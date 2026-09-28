Su libro era el suceso literario del año en Francia, fue acusado de usar IA y ahora interrumpió su gira promocional

El libro quedó excluido de la lista de aspirantes al premio Goncourt tras los señalamientos por el uso de inteligencia artificial

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El escritor Thélyson Orélien, un fenómeno literario en Francia que es acusado de utilizar la inteligencia artificial, interrumpió su gira promocional gala y regresó a Canadá este fin de semana, indicó su entorno a esta agencia.

“Regresó a Canadá este fin de semana”, informó una fuente cercana a su círculo profesional.

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El escritor Thélyson Orélien interrumpió su gira promocional en Francia y regresó a Canadá tras las acusaciones en su contra

El autor, de 38 años y de doble nacionalidad canadiense y haitiana, se encontraba en Francia desde principios de septiembre y tenía previsto proseguir su gira promocional en París y otras regiones francesas para hablar de su libro C’était ça ou mourir, en el centro de la polémica.

El libro, fenómeno de la temporada literaria en Francia y que cuenta el periplo de un migrante entre Haití y Canadá, fue retirado de la lista de aspirantes al prestigioso premio Goncourt a raíz de las acusaciones de haber recurrido a la IA.

Poco después de estas acusaciones lanzadas la semana pasada, Orélien fue objeto de denuncias de plagio de textos publicados hace más de una década en Canadá, donde el escritor se instaló en 2010 tras huir de Haití.

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Su editorial canadiense ya suspendió la semana pasada su gira promocional.

La obra C’était ça ou mourir narra el periplo de un migrante entre Haití y Canadá

Por el momento, el novelista y poeta no respondió directamente a las acusaciones, pero dijo a la esta agencia que se pronunciará “cuando todo esté tranquilo”. “Porque ahora, de todos modos, existe esa voluntad no solo de atacar el libro, sino sobre todo mi voz [...], de hacerme callar”.

Esta polémica sacudió el mundo literario francés y está planteando interrogantes en todo el mundo sobre cómo esta nueva tecnología afectará al sector editorial.

Fuente: AFP.

Fotos: Joel Saget/ AFP/ Pangram; François Couture/ Wikipedia y Reuters/ Sarah Meyssonnier.