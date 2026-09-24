Juan Carlos Torre, el sociólogo que retrató desde adentro la economía de Alfonsín, ganó el Konex de Brillante 2026 en Humanidades

Juan Carlos Torre, Konex de Brillante en Humanidades

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El sociólogo e historiador Juan Carlos Torre fue distinguido con el Konex de Brillante 2026, el reconocimiento de mayor jerarquía de la Fundación Konex en el área de Humanidades. La ceremonia de entrega del premio se realizará el 3 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además, la Fundación Konex informó los nombres de quienes recibirán los Konex de Platino, que reconocen las trayectorias más relevantes del período 2016-2025 en 21 disciplinas. Entre esas figuras y las personas distinguidas con menciones especiales, el Gran Jurado eligió a Torre para el premio principal.

La selección estuvo encabezada por la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, presidenta del Gran Jurado. Pablo Gerchunoff se desempeñó como secretario general y José Emilio Burucúa participó como invitado especial. En Filosofía fue elegida María Isabel Santa Cruz; en Lógica y Filosofía de la Ciencia, Eduardo Barrio; en Ética y Bioética, Florencia Luna; y en Estética, Ricardo Ibarlucía. Claudia Briones recibió la distinción en Ciencias Antropológicas, mientras que Sandra Carli fue seleccionada en Educación.

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Quién es Juan Carlos Torre

Nacido en Bahía Blanca en 1940, Juan Carlos Torre es sociólogo, historiador y profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella. Se formó en Sociología en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Su producción académica se concentró en la historia social y política argentina, con especial atención al movimiento obrero, el sindicalismo y los orígenes del peronismo. Entre 1993 y 2018 dirigió la revista Desarrollo Económico y recibió, entre otras distinciones, una beca Guggenheim y el Premio Bernardo Houssay a la Trayectoria Científica.

"Diario de una temporada en el quinto piso", de Torre, se volvió material de lectura fundamental para la dirigencia política argentina

De todos sus libros, Diario de una temporada en el quinto piso: episodios de política económica en los años de Alfonsín se volvió un texto de lectura y consulta obligatoria para la clase dirigente argentina. En sus páginas reconstruye su paso por el Ministerio de Economía durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en los años de la recuperación democrática. El libro combina el registro personal con el análisis de las discusiones, decisiones y tensiones que atravesaron la política económica de ese período clave de la historia argentina, en los primeros años tras la recuperación del estado de derecho y la democracia. Publicado en 2021, suma una mirada desde dentro a una etapa marcada por los intentos de estabilización económica y los desafíos de la transición institucional.

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Todos los Konex de Platino

En Psicología, el reconocimiento fue para Hugo Vezzetti, y en Psicoanálisis, para Juan David Nasio. La historiadora Marcela Ternavasio fue distinguida en Historia Política, Cultural e Intelectual. Gerardo della Paolera y Roy Hora compartirán el premio de Historia Económica y Social. Gabriel Kessler fue elegido en Sociología. En Ciencias Políticas, los Konex de Platino serán para María Victoria Murillo y Catalina Smulovitz. Martín Diego Farrell fue reconocido en Filosofía del Derecho, y Miguel Federico De Lorenzo, en Derecho Privado.

Víctor Abramovich y María Angélica Gelli compartirán la distinción de Derecho Constitucional e Internacional Público. Mario Ackerman y Domingo Juan Sesin fueron seleccionados en Derecho Administrativo, Tributario y Laboral, mientras que Edgardo Alberto Donna recibirá el premio en Derecho Penal y Procesal. En Economía, Daniel Heymann fue elegido en Macroeconomía, Guillermo Cruces en Microeconomía y Andrea Rotnitzky en Econometría y Métodos Cuantitativos. El reconocimiento en Estudios de Género será para María Luisa Femenías.

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La Fundación también otorgó el Konex de Honor a Beatriz Sarlo, una distinción destinada a personalidades sobresalientes fallecidas en la última década (Foto: Maximiliano Luna)

La Fundación también otorgó el Konex de Honor a Beatriz Sarlo, una distinción destinada a personalidades sobresalientes fallecidas en la última década. En tanto, el historiador uruguayo Gerardo Caetano fue elegido como Konex Mercosur. Las menciones especiales por trayectoria serán para Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra y el propio Torre. Carlos Nino tendrá una mención especial en homenaje a los 40 años del Juicio a las Juntas. En la categoría de instituciones, fueron reconocidas la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF).

Los premios se entregarán el martes 3 de noviembre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, según precisó la Fundación Konex. Además del Konex de Brillante y los Konex de Platino, durante el acto se entregarán las menciones especiales, el Konex de Honor y el Konex Mercosur. En las cuatro ediciones anteriores dedicadas a Humanidades, el máximo galardón fue para Gregorio Weinberg, en 1986; Gregorio Klimovsky, en 1996; Julio Olivera, en 2006; y Aída Kemelmajer de Carlucci junto con José Emilio Burucúa, en 2016.

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