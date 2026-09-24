Cultura

Por primera vez, una obra de Velázquez llega a la costa oeste de Estados Unidos: el Museo Paul Getty adquirió el retrato del conde-duque de Olivares

La entidad californiana compró la pintura, datada hacia 1626 y recién atribuida al maestro, tras la investigación publicada por Salvador Salort-Pons, director del Detroit Institute of Arts, a comienzos de este año

Diego Velázquez autoretrato SF
El Museo J. Paul Getty de Los Ángeles incorporó a su colección el Retrato del conde-duque de Olivares, el primer cuadro de Diego Velázquez en la costa oeste de Estados Unidos
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El Museo J. Paul Getty de Los Ángeles anunció este miércoles la adquisición del Retrato del conde-duque de Olivares, una obra recientemente atribuida a Diego Velázquez que se convierte en el primer cuadro del maestro sevillano en ingresar a la colección del museo californiano y en el primero del pintor presente en la costa oeste de Estados Unidos.

La pieza, datada hacia 1626, representa en busto a Gaspar de Guzmán y Pimentel, el hombre que ejerció como primer ministro de Felipe IV durante más de dos décadas y detentó, según el museo, un poder casi absoluto sobre la gobernanza española.

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A diferencia de los retratos ya conocidos del valido, en los que aparece en actitud de estadista, este lo muestra por primera vez con armadura de fabricación bruselense y la banda roja de capitán general, lo que lo convierte en el único registro documentado del personaje con atuendo militar.

Velázquez
"El conde-duque de Olivares con armadura", de Diego Velázquez (Crédito: masdearte.com)

El redescubrimiento que despertó el interés del Getty

La atribución a Velázquez fue publicada a comienzos de 2026 por Salvador Salort-Pons, director del Detroit Institute of Arts (DIA) y estudioso del pintor. Sus hallazgos aparecieron en ARS Magazine, una revista trimestral en español de carácter independiente. Salort-Pons no solo identificó una nueva imagen del conde-duque, sino que la situó en los primeros años de Velázquez como pintor de la corte de Felipe IV.

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La atribución fue corroborada por Guillaume Kientz, director y director ejecutivo de la Hispanic Society Museum & Library de Nueva York, y otro especialista en Velázquez. El Getty adoptó la fecha de “hacia 1626”, con una leve matización respecto a la propuesta original del investigador.

Un análisis técnico respaldó la compra

Davide Gasparotto, conservador jefe de pintura del Getty, describió el trabajo de Salort-Pons como “riguroso y muy convincente”. Uno de los argumentos centrales de la atribución es la conexión entre el cuadro y un grabado de 1626, Retrato alegórico del conde-duque, ejecutado por Paulus Pontius en colaboración con Velázquez y Peter Paul Rubens. La imagen del Velázquez es una imagen especular del grabado de Pontius, y el pintor reprodujo solo uno de los dos remaches del brazo superior izquierdo de la armadura: una “imperfección” que, según Salort-Pons, buscaba captar la atención del espectador y demostrar virtuosismo técnico.

El Museo del Prado adquirió en 2003 el Retrato de Ferdinando Brandani después de que el Getty rechazara la oferta de compra a comienzos de la década - REUTERS/Susana Vera/File Photo
El Museo del Prado adquirió en 2003 el Retrato de Ferdinando Brandani después de que el Getty rechazara la oferta de compra a comienzos de la década - REUTERS/Susana Vera/File Photo

Un análisis de rayos X reveló además que Velázquez había pintado originalmente al conde-duque con una vestimenta de piel, similar a la que aparece en el boceto preparatorio de Rubens, hoy en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica. El cambio compositivo refuerza la lectura de que la obra es la fuente original y no una copia del grabado.

Una vez que el Getty expresó su interés, el cuadro viajó a Los Ángeles para ser examinado en detalle. “Tuvimos tiempo de estar con la obra, que es lo que solemos hacer con una adquisición importante: verla a la luz de las galerías y en el taller de conservación”, afirmó Gasparotto en declaraciones a ARTnews. El estado general de la pintura fue calificado de excelente; la obra no requirió restauración, ya que fue sometida a una limpieza estándar el año pasado.

El Getty buscaba un Velázquez desde hace años

La adquisición cierra una búsqueda de larga data. A comienzos de la década de 2000, el museo tuvo la oportunidad de comprar el Retrato de Ferdinando Brandani (1650) a través de la galería Wildenstein & Co., pero declinó la oferta. Esa obra fue finalmente adquirida por el Prado en 2003.

La pintura se presentará en el Pabellón Este del Getty Center antes de su traslado al Detroit Institute of Arts para una exposición en 2027 - REUTERS/Juan Medina
La pintura se presentará en el Pabellón Este del Getty Center antes de su traslado al Detroit Institute of Arts para una exposición en 2027 - REUTERS/Juan Medina

“Velázquez es un artista mayor que no estaba representado en nuestra colección”, subrayó Gasparotto. El curador señaló que desde su incorporación al Getty en 2014 ha impulsado el crecimiento del fondo de pintura española: el museo sumó obras de Bartolomé Esteban Murillo, Jusepe de Ribera, El Greco, Francisco Goya y, en 2023, Luis de Morales. Pese a ello, artistas como Francisco de Zurbarán —cuya retrospectiva abrirá el mes próximo en el Louvre— siguen sin estar representados.

El museo no divulgó el precio de compra. Para contextualizar el valor de las obras del pintor: en 2007, Santa Rufina (hacia principios de la década de 1630), una pieza reatribuida a Velázquez desde Murillo, alcanzó las £ 8,42 millones (entonces unos 17 millones de dólares) en Sotheby’s.

El cuadro se expondrá en el Getty este otoño, antes de viajar a Detroit

El retrato del conde-duque de Olivares se exhibirá en el Pabellón Este del Getty Center durante los próximos meses. Luego será cedido en préstamo al DIA para la exposición Velázquez y Olivares: Primeros años en la corte, prevista del 24 de enero al 25 de julio de 2027.

“Desde el punto de vista académico, será muy interesante ver el cuadro en el contexto de otras representaciones de Olivares por Velázquez”, anticipó Gasparotto. Olivares fue el responsable de llevar al pintor a la corte española y se convirtió en uno de sus modelos más recurrentes.

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