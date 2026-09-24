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Dolor en el fútbol argentino: murió Marcos Franchi, histórico representante de Maradona y Riquelme

El agente tenía 75 años y estaba internado. La sentida despedida de Matías Almeyda, otra de las estrellas a las que acompañó en su carrera

Maradona, junto a Marcos Franchi
Maradona, junto a Marcos Franchi
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Marcos Franchi, empresario que representó a Diego Maradona y a Juan Román Riquelme, entre otros grandes futbolistas, murió este jueves a los 75 años en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Matías Almeyda, ex jugador y entrenador de River Plate, confirmó la noticia en sus redes sociales.

“Marcos fue mi primer representante, mi amigo; no solo se ocupaba de mi carrera sino que me supo aconsejar siempre como un segundo padre, de él aprendí a valorar el trabajo, el esfuerzo y el camino recorrido. Venía a visitarme a Italia dos veces al año y disfrutábamos de esos encuentros comiendo asado y escuchando folklore, siempre nos supimos acompañar. Te voy a extrañar, descansa en paz querido Marcos, te quiero”, escribió el Pelado en su cuenta de Instagram.

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Franchi se convirtió en el único representante de Maradona en 1990, justo después de que Diego levantara con el Napoli su segundo título de liga en Italia. Hasta ese momento había trabajado junto a Guillermo Coppola, con quien compartió la gestión de la carrera del astro antes de asumir en solitario ese rol.

El posteo de Matías Almeyda
El posteo de Matías Almeyda

El período en el que Franchi ejerció como apoderado coincidió con una etapa compleja de la trayectoria de Maradona. En marzo de 1991 llegó su primera sanción por dopaje. En ese contexto, Franchi participó de las negociaciones que permitieron el arribo de Maradona al Sevilla, un acuerdo facilitado por la FIFA que hizo posible su regreso a las canchas en 1992, una vez cumplida la suspensión.

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El representante también acompañó al ídolo en el breve paso por Newell’s Old Boys en 1993 y estuvo presente en el Mundial de Estados Unidos 1994, torneo en el que se conoció la sanción por doping que terminó con la temprana eliminación de Maradona de la competencia. En esa etapa, Franchi trabajó de manera conjunta con el abogado Daniel Bolotnicoff, fallecido en agosto de 2025, con quien sostuvo una relación profesional estrecha. Cuando Maradona regresó a Boca Juniors en 1995, Coppola retomó la representación y Franchi continuó su carrera por otros carriles del fútbol argentino.

Franchi, a la derecha de Maradona, que estaba brindando una conferencia tras su suspensión (REUTERS/Jeff Mitchell BW)
Franchi, a la derecha de Maradona, que estaba brindando una conferencia tras su suspensión (REUTERS/Jeff Mitchell BW)

Con el correr de los años, Franchi amplió su cartera de representados y llegó a manejar los intereses de otras figuras relevantes del ambiente futbolístico local, entre ellas Juan Román Riquelme, con quien construyó un vínculo profesional que se extendió por varias temporadas y que lo llevó a involucrarse en uno de los episodios más recordados de la carrera del propio Riquelme como jugador de la selección argentina.

Marcos Franchi
Estaba internado en el Hospital Alemán

Ese episodio se produjo en marzo de 2009, cuando Riquelme decidió renunciar a la Selección Argentina en plena etapa de Maradona como director técnico, en el tramo final de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Franchi, en su rol de representante del ex enganche de Boca, quedó en el centro de la polémica que se desató entre ambas partes tras esa decisión.

La disputa incluyó reproches cruzados entre el propio Maradona y el entorno de Riquelme, con el nombre de Franchi mencionado de manera directa por el entrenador como uno de los responsables de la ruptura.

Maradona y Franchi, tras la llegada de Diego al Sevilla
Maradona y Franchi, tras la llegada de Diego al Sevilla

“Me siento tranquilo: hice todo como para que Román esté en el equipo. Marcos Franchi lo mandó a decir lo que dijo. Hemos tenido muchas noches hablando con Franchi, los dos en la misma posición, con los mismos vicios... Así que lo conozco perfectamente”, indicó el entonces entrenador de la Selección en diálogo con Fox Sports Del Plata.

Aquel conflicto se sumó a una serie de tensiones que atravesaron la relación entre dos de los futbolistas más importantes de la historia del club de la Ribera y que nunca lograron reconstruir un vínculo cercano dentro del fútbol argentino.

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