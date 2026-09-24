El Salvador proyecta más de USD 13 mil millones en exportaciones para 2026

Silvia Cuéllar prevé que El Salvador supere los 13 mil millones de dólares en exportaciones de bienes y servicios al cierre de 2026. (Foto: Cortesía)

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El Salvador podría cerrar 2026 con más de USD 13 mil millones en exportaciones de bienes y servicios, según la proyección de Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT).

La estimación parte del desempeño de las exportaciones de bienes entre enero y julio. Cuéllar afirmó que, en ese período, las ventas externas aumentaron 11% en volumen y 4% en valor, un comportamiento que vinculó con una mayor cantidad de productos enviados a otros mercados.

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La presidenta de COEXPORT calculó que las exportaciones de bienes podrían superar los USD 7 mil millones al cierre de 2026. A ese monto se sumarían más de USD 7 mil millones por servicios, aunque advirtió que este último rubro se mide bajo una metodología distinta y sus datos no se publican con la misma frecuencia.

Cuéllar comparó esa expectativa con los USD 11 mil millones que, según señaló, El Salvador registró en 2025 entre exportaciones de bienes y servicios. Aclaró que la proyección se elaboró con información disponible hasta julio de 2026, a la espera de los datos de agosto.

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Las exportaciones generan divisas para cubrir importaciones

Cuéllar, en una entrevista en La Tribu, describió a El Salvador como un país con una estructura principalmente industrial y con una capacidad limitada para producir materias primas.

Bajo esa lógica, explicó que el país requiere importar alimentos, verduras, productos farmacéuticos, equipos, insumos y materiales para el consumo interno y la actividad productiva.

La dirigente sostuvo que cerca de 87% de las exportaciones salvadoreñas corresponde a productos industriales. Según dijo, esa composición diferencia a El Salvador de otros países centroamericanos, donde las actividades agrícolas tienen mayor presencia dentro de las ventas al exterior.

Cerca del 87% de las exportaciones salvadoreñas corresponde a productos industriales. (Foto: Shutterstock)

Para la presidenta de COEXPORT, las exportaciones permiten obtener las divisas necesarias para pagar las importaciones. “¿Quién los paga? La exportación. ¿Con qué se paga? Con divisas”, expresó durante la conversación.

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Cuéllar indicó que, a julio de 2026, las exportaciones de bienes sumaban USD 4.036 millones, mientras las importaciones ascendían a cerca de USD 11 mil millones. Con esas cifras, calculó que el déficit comercial rondaba los USD 7 mil millones.

Las remesas compensan el desequilibrio comercial

La presidenta de COEXPORT sostuvo que el déficit comercial debe analizarse junto con el ingreso de remesas familiares, que aportan divisas y ayudan a compensar la diferencia entre las compras y ventas de bienes con el exterior.

“No, porque ya te dije que tenemos un balanceado con las remesas. Lo malo sería que no tuviéramos con qué compensarlo”, afirmó Cuéllar al ser consultada sobre si el déficit comercial supone necesariamente una señal negativa para la economía.

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La dirigente indicó que las remesas están sujetas a factores externos. En ese sentido, mencionó la incertidumbre vinculada con la situación migratoria de los salvadoreños en Estados Unidos y con el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Cuéllar consideró que una proporción mayor de esos recursos podría orientarse a inversiones productivas. Señaló que ha observado inversiones inmobiliarias asociadas con salvadoreños que viven fuera del país, pero planteó la necesidad de aumentar los recursos dirigidos a negocios.

Textiles y confección lideran las ventas de bienes

Cuéllar mencionó al café y el azúcar entre los productos individuales con mayor peso en las exportaciones salvadoreñas. Al revisar la actividad por sectores, ubicó a textiles y confección como el principal rubro de las exportaciones no tradicionales.

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Las remesas familiares compensan el déficit comercial de El Salvador al aportar las divisas necesarias para cubrir las importaciones. (EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo)

Después citó a los alimentos, plásticos y farmacéuticos, además de la metalmecánica y las actividades vinculadas con la construcción. También incluyó los productos de madera, artículos elaborados a mano, calzado y accesorios.

La presidenta de COEXPORT explicó que los destinos de las exportaciones influyen en los precios obtenidos por las empresas. Según las cifras que presentó, 35% de las ventas externas se dirige a Estados Unidos y 43% tiene como destino Centroamérica.

