Martín Caparrós abre la Feria del Libro: "Es un espacio donde, pese a todo, todavía se dicen cosas"

Martín Caparrós hablará más de "libro" que de "feria", dijo a Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si cada año la presentación de la Feria del Libro de Buenos Aires tiene un punto fuerte, esta vez ese punto es el nombre del escritor que dará el discurso de apertura, el próximo 22 de abril. Ezequiel Martínez, director general de la Fundación El Libro, que organiza la Feria, primero dio algunas pistas. Habló de muchos premios, de ficción, ensayo y crónica, de un periodista todoterreno, de Boca y del bigote. En el auditorio de la Biblioteca Nacional, donde se hacía el encuentro, muchos se miraron con la respuesta a flor de labios: Martín Caparrós.

También hubo, más tarde, un anuncio para la industria local: en los primeros seis meses de 2027, las librerías no pagarán ABL, según anunció el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

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Caparrós, que vive en Madrid, tal vez sea un puente con el país invitado de honor de este año, España. Porque, desde allí, el autor no deja de participar en ninguno de los debates culturales que se presentan y por eso no sorprendió su nombre para ese espacio que suele ser cultural y político a la vez.

Ezequiel Martínez, director general de la Feria del Libro, abrió la presentación de la edición número 51.

¿De qué va a hablar? “Todavía no tengo ni idea de lo que voy a decir y me intriga”, responde a Infobae por Whatsapp. Pero lo piensa y algo muestra: “Creo que es un espacio donde, pese a todo, todavía se dicen cosas. Tendré que averiguar, de aquí a entonces, qué me importa decir con todas esas personas delante”.

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Y un poquito va precisando: “Seguro que tendrá más que ver con la palabra “libro” que con la palabra “feria”. Es decir, más con la producción cultural que con el mercado. ¿No?

Cuando se conoció el nombre, entre algunos de los presentes corrió otra pregunta: ¿viajará para dar el discurso ante la sala llena de la inauguración? Lo preguntan porque Caparrós está enfermo, tiene ELA.

-¿Vas a venir?

-Eso parece.

El periodista tiene un libro hermoso y terrible donde habla de la enfermedad y repasa su vida: Antes que nada, publicado en 2024. Desde entonces, publicó también La verdadera vida de José Hernández (contada por Martín Fierro) -junto con el ilustrador Rep-; Sindios -un ensayo sobre la posibilidad de construir una vida sin divinidades- y BUE, una ficción sobre tres amigos que planean un secuestro.

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Gente de la industria del libro acompañó la presentación de la Feria 2027.

En la sala, entre murmullos, también se comentó otro aspecto de la inauguración: la Feria vuelve a tener un discurso inaugural después de la experiencia de este año, en que en vez de eso tres autoras -Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero- fueron entrevistadas por María O’Donnell. Era una idea particular para la celebración número 50 pero es cierto que el formato no terminó de convencer y acá estamos.

España, el país invitado de honor

Un rato antes del anuncio, Martínez había hablado del Invitado de Honor sin ahorrar imágenes: “La relación cultural entre Argentina y España reúne autores, intelectuales, artistas, editores y libreros que ni los 70 tomos de la enciclopedia Espasa Calpe y sus anexos albergarían sin algún olvido”.

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Y mencionó a la Generación del 27, ese grupo de poetas que integraron, entre otros, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre y Jorge Guillén. Como se están cumpliendo 100 años de cuando varios escritores se reunieron en el Ateneo de Sevilla para conmemorar el tercer centenario de la muerte del poeta clásico Luis de Góngora, era de esperar que la presencia española les hiciera un lugar destacado y así lo subrayó el siguiente orador, el embajador español Joaquín Aristegui.

España participa como país invitado de honor en la Feria del Libro con un homenaje al centenario de la Generación del 27.

El diplomático también habló de “ese cauce tan importante, cultural, artístico, humano, social, que nos une a través de todos aquellos argentinos que fueron a España y todos aquellos españoles que vinieron a Argentina”.

