Martín Caparrós dará el discurso inaugural de la Feria del Libro de Buenos Aires 2027

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Martín Caparrós dará el discurso inaugural de la Feria del Libro de Buenos Aires 2027, cuya apertura está prevista para el 22 de abril al 10 de mayo. El anuncio fue realizado este jueves por Ezequiel Martínez, director del encuentro, durante una presentación en la Biblioteca Nacional.

La próxima edición contará con España como país invitado. Su pabellón llevará el lema “El poder de las letras: memoria, exilio y democracia”, una consigna que, según explicó el embajador español durante el anuncio, orientará los ejes de la participación.

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Caparrós, escritor y periodista argentino, estará a cargo de abrir formalmente una feria que reúne cada año a editoriales, autores y lectores de distintos países. La programación completa de la edición 2027 se conocerá en los próximos meses.

Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro de Buenos Aires (Fundación El Libro)

La Feria del Libro de Buenos Aires es uno de los principales encuentros culturales del mundo hispanohablante. Cada año reúne a editoriales, escritores, libreros, docentes y lectores en una programación que combina presentaciones de novedades, debates, homenajes y actividades para públicos de distintas edades.

Su relevancia excede la venta de libros: funciona como un espacio de intercambio para la industria editorial y como una vidriera de la producción literaria argentina e internacional.

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