Cuéllar sostuvo que gran parte de los productos enviados a Centroamérica corresponde a bienes de consumo. Esa condición implica que las empresas salvadoreñas deben competir con precios ajustados frente a otros proveedores.

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“Se está vendiendo bastante, pero a precio competitivo”, expresó Cuéllar. La dirigente aclaró que esa condición no significa que los productos se vendan por debajo de su valor, sino que responden a las exigencias de los mercados regionales.

Los bienes de consumo crecen más que los insumos

Cuéllar consideró que el aumento de las importaciones no representa un problema cuando se trata de materias primas, equipos, maquinaria o bienes intermedios para la producción. Según explicó, esos productos permiten fabricar mercancías para el mercado local y para la exportación.

La presidenta de COEXPORT diferenció esa dinámica de las importaciones de bienes de consumo final. Durante la entrevista señaló que ese segmento sumaba USD 4 mil millones y había crecido 10% en valor.

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Los bienes intermedios, en cambio, registraron un incremento de 5%, según las cifras citadas por la dirigente. Cuéllar señaló que la presencia de productos terminados importados en los comercios aumenta la competencia para los fabricantes nacionales.

La gremial plantea que el país debe fortalecer sus exportaciones sin limitar la importación de insumos, materias primas y equipos que las empresas necesitan para producir.

La industria textil busca elevar el valor agregado

Cuéllar afirmó que el sector textil ha avanzado desde el modelo de maquila tradicional hacia esquemas que incluyen más fases de producción dentro de El Salvador.

Según explicó, la maquila convencional recibe desde el exterior piezas o materiales previamente definidos, realiza labores de confección o ensamblaje, empaca el producto y lo devuelve al mercado de destino. Esa actividad genera empleo, aunque deja un margen menor dentro del país.

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El Salvador destina el 35% de sus ventas externas a Estados Unidos y el 43% al mercado centroamericano. (Cortesía: Aduana El Salvador)

La presidenta de COEXPORT destacó el desarrollo del modelo de “paquete completo”. Bajo ese esquema, las empresas participan en el diseño, la elaboración de tejidos, el uso de hilo, la confección y la fabricación integral de las prendas.

“Ya estamos haciendo nosotros el diseño, componemos el tejido, tenemos el hilo, hacemos todo”, afirmó Cuéllar. A su juicio, ese modelo permite que una proporción mayor del valor agregado de cada prenda permanezca en la economía salvadoreña.

La dirigente señaló que la maquila tradicional ha reducido su participación dentro del sector, mientras las prendas elaboradas con procesos integrales han ganado espacio.

Turismo, logística y mantenimiento impulsan los servicios

Cuéllar ubicó al turismo y los viajes entre las actividades que más aportan a las exportaciones de servicios. Explicó que los visitantes extranjeros generan divisas cuando pagan alojamiento, transporte, alimentación, actividades recreativas y otros consumos durante su estancia en El Salvador.

Cuéllar relacionó la llegada de visitantes con las iniciativas de promoción turística y con el desarrollo de Surf City. Según afirmó, esa actividad contribuye a la generación de divisas por medio de los servicios.

La dirigente también mencionó el mantenimiento aeronáutico, la logística, el transporte terrestre, aéreo y marítimo, los centros de llamadas y los servicios profesionales. “Los servicios son importantísimos”, sostuvo.

Las producciones audiovisuales también pueden exportarse

Las importaciones de bienes de consumo final crecieron un 10% en valor, mientras los bienes intermedios registraron un alza del 5%. (Foto cortesía CEPA)

La presidenta de COEXPORT explicó que una producción audiovisual realizada en El Salvador y pagada desde otro país puede registrarse como una exportación de servicios.

Cuéllar mencionó como ejemplo los anuncios producidos en el país para ser transmitidos en mercados extranjeros. El servicio se presta localmente, pero el pago procede del exterior y genera ingreso de divisas.

La misma lógica puede aplicarse a contenidos digitales producidos en El Salvador para usuarios o empresas de otros países. Cuéllar sostuvo que la condición es que el servicio se elabore en el país y que la transacción se registre formalmente.

La dirigente señaló que los artistas que ofrecen conciertos fuera de El Salvador también pueden generar exportaciones de servicios si reciben el pago en divisas y esos ingresos llegan al país.

Cuéllar agregó que los deportistas podrían entrar en una situación similar, siempre que los ingresos derivados de su actividad internacional se reciban y registren en El Salvador.