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Aristegui prometió que vendrán “más de 50” escritores y anunció el lema de su país en la Feria: El poder de las letras. Memoria, exilio y democracia. Una posición política del país que hoy gobierna Pedro Sánchez.

Desde un video, el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, ahondó en este punto: “Argentina y Buenos Aires acogieron el exilio de muchos de los grandes nombres de aquella edad de plata y, por ese motivo, la generación del 27, el exilio y, por tanto, la memoria y la democracia” protagonizarán la presencia española. Que tendrá un ojo en los negocios: después de México y Francia, contó, la Argentina es el tercer destino mundial de exportaciones de libros españoles. Para cerrar, y como para una muestra de la cultura de la Península, el pianista español Raúl Canosa interpretó dos piezas de Manuel de Falla.

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Sin ABL: un alivio

Hernán Lombardi -con una larga trayectoria como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires- subió al escenario para anunciar que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri decidió eximir del pago de ABL a las librerías porteñas durante los primeros seis meses de 2027.

El gobierno porteño anunció la exención del impuesto de ABL para las librerías de Buenos Aires durante el primer semestre de 2027.

El 31 de octubre y el 1° de noviembre, el gobierno de la ciudad organizará con la FEL una Feria de Oportunidades en la Avenida de Mayo, y durante el primer semestre de 2027, las librerías estarán exentas del pago de ABL. “No nos es neutro cuando tiene que cerrar un almacén de ramos generales o una librería. Todo es triste, pero las librerías son una tristeza enorme e infinita, y nosotros debemos estar ahí de pie defendiendo a nuestras librerías”. Y dio un dato: “Buenos Aires es la ciudad con más librerías por habitante en el mundo. Veinticinco librerías cada cien mil habitantes”.

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¿De cuánto estamos hablando? Por ejemplo, una librería mediana en un barrio de clase media paga unos 300.000 pesos mensuales de ABL. ¿Eso es significativo? Los libreros consultados están de acuerdo en que ayuda.

Lombardi -que se definió como “cómplice” de la Fundación El Libro- también contó que se hará una “Feria de Oportunidades” en la Avenida de Mayo. La Feria va en consonancia con la intención del gobierno porteño de revitalizar esa avenida, la más española, para seguir en tema. La idea es que se exhiban libros que están en stock, a precios bajos.

Muchos lectores pero solo durante 20 días

Entonces le llegó el turno a Christian Rainone, presidente de la Fundación. Que arrancó hablando del impacto económico de la Feria del libro, donde trabajan “más de 2.500 personas en organización, montaje, expositores, seguridad, gastronomía”. Y “a esto hay que sumarles más de dos mil periodistas que cubren la feria. También cientos de escritores que participan en la programación”.

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Contó que en 2026 se vendieron más de un millón y medio de ejemplares y también que “más de la mitad de nuestros visitantes no vive en la ciudad. El 45% viene de CABA, el 39% de Gran Buenos Aires y el 14% del interior”.

Christian Rainone, ante la tercera Feria bajo su gestión.

Rainone contó también que más del 70% de los visitantes se llevaron al menos un libro; más del 90% leyó al menos uno en los últimos seis meses y casi el 30% leyó más de cinco.

¿Hay que brindar con champagne? Rainone es prudente: “El éxito del sector no se mide únicamente en los 20 días de feria, sino en su capacidad de trasladar impulso al resto del año y a las librerías del país”, dijo. Porque “Allí la foto es distinta: el último informe de FALPA -Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines- muestra una caída sostenida de ventas en librerías, que obliga a redoblar el compromiso con una feria que también debe impulsar la lectura y compra de libros durante los otros 11 meses”.

Seguirán los visitantes, seguirá la programación musical a cargo de Nacho Iraola, la Feria del Libro vuelve a calentar motores. El viejo reflejo argentino de refugiarse en la cultura.

(Fotos: Fundación El Libro)