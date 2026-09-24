Crimen y Justicia

La Justicia de Mendoza descartó imputar al conductor que atropelló al chico de 13 años que escapaba tras un presunto robo

Mientras se investiga por qué el adolescente era perseguido por motociclistas, el Ministerio Público Fiscal informó que el automovilista fue identificado, pero no será acusado dado que el menor cruzó por un sector exclusivo para vehículos

Escapaba de la policia y lo atropellaron en Mendoza

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La Justicia de Mendoza descartó imputar al conductor que atropelló al adolescente de 13 años que escapaba tras un presunto robo en el Acceso Este, frente al al shopping de Guaymallén. El chico continúa internado mientras se investiga cómo se originó la secuencia.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que el automovilista fue identificado, aunque no difundirá sus datos porque no será imputado. De acuerdo con el organismo, las pruebas reunidas hasta el momento indican que el menor cruzó por un sector no habilitado para peatones y destinado de forma exclusiva a vehículos, lo que calificó como una “autopuesta en peligro”.

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El caso es tramitado en dos fiscalías. Por un lado, la funcionaria Mariana Gutiérrez, de la Unidad Fiscal de Tránsito, interviene en el expediente por el atropello. En paralelo, su colega Gustavo Farmache, de la Unidad Fiscal Penal de Menores, investiga si existió un robo antes de la secuencia que terminó con el adolescente lesionado.

Justamente esa causa se encuentra en una etapa inicial y todavía no hay una definición sobre el hecho que habría originado la persecución, se remarcó en el comunicado. Por tratarse de un menor de edad, la fiscalía indicó que tampoco brindará información que permita identificarlo.

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El episodio ocurrió anoche, cerca de las 22.42, a la altura de la calle Rosario e involucró a un Peugeot 408 que circulaba de este a oeste. El chico fue embestido cuando cruzó de manera repentina la calzada. En el video que acompaña esta nota se ve que el automovilista no pudo evitar el impacto.

Escapaba de la policia y lo atropellaron en mendoza
Los segundos previos al accidente

Un video registrado por un testigo muestra parte de los momentos previos al accidente. En las imágenes se observa que el adolescente estaba en el suelo, rodeado por varias personas, algunas con casco. Luego logró incorporarse, se alejó corriendo mientras un grupo lo perseguía y cruzó hacia el Acceso Este. Allí fue atropellado por el coche.

Según fuentes policiales, testigos relataron que, antes de ser atropellado, el adolescente habría participado en un presunto robo a uno de de los integrantes del grupo de repartidores y después quiso huir al subir a un colectivo. Sin embargo, su plan salió mal.

Varios de los motociclistas interceptaron el colectivo al que había subido el adolescente y lo hicieron descender de la unidad. Tras bajar del vehículo de transporte público, se produjo el forcejeo. Lo que siguió es lo que se observa en la filmación.

El adolescente recibió asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado y fue trasladado al Hospital Humberto Notti con politraumatismos graves. Al lugar también concurrió personal de la Comisaría 9º y se dispuso una consigna.

El diario Sol informó que el paciente permanece en terapia intensiva, aunque estable y bajo observación médica.

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