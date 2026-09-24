elBulli, el famoso restaurante de Ferran Adrià, se vuelve una serie de ficción y se presenta en San Sebastián

La serie de ficción "Génesis" aborda la trayectoria del chef Ferran Adrià desde sus inicios como pasante hasta la consolidación de elBulli

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Desde el momento en que llegó en 1983 como pasante a elBulli hasta que lo convirtió en el mejor restaurante del mundo, el recorrido del chef español Ferran Adrià se ficcionaliza en formato serie en Génesis, presentada en el Festival de Cine de San Sebastián.

Patrocinada por el Gobierno de Cataluña, que busca poner en valor la gastronomía de la región del noreste de España, la serie es apadrinada por el propio Adrià, que supervisó hasta el más mínimo detalle para garantizar la veracidad de los platos que se ven en pantalla, según explicó en entrevista con esta agencia.

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“Yo me chupé (vi) todas las series importantes, como The Bear, y las películas de Hollywood sobre restaurantes y aprendí una cosa”, dice el chef de 64 años, que echó el cerrojo de elBulli en 2011 cuando el local seguía contando con tres estrellas Michelin.

“Que cuando muestras el producto de cocina, se tiene que parecer a un documental. Es decir, que si en la serie sale una escena donde se ve un menú degustación de elBulli, ese menú es real”, prosigue.

Ferran Adrià supervisó los detalles de la cocina para garantizar que los menús degustación de la serie sean reales

Saldar una deuda

La serie de seis capítulos, que incluye personajes inventados pero que es fiel a la hora de recrear la cocina del restaurante que creó escuela en el mundo, fue presentada en el Festival de San Sebastián en una sección no competitiva y se estrenará en Netflix en noviembre.

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Y el 8 de diciembre se mostrará en Nueva York con presencia de Adrià y del presidente regional catalán, Salvador Illa.

Para Adrià, esta ficción y la serie documental elBulli: Historia de un sueño -ambas dirigidas por el realizador David Pujol- estrenada en 2009, saldan una deuda.

A su juicio, no se había contado el alcance de la revolución gastronómica que supuso el restaurante ubicado en la cala Montjoi de la Costa Brava.

“Lo que pasó en España a nivel gastronómico, no se explicó. No hubo un audiovisual para explicarlo nunca. Hasta el punto de que mucha gente no sabe algo muy sencillo, por ejemplo que las espumas se crearon en su cocina”, cuenta el chef.

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La producción consta de seis capítulos, se estrenará en Netflix en noviembre y se proyectará en Nueva York en diciembre

Yo me voy por el mundo y me dan una espuma como si fuera algo novedoso, se ríe Adrià, quien en la pantalla es encarnado por el actor catalán Miquel Fernández, quien en opinión del cocinero hizo un trabajo brutal.

El actor pudo prepararse gracias al archivo de mil audiovisuales que de él mismo guarda Adrià, desde el principio, cuando era muy tímido y hablaba más o menos pausado, hasta que ya era un consagrado chef que hablaba con mucha velocidad e intensidad sobre la creación gastronómica.

“Su representación es tan exacta”, cuenta Adrià, “que un día estaba en casa revisando el material de la serie y su esposa le preguntó desde otra habitación ¿pero qué dices?“, pensando que era el chef el que estaba hablando.

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Orgullo, nostalgia ninguna

Al repasar sus años al frente del restaurante que se volvió un icono de la vanguardia culinaria, el chef dice sentir orgullo de todo lo que pasó ahí.

La serie fue presentada en el Festival de San Sebastián

“Nostalgia no, nostalgia ninguna, porque seguimos haciendo proyectos muy bonitos, como la reapertura de elBulli como museo en 2023″, dijo Adrià, quien afirmó que no tiene ningunas ganas de volver a la cocina de un restaurante.

“Cuando la gente me pregunta que si añoro un restaurante, les digo: ‘Vete a trabajar a un restaurante y verás si lo vas a añorar’”, agrega el chef con una sonrisa.

Fuente: AFP.

Fotos: prensa SSIFF.