación arqueológica más importantes de la ciudad, con visita guiada el lunes 5 de octubre a las 11 horas. Esa misma jornada, a las 18 horas, se podrá recorrer Casa Lepage, que exhibe más de 300 piezas que se remontan hasta el siglo XVII, recuperadas durante la remodelación del hotel en 2005.

La propuesta más singular del cronograma llega el miércoles 7 de octubre a las 10 horas, con la Experiencia Riachuelo: una navegación que ofrece, en palabras de la organización, “una mirada distinta de La Boca desde el río” y que culmina con el desembarco en el Sitio Arqueológico Barraca Peña, la barraca más antigua en pie de la zona. Ese mismo complejo podrá visitarse también a pie el sábado 10 de octubre a las 11 horas, con acceso al edificio ferroportuario que incluye la antigua lanera, el almacén y los restos hallados en distintas campañas arqueológicas realizadas en el predio.

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Recorridos por la Casa de la Cultura y el Palacio Ceci revelan la presencia de fósiles urbanos en la piedra de sus construcciones

Fósiles escondidos en la arquitectura de edificios históricos

Varias actividades proponen leer la paleontología en la piedra de edificios que a simple vista no remiten a la disciplina. En la Casa de la Cultura, que fuera sede del diario La Prensa, la visita del martes 6 de octubre a las 9.30 horas apunta a descubrir la historia del edificio a través de los fósiles urbanos que se ocultan en las rocas elegidas para decorar sus paredes. Un recorrido similar se ofrece en el Palacio Ceci el miércoles 7 de octubre a las 10.30 horas, centrado en los fósiles urbanos ocultos en las ornamentaciones francesas del inmueble.

El Museo Casa Rosada suma, el miércoles 7 a las 16 horas, una visita guiada por la arqueóloga a cargo del proyecto a la antigua Aduana Taylor, sitio excavado durante dos años, donde también pueden observarse restos de un antiguo mar terciario entre las baldosas del edificio. En la misma línea de historia y ciencia combinadas, el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia propone, el viernes 9 de octubre a las 16 horas, un recorrido sobre paleontología bonaerense en el marco del bicentenario de la institución, mientras que el Ecoparque ofrece, el jueves 8 a las 16 horas, un repaso de historia y paleontología en su predio.

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Las excavaciones en El Cabildo y la Manzana de las Luces muestran antiguos sistemas de abastecimiento e infraestructuras coloniales

Excavaciones bajo museos y plazas del Casco Histórico

El Sitio Arqueológico La Cisterna, museo de sitio donde vivió Juan Manuel de Rosas entre 1813 y 1838, abre sus puertas el lunes 5 y el jueves 8 de octubre a las 15 horas. El martes 6, a las 14 horas, los propios arqueólogos a cargo del proyecto guiarán una charla al pie de la excavación en El Cabildo, sobre las estructuras descubiertas durante los trabajos en el edificio.

El Patio Arqueológico Manzana de las Luces ofrece, el jueves 8 de octubre a las 17 horas, una visita a su exposición y a las estructuras arqueológicas guiada por la arqueóloga a cargo de la excavación. Ese mismo día y horario, la Pulpería Argentina abre su sitio arqueológico, donde se rescataron centenares de objetos y se develaron antiguos sistemas de abastecimiento de agua de la Buenos Aires colonial. El viernes 9 de octubre a las 16 horas, los Túneles de San Ignacio permiten conocer el subsuelo de la Manzana de las Luces, con historia, arqueología y paleontología bajo la iglesia más antigua de la ciudad, mientras que a las 10.30 horas del martes 6 la propuesta de Michelangelo y Convento Santo Domingo recorre la historia del predio desde la época de los dominicos hasta la llegada de la tanguería.

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El Museo de la Ciudad invita, el miércoles 7 a las 15.30 horas, a un recorrido bajo el título Huellas de la vida cotidiana: arqueología en las primeras casas del Casco Histórico. La Fundación Azara abre sus colecciones antropológicas y paleontológicas el martes 6 a las 13 y 15 horas, y la Casa de Río Negro presenta, el miércoles 7 a las 13 horas, la muestra Fósiles y multimedia: cuando la ciencia se vuelve arte y juego.

Casa Lepage exhibe más de trescientas piezas del siglo XVII que fueron recuperadas durante la remodelación de su edificio

Un taller para chicos y una charla sobre el oficio de arqueólogo

La grilla incluye una propuesta pensada especialmente para las infancias: el taller Un gliptodonte para armar, que se realizará el martes 6 de octubre a las 17 horas en el Espacio Virrey Liniers, dictado por paleontólogos, con generación de modelos de megafauna. Está destinado a chicos de 7 a 13 años y tiene una duración de 60 minutos.

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Para quienes buscan una aproximación más profesional a la disciplina, el Museo del Hombre ofrece, el viernes 9 de octubre a las 11:30 horas, una visita guiada y charla taller titulada El oficio de ser arqueólogo. La Asociación Paleontológica Argentina, por su parte, abre las puertas de su sede el lunes 5 de octubre a las 11 horas, bajo la consigna de conocer la asociación pionera de la paleontología en el país.

El jueves 8 de octubre, de 10 a 16 horas, el Espacio Virrey Liniers concentra la jornada de ponencias de la Semana, con trabajos de arqueología, paleontología, restauración y conservación seleccionados en la convocatoria abierta para esta edición.

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La Experiencia Riachuelo ofrece una navegación hasta el Sitio Arqueológico Barraca Peña para conocer la construcción más antigua de la zona

Inscripción previa solo para las visitas guiadas

Las visitas guiadas, los recorridos y los talleres requieren inscripción previa. Las charlas y conferencias con las ponencias seleccionadas, en cambio, son de acceso libre, sin necesidad de reserva. La programación completa de la XII Semana de Arqueología y Paleontología está disponible en la web oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente y fotos: gentileza prensa Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.