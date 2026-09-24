“Nadie sobrevivió del todo y nadie murió del todo”: el reencuentro 52 años después de la tragedia de los Andes llega en la mini serie ‘Más allá de la sociedad’

El rescate fue solo el comienzo pero lo que vino después también merece ser contado. "Más allá de la sociedad" es la nueva serie documental de Netflix creada por J.A. Bayona y Carlos Torres, que reúne por primera vez los testimonios de quienes sobrevivieron y de las familias de quienes no regresaron. Una mirada íntima a lo que ocurrió después del rescate, a las historias que quedaron sin contar y a las vidas que siguieron adelante marcadas para siempre por aquella experiencia. ‘Más allá de la sociedad’ llega a Netflix el 18 de diciembre. (Netflix)

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Tras el accidente del avión de la Fuerza Aérea uruguaya de 1972, vino “el milagro” de los Andes, el de los supervivientes en los que se centró la atención del mundo entero. Las familias de los que no regresaron vivieron su dolor en silencio y ahora hablan por primera vez en Más allá de la sociedad, la miniserie creada por J.A. Bayona y Carlos Torres.

Con tres capítulos que suman 153 minutos, esta serie documental, que llegará a Netflix el 18 de diciembre, cierra el círculo sobre un suceso del que sus protagonistas nunca imaginaron que iban a seguir hablando más de medio siglo después y que había mantenido separados estas cinco décadas a los vivos de los allegados de los muertos.

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El “reencuentro” lo propició La sociedad de la nieve, el filme de 2023 en el que Bayona ficcionó la tragedia y que, en un principio, iba a proyectar por separado a unas y otras familias.

Sin embargo, Gustavo Zerbino, uno de los supervivientes, decidió romper con una situación “enquistada” desde entonces, cuando fueron rescatados y se supo que se habían mantenido con vida durante 72 días porque se alimentaron de los cuerpos de los fallecidos.

La miniserie documental 'Más allá de la sociedad', creada por J.A. Bayona y Carlos Torres, llegará a la plataforma Netflix el 18 de diciembre

“El motor de la serie fue esa proyección improvisada. Cuando acabó, todos se abrazaron y lloraron juntos. Esto te da una idea de adónde puede llegar la ficción, de cómo nuestro trabajo puede darle sentido a la tragedia”, explicó Bayona en San Sebastián.

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Lo que pasó después del rescate

Más allá de la sociedad se estrena este miércoles en el Festival de San Sebastián, en la Sección Oficial fuera de concurso, con la presencia de sus creadores, que han hablado de los dos años de rodaje del documental para contar lo que pasó después del rescate, que es el momento final de la película.

El director J.A. Bayona señaló que el paso del tiempo y el cambio generacional permitieron el acercamiento entre ambas partes

Junto a ellos estuvieron también Stella Pérez del Castillo, familiar de uno de los fallecidos; Eduardo Strauch, superviviente, y el actor Enzo Vogrincic, que interpreta a Numa Turcatti, uno de los 29 que no regresaron, y que también tiene un protagonismo especial en la miniserie como parte de una ficción que ha sido sanadora para unos y otros.

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“Ver la película fue un cambio radical para nosotros. Me preguntaron luego si estaría dispuesta a dar entrevistas. ‘Con ustedes, sí’, les dije, ‘porque sé cómo han tratado el tema y eso me da tranquilidad’. El documental me abrió el corazón y estar aquí representando a todas las familias de los que no volvieron es como estar viendo la película”, destacó Stella Pérez del Castillo.

El Festival de San Sebastián proyecta el estreno de 'Más allá de la sociedad' dentro de su Sección Oficial fuera de concurso

Strauch aseguró, por su parte, que estaba “esperando desesperadamente a que la historia se contara por un director latino”.

“Siempre he dicho que no había necesitado ayuda psicológica, pero veo que he estado haciendo autoterapia y que hablar de ello me viene muy bien”, remarcó.

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Bayona dijo que en las historias de supervivencia “se utiliza la frase de ‘regresar para contarlo’”. Ellos han aprendido a contar la de la tragedia de los Andes “para no hacer daño” a quienes tuvieron que vivir un largo duelo tras el rescate.

El paso del tiempo y el “cambio generacional” les permitió acercarse a quienes perdieron a sus seres queridos, que se han abierto no solo al equipo de la película, sino a aquellos que lograron sobrevivir al accidente y con los que no existía relación, pese a que muchos eran amigos e integrantes del mismo equipo de jugadores de rugby que se embarcaron en aquel vuelo 571 con destino a Chile.

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“Este es el relato que ellos querían tener y que es la historia de 45 familias en las que nadie sobrevivió del todo y nadie murió del todo”, subrayó Bayona.

Fuente: EFE.

Fotos: Gari Garaialde / prensa SSIFF.

Video: Netflix.