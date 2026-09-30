Encuentro de Cine Europeo en Argentina: 18 películas gratuitas, una retrospectiva de Wim Wenders y mentorías para cineastas locales

"Dražen", de Danilo Serbedzija y Ljubo Zdjelarevic (Croacia, 2024)

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En octubre, el Encuentro de Cine Europeo en Argentina pondrá en pantalla 18 películas de 18 países de la Unión Europea, con funciones gratuitas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Rosario, Salta, San Miguel de Tucumán, Santa Fe, Ushuaia y Vicente López, entre otras localidades. y una retrospectiva dedicada al director alemán Wim Wenders. La edición XXII, bajo el lema “Historias para conversar el presente y pensar el futuro”, reunirá producciones estrenadas entre 2023 y 2025. La selección incluye dramas, comedias, documentales y biografías que abordan temas como la libertad, la memoria, los vínculos familiares, la identidad y las consecuencias de la guerra.

En la ciudad de Buenos Aires, el ciclo llegará al Centro Cultural Recoleta entre el 3 de octubre y el 1 de noviembre; a la Alianza Francesa, del 7 al 23 de octubre; y al Auditorio Amigos del Bellas Artes, entre el 16 de octubre y el 7 de noviembre.

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La selección incluye Siete días, de Alemania; Peacock, de Austria; Cara o seca, de Bélgica; Smaragda, de Chipre; Dražen, de Croacia; Gente oculta, de Eslovenia; La furia, de España; Long Good Thursday, de Finlandia; Misterioso asesinato en la montaña, de Francia; Stelios, de Grecia; Sin aire, de Hungría; Cuatro madres, de Irlanda; La gioia, de Italia; Jippie No More!, de Países Bajos; No hay fantasmas en la calle Dobra, de Polonia; La memoria del perfume de las cosas, de Portugal; Voces de libertad, de República Checa; y Songs of Slow Burning Earth, presentada por Suecia. La entrada será gratuita en todas las funciones.

"Smaragda", de Emilios Avraam (Chipre, 2024)

La novedad de 2026 será En las rutas de Wim Wenders, una retrospectiva de diez películas que se exhibirá en la Sala Leopoldo Lugones, el Cine York de Vicente López y El Cairo Cine Público de Rosario. El ciclo es resultado de un trabajo entre la Delegación de la Unión Europea en Argentina, la Embajada de Alemania, Cinemateca Argentina y las salas participantes.

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"Siete días" de Ali Samadi Ahadi (Alemania, 2024)

Además, el encuentro lanzará junto a The Short Film Lab un Programa Federal de Mentorías para proyectos audiovisuales. La convocatoria seleccionará hasta seis largometrajes argentinos en desarrollo, cuyos equipos recibirán asesoramiento de profesionales locales y europeos sobre producción y circulación internacional. El detalle de las funciones y las bases de la convocatoria están disponibles en cineueargentina.com.